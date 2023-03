Jouez aux échecs contre n’importe qui dans le monde grâce à cet échiquier

Vous voulez devenir le prochain Bobby Fischer, Boris Spassky ou Beth Harmon de la série Le jeu de la dame? Et bien, cet échiquier intelligent nous permet de jouer avec un ami à distance, contre l’intelligence artificielle ou contre n’importe qui dans le monde. De quoi améliorer ses compétences dans ce jeu classique!

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Le jeu d’échecs est un jeu qui ne se démode pas. Seulement, ce n’est pas nécessairement évident de trouver du temps pour se déplacer chez quelqu’un pour jouer.

On a beau se pratiquer sur des versions informatisées sur ordinateur, tablette ou téléphone, ce n’est pas la même chose que de jouer avec de vraies pièces.

Si on a envie de jouer aux échecs et qu’on a de la difficulté à trouver un partenaire de jeu ou que celui-ci ne nous challenge pas assez, il existe un échiquier intelligent pas mal intéressant.

Jouez aux échecs à distance contre le monde entier

Lors de notre passage au CES à Las Vegas, on a découvert le Square Off. Il s’agit d’un échiquier intelligent pour amener notre jeu à un autre niveau.

Ce qu’il a de particulier? Ce jeu permet d’abord de jouer à distance avec un autre joueur. Par exemple, si on est dans le confort de notre salon et que notre ami est chez lui, on peut jouer ensemble quand même.

On est loin de l’époque où on se téléphonait pour dire notre coup! »Cavalier en E3 ». Reste qu’on peut utiliser les technologies d’aujourd’hui pour dynamiser le tout en lançant un appel vidéo tout en jouant avec notre ami.

Les jeux d’échecs Square Off nous permettent de jouer à distance contre des joueurs du monde entier.

La seule condition pour jouer à distance comme ça est que les deux joueurs doivent avoir un échiquier intelligent Square Off. Néanmoins, il est possible de jouer contre d’autres joueurs à travers le monde qui ont un échiquier de la marque.

Si on n’a pas de partenaire, c’est possible de jouer contre une intelligence artificielle, en d’autres mots un ordinateur. Ça peut être une belle façon de s’améliorer, comme on peut décider le niveau de notre adversaire.

On choisit parmi une vingtaine de niveaux de difficulté différents selon notre objectif, que ce soit de s’améliorer, de jouer pour le plaisir ou encore de faire du bien à notre ego en voulant gagner à tout prix.

De vrais beaux jeux d’échecs

Deux options sont disponibles sur le site de Square Off: le Square Off Pro à 279$ et le Grand Kingdom Set à 499$.

Le Square Off Pro est un modèle portatif, puisqu’on peut le rouler sur soi-même et ainsi le trimballer facilement.

Le jeu d’échecs intelligent Square Off Pro peut être roulé sur soi-même et ainsi être transporté aisément.

Le Grand Kingdom Set quant à lui est fait de bois unique de première qualité avec une finition en bois de rose.

Dans les deux cas, ces échiquiers nous permettront sans doute d’améliorer nos compétences et de peaufiner nos stratégies pour gagner.

Bref, un échiquier qui offre une multitude de possibilités pour tous les joueurs!

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.