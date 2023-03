Cette litière intelligente autonettoyante pour chat facilite notre quotidien

Cette litière intelligente pour chat de la compagnie Whisker est idéale pour qui ceux qui n’aiment pas nettoyer les besoins de leur animal de compagnie. Celle-ci est autonettoyante, elle élimine rapidement les odeurs qui pourraient circuler dans la maison et nous permet de savoir les activités de nos chats.

Avoir un animal de compagnie, ça demande évidemment d’en prendre soin, mais aussi de s’occuper de ses besoins. Eux aussi ont besoin de se soulager!

Ce n’est cependant pas nécessairement notre tâche favorite. D’autant plus dans le cas où l’on a un chat, alors que la litière peut laisser émaner de mauvaises odeurs dans la maison.

Sans surprise, la techno peut venir à la rescousse et tenter de répondre à ces situations. C’est le cas de la litière intelligente pour chats de la compagnie Whisker.

Whisker propose cette litière intelligente pour les chats. Pourquoi peut-on affirmer qu’elle est intelligente? En fait, cette litière est presque entièrement autonome, comme elle se nettoie seule.

C’est littéralement comme si quelqu’un d’autre faisait cette corvée à notre place.

Comment fonctionne une litière automatique?

Whisker propose une litière intelligente, automatique et autonettoyante. Non seulement on a presque pas d’entretien à faire, mais en plus on peut suivre la santé de notre chat.

Comment fonctionne cette litière intelligente?

C’est simple, notre chat va dans la litière pour faire ses besoins comme à l’habitude. Une fois qu’il a terminé ce qu’il a à faire et qu’il sort de la litière, l’appareil se met à tourner pour trier les graines de litière, les excréments et l’urine.

Tous ces déchets sont redirigés vers un bac sous l’appareil et tombent directement dans un sac poubelle. On a ainsi qu’à retirer le sac de plastique et le jeter lorsqu’il est plein.

Bref, elle se nettoie seule sans qu’on ait besoin de faire quoi que ce soit. Le cycle recommence chaque fois que notre animal va faire ses besoins.

Une litière avec des fonctionnalités intelligentes

La litière Whisker est également intelligente et peut nous envoyer des notifications sur notre téléphone ou notre tablette via l’application mobile.

Ces notifications nous avisent quand le bac est plein, mais nous permettent également de suivre les activités de notre chat.

On peut ainsi savoir à quel moment notre animal s’est rendu à sa litière et peut-être déceler des anomalies s’il commence à s’y rendre bien plus souvent qu’à l’habitude.

De plus, dans le cas où on a plusieurs chats, c’est possible de leur mettre un traceur sur son collier. La litière va alors pouvoir les distinguer et via l’application mobile de Whisker on peut alors savoir lequel de nos chats vient de faire ses besoins.

La litière intelligente Whisker se connecte avec une application mobile et nous envoie des notifications.

Ça s’avère pratique par exemple si l’on retrouve quelque chose d’anormal par la suite et que l’on veut savoir pour quel chat on doit s’inquiéter.

On ne se le cachera pas par contre, c’est une machine assez dispendieuse. On parle d’environ 600$ US. Il faut donc soit vraiment détester cette corvée pour l’envisager ou bien vouloir les fonctionnalités de suivi pour veiller à la bonne santé de notre chat.

Elle est disponible dans le gris ou le beige et permet d’accueillir tous les chats à partir de 5 livres.

