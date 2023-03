Alertez vos proches et les autorités en cas d’urgence grâce à cette app

L’application française App-Elles pour iPhone et appareils Android permet de joindre nos proches ainsi que les autorités en cas de danger. En situation d’agression, on peut lancer un SOS et enregistrer les événements pour avoir une preuve contre notre aisaillant.

Que ce soit lors d’un voyage à l’étranger, dans les rues de Montréal ou même dans sa propre ville, il peut arriver, malheureusement, des situations où les femmes se sentent moins en sécurité.

On parle des femmes, puisque statistiquement, c’est elles qui sont davantage victimes de situations où elles ne sont pas en sécurité, comme des attaques, viols ou autres, que les hommes.

En fait, personne n’est à l’abri, fâcheusement, mais pour les biens de la chronique, on va laisser les genres de côté.

Alertez vos proches en cas d’urgence

L’application s’appelle App-Elles, puisqu’elle était à la base destinée aux utilisatrices féminines, mais ça s’adresse vraiment à tout le monde.

L’app est téléchargeable gratuitement pour tous les utilisateurs d’appareils Apple et Android.

Comment fonctionne-t-elle? Que l’on soit n’importe où à travers le monde, l’application fonctionne. On a qu’à ouvrir l’appli sur notre téléphone intelligent et appuyer sur le bouton SOS.

Automatiquement, ça va communiquer avec nos contacts pour les informer que l’on est en possible danger et leur partager notre position GPS. Même si on est à l’autre bout du monde, loin de nos proches, ils seront au moins avertis qu’il nous arrive quelque chose, même s’ils ne peuvent pas venir nous aider sur le coup.

L’application App-Elles permet d’alerter nos contacts et joindre les autorités lorsqu’on est en danger.

Quand on est en situation de danger, on appuie sur le bouton d’enregistrement. De cette façon, s’il nous arrive quelque chose, l’événement est enregistré.

Même si l’on se fait voler notre téléphone, l’enregistrement est disponible dans le nuage de l’application, et ce, jusqu’à 15 jours suivant la situation. On s’entend que ce n’est pas souhaitable du tout, mais ça peut être pratique pour contacter les autorités par la suite et ainsi avoir une preuve audio.

Obtenez de l’aide sur le pouce

App-Elles tente de créer un mouvement lié à cette application. Pour le moment, ça fonctionne très bien aux États-Unis et en France.

Ils souhaitent que l’ensemble des corps policiers à travers le monde collaborent avec eux pour devenir un outil essentiel pour aider les gens en situation de vulnérabilité.

Si vous souhaitez que la police de votre ville ou de votre région se mobilise, c’est possible d’entrer en contact avec une personne travaillant pour l’application.

Bref, ce n’est pas miraculeux, mais c’est un outil complètement gratuit qui peut peut-être éviter certaines situations indésirables.

Mieux vaut en profiter avant que ça passe, parce que si l’app gagne en popularité, fort est à parier que ça ne restera pas ainsi pour longtemps!

