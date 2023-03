Connecté, ce jardin intelligent s’occupe de faire pousser vos légumes

Découvrez le Click & Grow 25, un jardin de la compagnie du même nom justement spécialisée dans les potagers intérieurs intelligents et connectés. Ce modèle spécial est conçu spécialement pour faire pousser des légumes verts à feuilles en continu sur un cycle de 5 semaines. Sa particularité? Il se connecte à une application mobile via Bluetooth qui nous donne des conseils et nous rappelle quand ajouter de l’eau.

Ce n’est pas la première fois que je vous parle des jardins Click & Grow. J’adore leur solution qui nous permet de faire pousser presque n’importe quoi, peu importe la période de l’année.

Si les modèles à 3 et 9 capsules sont super pratiques pour faire pousser un peu n’importe quoi, il existe également une version de 25 cosses, conçue pour faire pousser tout ce qui est légumes verts à feuilles.

Beaucoup plus grosse que les autres modèles, on l’a mis au banc d’essais dans les bureaux de francoischarron.com. On vous explique comment elle fonctionne.

Spécialement conçu pour les légumes verts

La particularité du modèle 25 de Click & Grow, c’est qu’il s’adresse aux amateurs de légumes verts feuillus qui en mangent toutes les semaines, voire tous les jours.

Bien qu’il puisse faire pousser n’importe quelle cosse de plante, le système de plateaux breveté du jardin 25 est spécialement conçu pour la culture des légumes verts à feuilles.

Il a été pensé pour que le cycle de plantation et de récolte soit continuel, sans aucune rupture.

C’est rendu possible parce que leurs cosses de légumes verts à feuilles poussent à un rythme similaire et il ne faut que 5 semaines entre la plantation et le moment où ils sont prêts à être récoltés.

En suivant le cycle de 5 semaines, on ajoute des cosses quand un lot de légumes est prêt à être récolté.

En gros, pour maintenir et respecter le cycle de croissance et de récolte, on doit remplir un plateau à la fois, une fois par semaine, retirer notre plateau de légumes mûrs 5 semaines plus tard, planter une nouvelle série de cosses et répéter l’opération en plantant d’un côté et en récoltant de l’autre.

Comme je le mentionnais, à noter qu’on peut faire pousser n’importe quoi dans le jardin Click & Grow 25, simplement prendre en considération que le cycle est plus long que les 5 semaines nécessaires aux légumes verts.

Une application pour tout monitorer

Le Click & Grow 25 se démarque également par ses capacités Bluetooth. En effet on peut connecter notre jardin à une application mobile et tout y monitorer.

C’est vraiment facile d’y ajouter les plantes de notre jardin, parce que chaque cosse est dotée d’un code QR qu’on scanne avec notre téléphone.

Ça nous permet de recevoir des conseils chronométrés tout au long du cycle de croissance de nos plantes, d’avoir accès à des informations comme le temps de germination, la température de croissance, etc., et même d’ajouter nos propres notes.

L’application Click & Grow nous envoie une notification si notre jardin manque d’eau, pratique!

On peut également contrôler la lumière à distance avec l’application, comme pour changer le début ou la durée du cycle, par exemple, et s’assurer que tout est à la bonne température.

Le gros avantage de l’app, c’est que c’est là qu’on sait si notre jardin a besoin d’eau grâce à des capteurs d’humidité contrôlés par celle-ci.

Bien que Click & Grow nous suggère d’ajouter de l’eau chaque semaine, juste au moment où on remplace une cueillette par un plateau, c’est toujours vraiment pratique d’avoir une notification pour nous rappeler de le faire et ça évite de perdre des récoltes.

Le réservoir d’eau du jardin Click & Grow 25 se trouve sous les plantes qui poussent.

Malheureusement, le seul hic, c’est que le jardin Click & Grow 25 est loin d’être donné. Chacun des kits de démarrage est vendu au prix de 950$.

C’est certain que c’est un gros investissement sur le coup, mais tout le nécessaire est inclus: le réservoir d’eau, la base, les lampes de culture, les plateaux et supports Grow Flow, les panneaux, etc.

On reçoit même un mélange de salades pour commencer notre culture sur le champ. Quand même, c’est 54 légumes-feuilles qui sont compris avec l’achat du jardin, avec entre autres:

Laitue verte;

Laitue romaine;

Chou frisé rouge;

Moutarde à feuilles.

Par la suite, c’est certain que les dosettes doivent être achetées périodiquement. Ça demeure vraiment intéressant, alors qu’il y a plus de 75 variétés de fines herbes, fleurs, fruits et légumes, des lots, des mélanges, des nouveautés, etc.

On peut aussi choisir de s’équiper via un abonnement, qui nous permet de recevoir des capsules un peu moins chères tous les mois et économiser si on suit un cycle de 5 semaines sans interruption.

Selon si on achète les capsules à l’unité ou en abonnement les plants reviennent à environ 3 ou 4$. Bref, le même prix qu’à l’épicerie, mais difficile de demander plus frais pendant toute l’année, même l’hiver!

