Ce navigateur web inclut messagerie et VPN gratuitement à son interface

Curieux d’essayer un nouveau navigateur web autre que Chrome et Safari? Découvrez celui d’Opera, qui, en plus d’offrir des outils de protection des données comme un VPN gratuit, propose aussi des fonctionnalités intéressantes offertes gratuitement, comme la messagerie intégrée, les espaces de travail, et plus encore.

On connait très bien Chrome, le navigateur de Google, Safari, celui d’Apple, Mozilla Firefox, ainsi que Edge, celui de Microsoft, mais il y en a en fait beaucoup plus que ça.

On s’est penché sur Opera, un navigateur dont l’offre réussit à bien se démarquer notamment sur le plan du respect de la vie privée et de la sécurité, mais qui est tout aussi intéressant quand on regarde ses nombreuses options de personnalisation et de productivité offertes gratuitement.

Protection des données et de la vie privée, et VPN gratuit

Le navigateur Opera se démarque notamment à cause de ses caractéristiques sur le plan de la vie privée et de la sécurité.

D’abord, c’est assez intéressant de noter qu’Opera inclut un VPN de navigateur gratuit. Il assure la confidentialité et la sécurité du trafic de notre navigateur lorsqu’il est activé.

C’est quelque chose qui est gratuit, intégré directement dans le navigateur Opera, et qui ne nous demande pas d’abonnement.

Par contre, ce qu’il faut comprendre, c’est que celui-ci permet uniquement de chiffrer notre connexion internet et de crypter les informations qui transitent entre notre ordinateur et le site que l’on consulte.

Le VPN d’Opera nous permet de protéger nos informations quand on navigue en public.

C’est déjà bien, mais je veux dire que ce n’est pas le type de VPN qui nous permet de contourner des restrictions géographiques et profiter de contenu de partout dans le monde.

Le VPN gratuit d’Opera possède 3 emplacements généraux et plus de 100 serveurs à haut débit, ce qui est pratique pour protéger nos informations quand on est en public, mais sans plus.

Autre fonctionnalité intéressante: le navigateur Opera est doté d’un bloqueur de traqueurs. Il permet d’empêcher tout ce qui est scripts analytiques, cryptojacking, pixels traqueurs et autres méthodes de collecte de données utilisées pour la publicité ciblée.

D’ailleurs, Opera comporte aussi un bloqueur de publicités intégré à son navigateur. Si ça permet d’un côté de se protéger contre les publicités malveillantes, c’est aussi un couteau à double tranchant, surtout pour les créateurs indépendants comme moi.

Malheureusement, en tant qu’éditeur de sites web indépendants, c’est le genre de fonction qui nous tue. C’est certain que c’est plate, mais on a besoin des revenus publicitaires pour offrir du contenu gratuit.

Point positif: le bloqueur de pubs d’Opera nous permet de débloquer les publicités de n’importe quel site web, mais idéalement, ce n’est pas une fonction que j’encourage à activer.

Plein de fonctionnalités intéressantes incluses gratuitement

Outre ses options dédiées à la protection de nos données privées, Opera se démarque avec des fonctionnalités uniques qu’on aime utiliser autant pour le travail que pour la vie de tous les jours.

Grâce à sa barre latérale, on peut carrément discuter sur les applications de clavardage populaires et naviguer sur le web en même temps puisque les services de messagerie principaux peuvent être intégrés à Opera.

Parmi les messageries à intégrer, on retrouve:

TikTok;

Twitter;

Telegram;

WhatsApp;

Facebook Messenger.

Pour le travail, c’est assez pratique parce que ça fait en sorte qu’on n’a pas besoin de se laisser déranger par notre téléphone ou nos réseaux sociaux pour prendre nos messages.

Outre pour le clavardage, on peut aussi intégrer notre abonnement de streaming à la barre latérale. C’est vraiment pratique, et les grands joueurs sont tous pris en charge, Apple Music, Spotufy, YouTube Music, Deezer, Tidal et SoundCloud.

Opera nous permet d’ajouter messagerie et musique directement à son navigateur.

Parlant de travail, Opera a une fonction nommée Espace qui nous permet de conserver nos onglets dans des espaces séparés pour mieux organiser notre navigation.

C’est vraiment pratique si on utilise le même ordinateur pour le travail et pour la vie de tous les jours. Ça fait en sorte qu’on peut classer nos onglets en fonction de nos intérêts, comme le travail, l’organisation des vacances, nos hobbys, etc.

On peut facilement organiser tous nos onglets en fonction de nos intérêts dans le même navigateur.

Autre fonction intéressante d’Opera: Pinboards. Un peu comme Pinterest, celle-ci nous permet de rassembler des photos, des liens, de la musique, des fichiers et des notes directement dans le navigateur, sans application tierce.

Ces collections peuvent servir à planifier des sorties, créer des tableaux, comparer des achats, etc., et peuvent aussi être partagées à nos amis. Si ceux-ci utilisent aussi Opera, ils peuvent même y laisser des réactions sous la forme d’emojis.

Plusieurs versions pour plusieurs besoins

Opera est disponible complètement gratuitement en ligne, sur leur site internet. Ce qui est intéressant, c’est que la compagnie offre plusieurs versions de son navigateur pour répondre à plusieurs besoins différents.

Il y a bien évidemment la version classique, qui nous permet de synchroniser nos données et d’envoyer des fichiers entre Opera sur Mac, Windows, Linux, iOS, Android et Chromebook.

Il existe plusieurs versions d’Opera, notamment la classique, celle pour gamer, et pour crypto.

Par contre, justement, il existe une version complètement dédiée aux Chromebook avec des fonctionnalités qui ont été spécialement réfléchies pour celui-ci.

On retrouve aussi une version pour gamer, appelée Opera GX. Celle-ci nous permet entre autres de fixer des limites d’utilisation du processeur, de la RAM et du réseau, et d’utiliser Discord et Twitch via la barre latérale.

Finalement, il existe une version « mini » qui économise des données, ainsi qu’une version Crypto qui débloque l’accès au Web3 et intègre un portefeuille natif multichaîne sans privation de liberté.

Bref, peu importe la raison, il s’agit tout de même d’une alternative complètement gratuite, donc on ne perd rien à le télécharger et à l’essayer, quitte à retourner à un autre navigateur si on n’aime pas les fonctionnalités offertes.

