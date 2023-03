Voici l’aspirateur sans fil rêvé pour ceux qui ont un chat ou un chien à la maison!

La Shark Stratos est une balayeuse sans fil compacte et légère avec un capteur infrarouge qui détecte la saleté et les poils d’animaux. Selon le mode sélectionné, elle adapte automatiquement son intensité d’aspiration. Sa batterie permet de l’utiliser partout dans la maison, le condo, l’appartement et même dans notre voiture. C’est une alternative moins chère que les modèles Dyson.

Passer l’aspirateur dans notre domicile ou notre char peut facilement devenir une corvée.

Les balayeuses que j’utilisais dans le passé manquaient parfois de puissance. Alors je devais repasser à plusieurs reprises pour m’assurer d’une meilleure propreté.

Certains modèles ne digèrent pas bien les cheveux et les poils d’animaux. Ceux-ci s’enroulent et empêchent le bon fonctionnement.

Avec la balayeuse sans fil Shark Stratos, on pourra économiser du temps et de l’énergie pour faire du ménage de façon plus agréable!

Une balayeuse sans fil puissante

Malgré son format compact, la balayeuse sans fil Shark Stratos est très puissante.

Avec son intensité, cet aspirateur élimine rapidement les particules de toute sorte: la poussière, la saleté, les débris et les poils. Peu importe la surface. Que ça soit sur un plancher de bois franc ou un tapis.

Les cheveux ainsi que les poils de nos chiens et nos chats ne s’enroulent pas grâce à deux brosses autonettoyantes. Les animaux égalent parfois une mauvaise odeur.

Une capsule se retrouve dans la brosse de la Shark Stratos pour dégager une bonne fragrance. Cette technologie capture les mauvaises odeurs et les garde à l’intérieur de la balayeuse.

L’aspirateur Shark Stratos a une batterie rechargeable ce qui fait en sorte qu’elle est très versatile.

Il est possible d’enlever la batterie pour la charger. Pour qu’elle soit à pleine capacité, son chargement est d’approximativement 3.5 heures.

Nous pouvons l’utiliser facilement partout dans les racoins de notre domicile ou même dans notre voiture.

La Shark Stratos à trois modes d’aspirations. Le mode Éco qui utilise moins de pouvoir et draine moins la batterie. Avec ce mode, son autonomie est d’environ 60 minutes.

Le mode Boost fait en sorte d’avoir plus de pouvoir d’aspiration.

Et le dernier mode le plus intéressant à mon avis, c’est le Clean Sense IQ! Cependant, il est très énergivore.

L’autonomie de la batterie est d’environ 12 minutes en mode Boost et Clean Sense IQ.

Détectez facilement la saleté

Lorsque le mode Clean Sense IQ est activé, la Shark Stratos détecte la saleté sur notre plancher grâce à un capteur infrarouge.

Ce capteur détecte les débris que nous ne pouvons nécessairement voir facilement. Si le sol contient plus de saleté, l’intensité de l’aspiration sera augmentée automatiquement.

Un indicateur avec des lumières au bas de la balayeuse confirme si le sol est bien propre.

En plus, une lumière éclaire lors de l’utilisation pour assurer la meilleure vision possible.

Un écran digital situé sur la poignée de l’aspirateur permet d’avoir plusieurs informations en temps réel. On y retrouve entre autres l’état de la batterie et le mode d’aspiration sélectionné.

Un bras flexible qui a deux fonctions

Le bras de succion de la Shark est flexible et il peut être plié. Ce qui sert à deux choses.

Il suffit de peser sur un bouton pour obtenir plus de portée pour nettoyer des endroits difficiles d’accès. Comme sous la table de la cuisine, sous notre base de lit ou le divan du salon.

Grâce à son bras pliable, il est facile de passer l’aspirateur Shark Stratos partout dans la maison.

La deuxième utilité de plier le bras de l’aspirateur est de pouvoir le ranger en prenant le moins d’espace possible. Sans avoir besoin de support.

La Shark Stratos vient avec deux embouts supplémentaires pour mieux s’adapter à différentes situations: un pour épousseter et l’autre pour atteindre des endroits plus étroits.

Pour les intéressés, le prix de la balayeuse sans fil Shark Stratos est de 499$. Elle s’avère une alternative moins chère que les balayeuses Dyson.

Rendez la corvée de ménage plus efficace et agréable avec cette balayeuse avec plusieurs fonctionnalités se démarquant des autres modèles compactes!

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.