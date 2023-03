Faites votre propre lait végétal à la maison avec à cette machine tout-en-un

Comment faire du lait végétal facilement à la maison? Et bien, cette machine de la compagnie Growup nous permet de faire des recettes de lait d’amande, d’avoine, soja, coconut, cajou et bien d’autres noix. On peut ainsi faire son lait végétal dans sa cuisine en à peine 5 minutes!

Le lait végétal gagne en popularité alors que certains sont soit intolérants au lactose ou bien n’aiment pas le traitement réservé à la traite des vaches à lait

Il reste que d’acheter du lait végétal, que ce soit d’avoines, amande, cajou, soja ou de coconut, ça peut revenir cher.

Bien qu’il est possible de faire notre propre lait végétal, ça peut être assez long et fastidieux puisqu’on doit mélanger et passer le tout à de nombreuses reprises dans un filtre.

Lors de notre visite au CES à Las Vegas, on a découvert une machine qui permet de faire lait végétal en toute simplicité et rapidement!

Faire son propre lait végétal en 5 minutes

C’est la compagnie GrowUp qui propose une machine nous permettant de faire notre lait végétal à la maison avec des recettes simples.

Sur le devant de la machine, on retrouve un petit écran tactile sur lequel on sélectionne le type de lait que l’on souhaite faire. Elle nous indique ensuite alors la quantité d’ingrédients solides et liquide à ajouter.

La machine à lait végétal GrowUp nous permet notamment de faire du lait de:

Cajou

Avoine

Amande

Coconut

Pistache

Noisettes

Noix (walnut)

Noyé d’Amazonie

Noix de macadams

Graines de chanvre

Faites vos propres laits végétaux grâce à la machine Growup. On peut rapidement confectionner une boisson végétale et santé.

On y va selon nos goûts, selon ce qu’on veut faire avec ou encore, on peut en tester plusieurs recettes pour découvrir celle que l’on préfère.

Par exemple, pour faire du lait d’avoine, on prend la tasse intégrée et on ajoute une tasse de flocons d’avoine. On ajoute à cela 4 tasses d’eau et on laisse la machine faire le travail.

C’est un peu le même principe qu’une machine à café! On a qu’à ajouter un verre où le lait sort et on attend environ 5 minutes pour que le lait soit prêt.

La différence avec un lait acheté en épicerie? Il n’y a que deux ingrédients (eau et noix ou autre) et aucun ajout mauvais pour la santé, pas de sucre, pas d’additif.

La machine Growup pour préparer du lait des et des boissons végétales est disponible en noir ou en gris.

De plus, contrairement à un lait que l’on fait à la maison qui prend plus d’étapes et de matériel, dans ce cas, on n’a pas à le filtrer une fois que c’est mélangé. Lorsqu’il sort de la machine, la boisson est prête à être bu.

À l’arrière, on retrouve tous les résidus. Que faire avec ceux-ci? On ne les jette pas! On peut faire une recette bien simple, comme les déposer sur une plaque à cuisson pour les envoyer directement au four pour quelques minutes. Ça fera une farine super santé, prête à utiliser pour une recette.

L’idée est super intéressante et a passé le stade du sociofinancement pour être offerte en précommande sur le site de Growup .

La machine n’est pas donnée cependant à 599$ US et s’adresse vraiment aux maniaques de laits végétaux.

