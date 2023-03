Meilleurs choix d’achat: écouteurs-boutons

Quels écouteurs-boutons acheter? Retrouvez ici nos recommandations des tops écouteurs Bluetooth afin que vous puissiez pleinement profiter de votre musique, vos podcasts, vos films et jeux vidéo. Sony, Sennheiser, Bose, Samsung, Jabra, Beats, Apple, JBL, Google, voyez quels sont les meilleures marques et meilleurs modèles.

Vous voulez faire l’achat de nouveaux écouteurs sans fil Bluetooth de type boutons, mais vous vous y perdez avec toutes offres sur le marché?

Nous vous proposons ici nos recommandations des meilleurs choix à considérer avec les points forts et points faibles de chacun d’entre eux.

Ces choix sont évidemment subjectifs (notamment pour le confort) et basés sur un mélange de nos propres impressions, celles d’autres utilisateurs ainsi que d’autres sites spécialisés. Bref, on a fait tout le travail de recherche pour vous!

Si jamais ces choix ne vous intéressent pas, vous pouvez toujours consulter notre chronique des rabais de la semaine. Peut-être trouverez-vous le modèle idéal pour vous et surtout pour moins cher!

Bose QuietComfort Earbuds II

La compagnie Bose n’a pas besoin de présentation et elle a frappé un grand coup avec ses écouteurs-boutons QuietComfort Earbuds II.

Il n’y a aucun débat, ce sont ces écouteurs qui ont la meilleure technologie de réduction des bruits ambiants (ANC). Mettre les écouteurs, c’est littéralement se mettre dans une bulle sonore hermétique!

Cette technologie est également grandement mise à profit pour les appels téléphoniques qui sont d’une grande clarté.

Enfin, de côté de la qualité sonore, on a tout le savoir-faire de Bose entre les oreilles. Le son est riche, rond et de qualité. On peut le personnaliser à nos goûts via l’application mobile.

Les points forts des Bose QuietComfort Earbuds II

Beau design

Bluetooth 5.3

Son riche et de qualité

Excellent pour les appels téléphoniques

Meilleure technologie de réduction des bruits ambiants…

Points faibles des Bose QuietComfort Earbuds II

… mais impossible à éteindre

Pas de connectivité multipoint

Prix de vente très dispendieux

Le boitier ne peut pas être rechargé sans-fil Qi

Sony WF-1000XM4

Une autre paire d’écouteurs-boutons qui fait une chaude lutte au sommet de la pyramide, ce sont les Sony WF-1000XM4.

Sony excelle au niveau de sa technologie de réduction des bruits ambiants (ANC) avec son casque d’écoute WH-1000XM5 et ça se reflète aussi dans ces WF-1000XM4.

Pour écouter sa musique, rien à redire la qualité sonore est au rendez-vous et on a droit à un produit haut de gamme.

Les WF-1000XM4 vont notamment se distinguer par leur excellente autonomie de batterie et la possibilité de les connecter à deux appareils simultanément.

Les points forts des Sony WF-1000XM4

Belle finition

Son riche et de qualité

Connectivité multipoint

Excellente technologie ANC

Autonomie de batterie (8h + boitier 16h)

Points faibles des Sony WF-1000XM4

Pas les meilleurs pour les appels téléphoniques

Google Pixel Buds Pro

Si plusieurs écouteurs incorporent les assistants vocaux (Siri, Google, Alexa), personne ne le fait mieux que Google avec ses écouteurs Pixel Buds Pro.

Connecté à un téléphone intelligent Android, on peut non seulement lui lancer des requêtes, mais il peut carrément lire nos notifications mobiles!

Outre cet aspect intelligent, les Pixel Buds offrent une très bonne qualité sonore notamment au niveau des basses.

Ils offrent également une excellente technologie de réduction des bruits ambiants et à l’inverse offrent aussi un excellent mode transparent.

Les points forts des Google Pixel Buds Pro

Bonne qualité sonore

Connectivité multipoint

Compatible avec Audio Spatial

Autonomie de batterie (7h + boitier 20h)

Fonctionnalités exclusives sur Android…

Excellente technologie ANC et mode transparent

Points faibles des Google Pixel Buds Pro

… fonctionnalités exclusives sur Android

Bleutooth 5.0

Moins confortables que les Pixel Buds

Pas les meilleurs pour les appels téléphoniques

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Si on possède un téléphone intelligent Samsung tel un Galaxy S ou Galaxy A, nul doute qu’on doit envisager les Galaxy Buds Pro 2.

Forcément, ces écouteurs se marient parfaitement aux autres produits de la marque ce qui est un point fort, mais aussi un point faible.

Notamment parce qu’on ne peut pas profiter du son haute qualité si on ne possède pas un téléphone de la marque sud-coréenne.

Autrement ils offrent une bonne technologie de réduction des bruits ambiants (ANC), une excellente portée via le Bleutooth 5.3 et une compatibilité Spatial Audio qui offre une belle immersion dans notre musique.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Beau design

Bluetooth 5.3

Bonne qualité sonore

Bonne technologie ANC

Compatible Audio Spatial

Connectivité multipoint…

Points faibles des Samsung Galaxy Buds 2 Pro

… seulement sur les appareils Samsung

Autonomie de batterie plus faible (5h)

Son haut de gamme exclusif si jumelé à un téléphone Samsung

Beats Fit Pro

Si vous cherchez les AirPods ou les Airpods Pro dans ce texte, vous ne les trouverez pas. D’abord, parce je ne suis pas un grand amateur de ceux-ci pour plusieurs raisons (prix, qualité, appels. etc). Ensuite parce que les meilleurs écouteurs-boutons d’Apple sont davantage du côté de leur filiale Beats avec les Beats Fit Pro.

Ces derniers nous offrent une excellente qualité sonore et une très bonne technologie de réduction des bruits ambiants (ANC).

On a la même compatibilité Audio Spatial dans nos oreilles que sur les AirPods Pro, mais on bénéficie d’une meilleure autonomie de batterie à 6h contre 4h30 pour les AirPods Pro.

Oh et ils sont 80$ de moins que les AirPods Pro! Un choix évident si on veut rester dans l’univers d’Apple.

Les points forts des Beats Fit Pro

Bonne qualité sonore

Excellente technologie ANC

Compatible Audio Spatial…

Moins cher que les AirPods Pro

Meilleure autonomie de batterie que les AirPods Pro

Points faibles des Beats Fit Pro

… si jumelé avec un iPhone, iPad ou Mac

Pas de connectivité multipoint

Senheisser Momentum True Wireless 3

Senheisser se hisse très haut du côté des casques d’écoutes avec ses Momentum 4 notamment et aurait quelque croute à manger du côté de ses écouteurs-boutons. N’empêche, les Momemtum True Wireless 3 sont un choix à considérer.

D’abord, parce qu’ils offrent une excellente qualité sonore via le codec aptX Adaptive. On perçoit vraiment bien les détails de chaque instrument de musique.

Le tout est personnalisable via l’application mobile. Celle-ci nous permet également de contrôler la technologie ANC qui est bonne, mais n’est pas la meilleure non plus.

Via l’application il est par ailleurs quasi indispensable d’activer le mode anti-vent, car les écouteurs y sont très sensibles notamment lors des appels téléphoniques.

Les points forts des Senheisser Momentum True Wireless 3

Connectivité multipoint

Excellente qualité sonore

Autonomie de batterie (7h + boitier 28h)

Ajout d’ailerons pour plus du confort et stabilité

Points faibles des Senheisser Momentum True Wireless 3

Très sensible au vent

Prix de vente très dispendieux

Mode transparent vraiment désagréable

JBL Live Pro 2

Si les écouteurs-boutons JBL Live Pro 2 ne parviennent pas à se hisser au sommet de ce palmarès, ça ne veut pas autant qu’ils soient un mauvais choix. Au contraire!

On en a vraiment pour notre argent avec cette paire d’écouteurs. Ils n’offrent peut-être une qualité sonore haut de gamme, mais le son des haut-parleurs 11m demeure de qualité on peut aisément profiter de sa musique.

Il en va de même pour la technologie de réduction du bruit qui est bonne, sans non plus être la meilleure.

Il reste que pour près de 100 à 150$ de moins que les modèles précédents on retrouve certains de leurs avantages, dont une longue autonomie de batterie et la connectivité multipoints.

Les points forts des JBL Live Pro 2

Bonne qualité du son

Connectivité multipoint

Prix de vente intéressant

Autonomie de batterie (8h + boitier 30h)

Points faibles des JBL Live Pro 2

Mode transparent

Petite latence avec les vidéos

Personnalisation des contrôles

Qualité des appels téléphoniques

Jabra Elite 7 Pro

Jabra est une marque qu’on aime depuis longtemps à francoischarron.com et les écouteurs-boutons Jabra Elite 7 Pro sont surement la paire qui se démarque le plus de leur catalogue.

C’est notamment le cas pour les appels téléphoniques alors qu’on retrouve non seulement 6 micros, mais aussi la technologie à conduction osseuse qui permet de mieux capter ce que l’on dit.

Les 6 micros des Jabra Elite 7 Pro sont également mis à profit pour la technologie de réduction des bruits ambiants (ANC) qui fait un travail honnête pour nous encapsuler dans notre musique.

Côté qualité sonore, ils n’ont pas à rougir des autres écouteurs haut de gamme, puisqu’ils offrent un son bien équilibré et clair.

Les points forts des Jabra Elite 7 Pro

Bonne qualité du son

Bon pour les appels…

Connectivité multipoint

Autonomie de batterie (8h + boitier 22h)

Résistance à l’eau IP57 (jusqu’à 1 m de profondeur)

Points faibles des Jabra Elite 7 Pro

Pas la meilleure technologie ANC

Grosse latence avec les jeux vidéo

Contrôles pas confortables à appuyer

… mais pas aussi bon que leur marketing veut le faire croire

EarFun Free 2 Pro

Earfun n’est peut-être pas la compagnie la plus connue dans le monde de l’audio et des écouteurs sans fil, mais elle mérite notre attention pour ces produits moins dispendieux.

Dans leur catalogue d’écouteurs pas chers, les EarFun Free 2 Pro sortent du lot pour leur rapport qualité-prix.

Pour 90$, on a droit à des écouteurs-boutons qui offrent une qualité du son honnête, une technologie ANC réduisant les bruits ambiants de 40Db et un mode de jeu pour réduire la latence lorsqu’on joue à des jeux vidéo.

Un beau modèle économique!

Les points forts des EarFun Free 2 Pro

Pas cher

Bluetooth 5.2

Qualité ANC pour le prix

Points faibles des EarFun Free 2 Pro

Autonomie de batterie (5h + boitier 24h)

Pas de connectivité multipoint