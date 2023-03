Ce clavier sans fil permet d’écrire avec précision grâce à ses touches silencieuses

Rédidez, tapez et écrivez de façon plus précise, fluide et silencieuse avec les touches du clavier sans fil Logitech MX Keys. Celui-ci peut être connecté simultanément à trois appareils différents via Bluetooth. On peut autant le connecter sur un ordinateur PC, Mac ou Linux, une tablette ou un téléphone Android ainsi qu’à un iPhone ou iPad.

Pour utiliser un ordinateur, le clavier est un indispensable. Que ça soit pour faire de la recherche sur Google, écrire à ses amis sur Messenger ou rédiger un courriel sur Outlook.

Avec tous les modèles de clavier disponibles sur le marché, il est difficile de faire un choix éclairé. Bien sûr, ça dépend de nos besoins et nos exigences.

Écrire durant de nombreuses heures peut être moins tentant à cause d’une pièce d’équipement qui est de moins bonne de qualité.

Nous avons testé un modèle de clavier qui rendra probablement plus efficace votre production en rédaction.

Connecter 3 appareils avec le MX Keys

Ce qui démarque le MX Keys des autres claviers, c’est que nous pouvons le connecter avec trois appareils différents.

Le MX Keys est compatible avec Windows, Mac, Linux, iOS et Android. Tous les types d’appareils peuvent être liés directement avec le MX Keys.

Il est donc possible de l’utiliser avec un PC, un cellulaire Android et une tablette iPad de Apple en même temps.

Il suffit de connecter les appareils directement dans l’application Logi Option +. Après pour sélectionner l’ordinateur, le cellulaire ou la tablette en question, il faut appuyer sur l’une des trois touches dédiées sur le MX Keys.

C’est plus facile de travailler en multitâche et d’être plus efficace sur plusieurs plateformes.

L’application Logi Option + est aussi utile si nous voulons modifier certaines fonctions reliées à une touche en particulier. Exemple, changer la fonctionnalité du bouton Verrouillage pour arrêter complètement l’ordinateur à la place.

Des touches éclairées, silencieuses et précises

À la première utilisation du Logitech MX Keys, on constate que c’est un produit de type Premium. Le clavier est robuste et sa conception est de qualité.

Lorsqu’on appuie sur les touches, elles sont très silencieuses, comparativement à un clavier conventionnel ou un de type mécanique qui fait beaucoup de bruits.

Ce qui implique qu’utiliser le MX Keys fatigue moins nos oreilles. Les membres de notre famille ou nos collègues au bureau apprécieront!

Les boutons sont fluides et concaves. Donc ils épousent nos doigts à merveille. Le fini mat permet de glisser nos phalanges pour enchainer facilement presque sans fatigue.

Lorsqu’on travaille dans un milieu sombre, ce n’est pas facile de voir ses touches. Pas de problème avec le MX Keys parce que les touches sont rétroéclairées.

Grâce à un capteur, ces touches s’allument dès que nous approchons nos mains du clavier. Nous pouvons contrôler l’intensité de la lumière à l’aide de deux boutons.

Jusqu’à 5 mois d’autonomie de la batterie

Forcément, comme le clavier Logitech MX Keys est un clavier sans-fil, ceci implique qu’il roule à batterie. Quelle est donc son autonomie?

Pour une utilisation sans fil, une pleine charge peut durer 10 jours lorsque le rétroéclairage est activé.

Tandis que lorsque cette option est désactivée, l’autonomie se prolonge jusqu’à 5 mois sans recharge nécessaire.

Il y a trois façons de connecter ce clavier à notre ordinateur:

Avec un fil USB Type-C

Par connexion sans-fil Bluetooth

Avec le récepteur inclus pour une connexion sans-fil

Seule petite ombre au tableau, on ne peut pas régler l’angle du clavier à l’aide d’appui en dessous. Au prix qu’il coûte, cette option n’est pourtant pas trop demandée.

Deux modèles différents du Logitech MX Keys sont disponibles à l’achat. (MX Keys en haut et Le MX Keys Mini au bas de l’image)

Le format conventionnel MX Keys avec un pavé numérique. Son prix est de 150$

Tandis que son petit frère, le modèle MX Keys Mini propose un format plus compact, sans pavé numérique. Et son prix est à 130$.

