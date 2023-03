Voici comment Samsung entend devenir plus vert et écologique

Lors du CES 2023, Samsung a démontré sa volonté de réduire son impact négatif au niveau des réchauffements climatiques et de la pollution de la planète. L’entreprise sud-coréenne a présenté sa philosophie et ses solutions plus écoresponsables pour produire ses téléphones, tablettes, ordinateurs et autres produits technologiques.

Les compagnies en technologie sont plus conscientes de leurs impacts néfastes sur la Terre. Cependant, elles n’apportent pas toutes des changements majeurs pour améliorer son sort.

Lorsque les gadgets technos sont produits, des métaux rares sont extraits et les usines créer des déchets. En plus, il faut transporter tous les composants et les appareils. Ce qui pollue énormément.

À chaque fois que nous achetons un produit, nous devrions penser aux jours où nous allons le recycler.

La philosophie écoresponsable de Samsung

En proposant une Déclaration environnementale en 1992, l’équipe de Samsung a démontré qu’ils sont des pionniers et qu’ils veulent changer les choses.

L’argument de l’entreprise de la République de Corée pour nous vendre un produit? L’écoresponsabilité!

Leur philosophie est de contribuer à la vie humaine et de sauvegarder l’environnement mondial de façon concrète. En prenant en considération en premier plan les écosystèmes et les personnes.

Samsung a planifié des stratagèmes pour améliorer la planète à moyen et long terme. Leur objectif est clair, ils désirent un niveau d’émissions de carbone propre d’ici 2050.

Comment? En réduisant au maximum les métaux ainsi que les déchets toxiques créés et jetés dans les sols lors de la production en usine.

D’ici 2028, afin de réduire les émissions de carbone, Samsung a comme objectif de faire une transition vers l’énergie renouvelable.

Pour leurs opérations à l’international, ils utiliseront seulement des véhicules électriques et équipés de piles combustibles pour transporter leurs produits.

Les démarches vertes de Samsung

Pour embellir davantage notre avenir, la compagnie sud-coréenne pousse encore plus loin avec leurs bonnes pratiques.

D’ici 2030, l’équipe de Samsung veut développer des appareils qui augmentent l’efficacité énergétique de 30%.

Ce qui veut dire que les laveuses, les sécheuses, les ordinateurs, les tablettes, les cellulaires et plus pollueront beaucoup moins lors de leur utilisation.

Dans la même période, un autre objectif est de restaurer la même quantité d’eau qu’ils utilisent durant de l’usinage.

En 2030, Samsung désire recycler les déchets et les batteries pour en retirer les minéraux. Ils s’engagent aussi à collecter plus de 10 millions de tonnes de déchets électroniques.

Vers 2040, l’équipe veut développer de nouvelles technologies pour éliminer l’oxydation et les polluants qui se retrouvent dans l’air et dans l’eau.

En espérant qu’ils arrivent à leur principal objectif: c’est-à-dire de créer zéro émission de carbone avant 2050.

Examiner l’impact environnemental des produits

Les gens sont parfois pessimistes face à notre futur, mais nous devons avouer que c’est encourageant de voir une compagnie comme Samsung évoluer dans le bon sens.

À l’avenir, on ne regardera plus nécessairement la vitesse du processeur d’un nouveau cellulaire Android et d’un ordinateur portable.

Ni la beauté et la clarté de son écran. Mais bien l’impact environnemental que ce produit a pour l’écosystème de demain.

Pour en connaitre plus sur la philosophie et les pratiques écologiques de Samsung, il est possible de visiter leur site dans le volet: Environnement!

