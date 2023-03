Ce robot élimine les pissenlits et mauvaises herbes sur notre terrain

Votre terrain et votre gazon est envahi de pissenlits et de mauvaises herbes? Ce robot de la compagnie Dandy permet d’éliminer les pissenlits sans qu’on ait à faire le moindre effort. En plus, il nous permet d’économiser sur l’achat et l’utilisation d’herbicide!

Quand on veut avoir un beau terrain avec un gazon vert, il n’y a rien de plus fatigant que d’y voir des pissenlits et de la mauvaise herbe!

Seulement, utiliser des herbicides à toutes la grandeur ce n’est pas très écologique, mais aussi ça peut revenir cher selon la grandeur de notre terrain.

Et bien, dans la lignée des nombreux robots tondeuses qui émergent sur le marché, voici un robot dédié à éliminer les pissenlits!

Éliminez sans effort les pissenlits

C’est la compagnie Dandy qui propose ce robot spécialement conçu pour traiter et éliminer les pissenlits individuellement.

Comment il fonctionne? Bien, il se promène sur notre terrain et grâce à une caméra intégrée, il détecte un pissenlit à la fois.

En arrivant sur un pissenlit, le robot projette un jet d’herbicide en petite quantité, bien ciblé. Au bout de quelque temps, le pissenlit sera éliminé.

Le robot Dandy patrouille notre terrain et élimine individuellement chaque pissenlit sur notre gazon.

Économisez sur l’achat d’herbicide

Forcément en éliminant individuellement chaque pissenlit, le robot Dandy permet d’économiser sur l’achat d’herbicide.

Nous n’avons pas besoin d’en répandre sur tout notre terrain et donc on sauve de l’argent.

On parle d’une économie d’herbicide d’environ 90%!

D’ailleurs, lorsque l’on parle d’herbicide, il y a de plus en plus d’options écologiques, qui ne contiennent pas d’ingrédients trop chimiques pour l’environnement.

Gardez votre gazon vert partout

Le robot Dandy est également une option intéressante pour ceux qui n’ont pas de temps à perdre avec leur paysagement!

On le démarre et ensuite on le laisse aller, il fait le travail seul. En une seule utilisation, il peut parcourir une superficie de plus de 10 000 pieds carrés.

Après son utilisation, on le met sur la recharge, ce qui peut prendre environ 3 heures.

Pour mettre l’herbicide, on dévisse le bouchon sur le dessus et on remplit le réservoir, c’est aussi simple que ça!

La machine se détaille à partir de 699.99$ US en ligne, selon le modèle que l’on choisit. Le modèle Dandy DT-01 couvre une surface un peu plus grande que 10 000 pieds carrés, alors que le Dandy DT-01XL s’étend sur 1 acre de terrain.

Bref, c’est une belle solution pour faire attention à notre gazon, tout en utilisant intelligemment le produit pour éliminer tous les pissenlits de notre terrain, qui reviennent malgré nous année après année.

