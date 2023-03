Ne perdez plus votre portefeuille, ordinateur portable ni vos clés grâce à cet émetteur

Connaissez-vous l’AirTag? Gros comme une pièce d’un dollar, c’est un petit gadget Apple que l’on glisse à notre porteclé, notre portefeuille ou notre sac à dos et qui sonne quand on les a égarés. Si on croit carrément avoir perdu notre objet, l’AirTag nous sert à le localiser grâce au réseau composé de millions d’iPhone, d’iPad et de Mac. Abordable, c’est un gadget dont aucun utilisateur d’Apple ne devrait se passer.

Impossible de m’en cacher, j’ai passé ma vie à écœurer les gens autour de moi et à leur demander s’ils avaient vu mes affaires trainer.

Mes clés, mon portefeuille… de dire que j’ai déjà oublié mon ordinateur portable dans un endroit public après avoir fait une conférence, ça ne surprend personne, c’est pour dire!

Bref, depuis, j’ai mis la main sur des AirTag d’Apple, et si ça ne m’empêche pas d’être un peu perdu de temps à autre, au moins, je sais que j’ai au moins ce gadget pour suivre mes choses à la trace.

Des centaines de millions d’appareils Apple pour nous aider

À la base, le AirTag est vraiment simple à utiliser. Environ gros comme une pièce d’un dollar, on l’ajoute à nos objets importants qu’on a l’habitude d’égarer comme nos clés, notre portefeuille ou notre sac.

Quand on les cherche à proximité, on demande à Siri de trouver la chose en question, ou on va directement la faire sonner à partir de l’onglet Objets de notre app Localiser.

Le AirTag va tout de suite faire un bruit qu’on peut suivre pour mettre la main dessus. Ceux qui ont un iPhone 11 ou plus récent ont même l’option d’être guidé, à l’écran, avec la distance et la direction à suivre pour se rendre jusqu’à leur objet.

La technologie à bande ultralarge permet aux détenteurs d’iPhone 11 ou plus d’être guidés vers leur objet.

C’est quand on pense avoir carrément perdu nos clés, notre portefeuille ou autre, que la véritable capacité du AirTag est démontrée.

En gros, quand on lance la recherche d’un objet perdu, le AirTag va émettre un signal Bluetooth sécurisé qui peut être capté par les milliers, voire les millions d’appareils du réseau Localiser situés dans les environs.

Ceux-ci transmettent la position de notre objet perdu à iCloud, et c’est ce qui nous permet de le voir sur une carte dans l’application Localiser.

On peut aussi carrément activer le mode Perdu. Ça va faire en sorte que dès qu’un appareil du réseau va détecter notre AirTag, on va recevoir une notification qui nous informe où il a été aperçu pour la dernière fois.

Après avoir activé le mode Perdu, si notre AirTag est détecté, on va savoir approximativement où.

Lors de leur lancement en 2021, les AirTag ont pas mal fait jaser parce qu’ils ont malheureusement été utilisés à mauvais escient pour suivre des personnes à leur insu.

Si ça vous tracasse, n’ayez crainte, parce que si jamais quelqu’un mettait son AirTag dans vos affaires, votre iPhone le détecterait et vous enverrait une alerte immédiatement.

De toute façon, si on ne trouve toujours pas le AirTag en question après un certain temps, il va se mettre à sonner pour signaler sa présence. Difficile de passer incognito!

Si vous voulez mon avis, au contraire, c’est quelque chose de vraiment pratique que tous les détenteurs de produits Apple devraient se procurer.

D’ailleurs, les AirTag sont vendus à 39$ l’unité, ce qui n’est vraiment pas si mal pour un produit de la pomme!

Ça comprend une pile standard faite pour durer environ 1 an que notre iPhone nous dit quand remplacer au moment où elle devient trop faible.

Vous n’avez pas d’iPhone? À noter que la compagnie Chipolo offre un produit similaire qui fonctionne aussi bien avec iOS qu’avec Android. Je vous invite à consulter ma chronique sur le porte-clé Chipolo ici.

