Cette télévision sans-fil de LG nous libère enfin des câbles encombrants

Lors du CES 2023, LG a présenté la OLED M, un téléviseur 4K 120Hz sans fil! Le son et les images sont transmis à l’écran via un boitier et une technologie nommée Zero Connect. C’est fini les câbles encombrants de notre Xbox, Playstation, Switch, Chromecast, Firestick, Apple TV, Roku et de notre terminal du câble qui pendent sous la tv!

De nos jours, une panoplie de produits sont branchés à notre télévision. Console de jeux Xbox de Microsoft, Chromecast de Google, Firestick d’Amazon et le terminal Hélix de Vidéotron et plus encore.

Garder l’ordre dans ces nombreux fils peut devenir un vrai casse-tête et être chaotique.

On doit se le dire, ce n’est pas nécessairement esthétique et ça gâche la décoration. En plus d’attirer facilement la poussière et la saleté.

Pour remédier à ce problème, LG arrive avec une solution ingénieuse!

Un boitier pour avoir une tv sans-fil

Comment ça fonctionne pour brancher ses appareils? La télévision sans-fil de LG OLED M »Zero Connect » vient avec un boitier de la grosseur d’un caisson de base auquel nous allons connecter tous nos appareils reliés à notre tv.

Nous le rappelons, elle devient sans-fil grâce à la technologie ‘’Zero Connect’’! Cette technologie nous permet plus de liberté en termes de divertissement audiovisuel. Elle transmet l’audio et la vidéo en temps réel.

Nous pourrions cacher ce boitier dans notre meuble de télévision, notre table à café ou derrière une plante verte.

On peut aussi installer le boîtier directement près de notre divan. Afin d’éviter les déplacements pour avoir plus accès au contrôle de nos appareils comme une caméra par exemple.

Une télévision 97 pouces 120Hz

Cette télévision sans-fil de LG a une qualité de 4K. Pour le moment, la technologie sans-fil ‘’Zero Connect’’ est seulement disponible avec un modèle de 97 pouces.

C’est un format un peu anormal. L’objectif de LG est d’offrir éventuellement des options moins imposantes pour des modèles plus conventionnels.

Le taux de rafraichissement de la télévision ‘’Zero Connect’’ est de 120 hertz. Ce qui veut dire qu’elle fournit plus d’images à la seconde.

Si vous regardez une partie de hockey, les mouvements de joueurs sont plus fluides et il n’y aura pas de trace lorsque la rondelle se déplace.

120 hertz c’est le taux de rafraichissement idéal pour les jeux vidéo avec les consoles de nouvelles générations.

Il faut le rappeler, pour le moment la télévision LG sans-fil est disponible seulement en dimension de 97 pouces. Elle s’adresse plus au fanatique du grand écran!

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne connaissons pas son prix.

Pour les gens qui veulent continuer de suivre l’évolution du téléviseur du futur, il est possible de visiter le site de LG.

