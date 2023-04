Cet écran pour jeux vidéo imite l’expérience immersive d’un casque de réalité virtuelle

La compagnie Brelyon propose un écran 4K pour les amateurs de jeux vidéo qui révolutionne le monde du ‘’gaming’’. Sous ses aires d’écran de 32 po, sa conception donne plutôt l’impression d’avoir 10 pieds de large et 5 pieds de profondeur. L’objectif est d’imiter un casque de réalité virtuelle, sans les inconvénients. On peut y regarder du contenu immersif de style cinéma en 3D et 2D. Ce type de moniteur pour console et ordinateur se retrouvera dans les salles de jeux, les arcades, les écoles et les hôpitaux.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Les jeux vidéo prennent davantage de place dans nos vies et nos domiciles. Maintenant, cette industrie surpasse même le 7e art, le cinéma.

C’est fascinant comment la technologie pour diffuser notre contenu favori est en constante évolution.

Que ça soit dans les écoles avec des tableaux tactiles interactifs, dans les arcades avec des casques de réalité virtuelle.

Même à l’intérieur de nos domiciles, nous désirons récréer l’expérience qui se reproche le plus d’un cinéma. Nous avons trouvé une nouvelle technologie qui en impressionnera plusieurs.

Jouez à vos jeux vidéo sur 10 pieds de large

Il ne faut pas se laisser avoir par l’apparence de l’écran Brelyon. À première vue, il est de 32 pouces avec une résolution 4K et des couleurs vives grâce à la technologie HDR.

Quand on se retrouve devant, il est virtuellement de 10 pieds de large et 5 pieds de profondeur avec 110 degrés de champ de vision.

Il pourrait bien être utilisé pour un cours de médecine. Afin d’interagir d’une façon réaliste durant des simulations.

Comment? Grâce à son design qui ressemble à un dôme coupé en deux.

L’écran pour divertissement simule la courbe de l’œil humain qui permet d’éviter la fatigue oculaire comparer à un écran plat conventionnel.

Les fans de jeux vidéo voudront absolument vivre l’expérience de cet écran pour être submergés par ce qu’ils verront. Nous pouvons y diffuser du contenu en 3D, mais aussi en 2D.

L’objectif est d’avoir la même sensation qu’un casque de réalité virtuelle, mais sans en porter aucun. C’est une bonne idée parce qu’ils finissent par nous fatiguer à la longue.

Les arcades ont aussi déjà commencé à acheter l’écran Brelyon. Imaginez jouer à votre jeu préféré en étant en pleine immersion. L’immersion durant une course de F1 est incroyable.

À quoi ce moniteur peut-il servir? Clairement, ce type de technologie s’adresse surtout aux gamers. Mais il peut être intéressant aussi pour l’éducation du futur.

Un écran pour l’évolution et l’éducation

Pour le moment, le public cible de l’écran Brelyon est surtout une clientèle corporative.

Puisque ce moniteur est développé pour les joueurs, nous pensons à eux en premier. Sauf qu’il s’avère être une technologie alléchante pour les écoles.

Malgré sa taille, l’écran Brelyon reste tout de même compact afin d’éviter de prendre trop de place sur notre bureau.

Les étudiants d’un cours de médecine pourraient vivre encore plus les simulations virtuelles.

Ils pourraient avoir l’impression d’être présents durant une opération chirurgicale qui demande de la précision.

Le genre d’avancement technologique comme l’écran Brelyon améliorera l’aspect divertissement de notre quotidien, mais aussi le côté apprentissage pour les métiers de demain.

Un écran grand format dispendieux

Pour l’instant, l’écran Brelyon est moins accessible à un grand public. Premièrement, en raison de sa disponibilité. Il faudra être un peu patient pour en avoir un dans son salon.

La raison principale est que le prix de cet écran est de 6000$ (US). C’est quand même dispendieux.

Comme n’importe quelle nouveauté technologique, le prix risque de réduire au fil du temps.

Pour les personnes intéressées de suivre la progression de l’écran Brelyon, il est possible de visiter leur site internet, où on peut aussi remplir un formulaire de demande d’achat, pour ceux qui ont les poches un peu plus profondes.

Écran Brelyon En savoir plus

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.