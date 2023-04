Ce cube rubik techno vous permet de le résoudre à tout coup!

Vous avez toujours eu un Cube Rubik à la maison, mais n’avez jamais réussi à résoudre le problème? Voici une solution pour vous apprendre enfin comment faire.

C’est assez fou de constater que le Cube Rubik est un jeu qui traverse les années. Jeunes et moins jeunes savent ce que c’est et on pourrait dire que tout le monde en a probablement déjà pris un dans ses mains pour tenter de le faire.

Ça peut nous arriver aussi de voir quelqu’un le réussir si aisément et de ne pas comprendre comment il est capable de le faire en quelques secondes seulement.

Ça a l’air si simple pour certaines personnes!

Comment résoudre facilement le Cube Rubik?

L’entreprise Particula propose une version moderne du fameux Cube Rubik: le GoCube.

Qu’est-ce qu’il a de plus que les autres? Il est lié à une application sur laquelle on peut suivre, étape par étape, comment résoudre le cube pour en arriver au résultat final.

Sur l’application, on nous montre visuellement quoi tourner dans le bon ordre. On a seulement à suivre les indications sans déroger, en plus de s’armer de patience pour réussir enfin.

L’application mobile du GoCube propose plusieurs jeux et défis avec le Cube Rubik.

En environ 1 heure, on devrait être capable de le faire au complet.

De plus, l’application nous propose quelques jeux à faire avec notre Cube Rubik.

Bref, pour ceux qui n’ont jamais réussi à le faire, voici une solution. Pour ceux qui sont déjà capables, essayez maintenant de battre le record d’un joueur sur l’application, qui le fait en un peu plus de 3 secondes. À cette vitesse-là, on ne doit même pas voir nos mains bouger!

Pour s’amuser pendant des heures, en plus de développer notre esprit logique (eh oui!), c’est une belle idée de jeu pour éviter de passer trop de temps sur notre téléphone à défiler le fil d’actualité de nos réseaux sociaux.

Le GoCube se détaille à 99.95$ US en ligne, sur le site de Particula et vient avec un chargeur USB, un support pour le charger et une pochette dans laquelle mettre notre cube pour le transporter.

Et ce n’est pas juste pour les enfants! Au contraire, ça peut plaire à tout le monde, peu importe l’âge.

Armez-vous de patience et suivez les indications étape par étape sur l’application, vous réussirez!

