Cette balle de baseball interactive encourage les jeunes à bouger

Qui a dit que le baseball était un vieux sport qui ne suit pas la technologie? La compagnie Playfinity propose une balle de baseball interactive qui fait bouger les jeunes et les enfants. Via l’application mobile, on retrouve des jeux et statistiquespour les encourage à pratique le sport. De quoi créer une nouvelle génération d’amateurs des Expos de Montréal!

Une balle de baseball intelligente qui ne sert pas à devenir un meilleur joueur dans le sport, mais plutôt à amuser. Une belle activité pour les jeunes à faire en famille, avec des amis ou en solo.

Vous êtes tannés que vos enfants passent des heures à l’intérieur à jouer à des jeux vidéo? Il existe une façon interactive de faire bouger vos enfants dehors et qu’ils aient du plaisir.

À première vue, cette balle de baseball intelligente offerte par Playfinity peut nous faire croire qu’elle est spécialement faite pour les professionnels ou pour les joueurs qui souhaitent s’améliorer.

Eh bien détrompez-vous, ce n’est pas du tout le cas! À la base, elle a été conçue pour faire bouger les jeunes, pour être dans le pur plaisir, dans le côté plus ludique du sport.

Une balle intelligente pour favoriser l’activité physique

La balle intelligente Playfinity est directement liée à une application. Cette dernière propose différents jeux pour divertir les enfants, leur apprendre à pratiquer un sport dans la joie, la légèreté et non pour la performance.

Les jeux proposés dans l’application mobile sont assez diversifiés. On propose par exemple des manières de lancer la balle, de la recevoir, la relancer, etc. Oui, si notre jeune pogne la piqûre et qu’il se pratique souvent, il y a de fortes chances qu’il s’améliore, mais on rappelle que ce n’est pas l’objectif principal de la compagnie Playfinity.

D’ailleurs, l’application est disponible gratuitement pour tous les appareils iOS et Android.

Via l’application mobile la balle de baseball Playfinity on retrouve des statistiques et des jeux.

De plus, ça crée un petit défi, puisque l’on peut accumuler des points sur l’application lorsque l’on joue. Il peut s’agir d’une belle motivation pour une personne plus compétitive, alors que pour d’autres, ça n’a aucune importance et ça ne leur dérange pas de lancer la balle sans objectif précis.

En plus, lorsqu’on y pense, c’est du temps de moins devant un écran à jouer aux jeux vidéo.

Une autre option qui peut être jumelée avec l’application est un bracelet qui s’attache autour de la cheville et qui calcule le nombre de sauts. Ainsi, on constate à quel point on a été actif et plus on bouge, plus on accumule des points dans le jeu.

La balle intelligente est pour les enfants âgés de 6 ans et plus. Elle se vend dans les eaux de 120$ sur le site de Playfinity et la livraison est gratuite.

Pour les parents qui sont à la recherche d’options pour que vos enfants bougent davantage, voici une belle alternative tout de même liée à la technologie. Et on se rappelle, ce n’est que pour s’amuser et non pour devenir un joueur de baseball professionnel!

Balle de baseball

