Les pires mots de passe utilisés dans les grandes entreprises

Le service de gestionnaires de mots de passe NordPass a publié une étude sur les pires mots de passe qui sont utilisés dans les grandes entreprises. 68% des 500 entreprises étudiées utilisent des mots de passe faibles qui mettent à risque la sécurité de leurs données et celles de leurs clients.

Utiliser des mots de passe forts et diversifiés devrait être la norme. Seulement, encore de nos jours, cette pratique est négligée et on retrouve beaucoup de laxisme.

C’est ce laxisme qui cause des vols de comptes, des vols d’identité et des fuites de données personnelles.

En tant qu’individu on peut prévenir ces différents dangers si on est intelligent dans la gestion de nos mots de passe. Un des moyens les plus simples est d’utiliser un gestionnaire de mots de passe qui nous génère des mots de passe forts et les crypte.

Seulement, quand est-il des entreprises à qui on donne des informations personnelles? Est-ce que leurs employés aussi sont victimes de ce fameux laxisme et n’utilisent pas des mots de passe forts?

Une nouvelle étude publiée par le gestionnaire de mots de passe NordPass nous démontre que oui!

Mots de passe faibles = données à risques

L’étude publiée par NordPass a été faite en analysant les mots de passe utilisés dans 500 grandes entreprises de 31 pays et de 20 secteurs d’activités différents.

Le moindre que l’on puisse, c’est que c’est loin d’être rassurant…

68% des entreprises analysées utilisent des mots de passe faibles. On parle ici de combinaisons de lettre ou de chiffres ultras faciles à craquer.

On peut penser aux classiques: 123456 ou password qui sont d’ailleurs cités dans l’étude comme étant en vogue dans tous les secteurs d’activités.

L’étude du gestionnaire de mots de passe NordPass réparti l’utilisation des pires mots de passe en entreprise.

32% des compagnies étudiées utilisent un mot de passe qui fait référence à leur entreprise. Elles vont ainsi prendre comme mot de passe :

Le nom de l’entreprise

L’abréviation de l’entreprise

Une partie du nom de l’entreprise

Le nom d’un produit de l’entreprise

Le nom de domaine de la messagerie de l’entreprise

Un vrai jeu d’enfant pour un pirate de craquer le tout!

Des exemples des pires mots de passe en entreprise

L’étude du gestionnaire de mots de passe NordPass répertorie les 20 pires mots de passe utilisés dans 20 secteurs d’activités précis.

Sans dresser la liste de chacun de ses top 20, voici quelques-uns des pires mots de passe selon le secteur d’activités des entreprises:

sunshine (aérospatial)

(aérospatial) penispenis (automobile)

(automobile) 123456 (conglomérats)

(conglomérats) dummies (biens de consommation)

(biens de consommation) Profit (financier)

(financier) Med (santé)

(santé) Soleil (médias et publicité)

(médias et publicité) 111111 (pétrole et gaz)

(pétrole et gaz) Sexy4sho (immobilier)

(immobilier) abc123 (technologie et informatique)

Bref, c’est complètement aberrant de voir à quels points ces entreprises négligent autant la sécurité de leurs comptes avec des mots de passe ridicules.

Clairement, ces entreprises ont besoin de se munir d’un gestionnaire de mots de passe au plus vite!

