Ce réfrigérateur intelligent change de couleurs selon notre humeur

La compagnie LG propose un réfrigérateur intelligent, le MoodUp. Il est équipé de panneaux personnalisables illuminés au DEL qui change de couleurs selon notre humeur. Le frigo est aussi muni de haut-parleurs pour écouter notre musique ou nos podcasts préférés. Cet appareil électroménager s’agence facilement à notre décoration d’intérieur de la cuisine de notre maison, condo ou appartement.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Lorsque l’on pense à notre domicile, une belle décoration est idéale, question d’augmenter notre bonheur.

Des études scientifiques le prouvent, les couleurs de nos meubles, de notre déco et de nos murs peuvent impacter l’humeur de notre cerveau.

Il est même conseillé de modifier souvent l’intérieur de notre maison, condo ou appartement.

Cependant, tous ces changements représentent beaucoup d’investissements en temps et en argent.

La compagnie LG nous propose une solution pour agrémenter davantage nos vies!

Le LG MoodUp à 23 couleurs différentes

Le réfrigérateur de LG Mood Up est équipé de panneaux et de 4 portes qui peuvent changer de couleurs pour représenter dans quelle humeur on se retrouve.

Pour modifier les couleurs des portes, nous devons utiliser l’application LG ThinQ, qui est compatible avec les appareils Android et Apple.

Pour combler les besoins et les goûts de chacun, une panoplie de couleurs riches et dynamiques sont disponibles. Les portes du LG MoodUp peuvent être changées avec 23 couleurs différentes.

Chaque panneau est modifiable. Donc plus de 190 000 combinaisons sont possibles.

Nous pouvons désactiver la fonction des couleurs et sélectionner un mode plus sobre. C’est-à-dire un ton de gris et de blanc qui rappelle les nuances naturelles de rocher.

Le frigo de LG est équipé de haut-parleurs

L’appareil ménager LG MoodUp contient des haut-parleurs pour y jouer de la musique et même des podcasts. Encore une fois, avec comme objectif d’agencer notre humeur du moment.

Nous aurons plus d’options pour contrôler une bonne ambiance au moment de cuisiner durant un repas ou pour faire la vaisselle.

En plus, le réfrigérateur MoodUp contient la technologie Knock Knock. Cette fonction est exclusive à LG et elle sert à voir au travers de la vitre en cognant deux fois.

C’est fort utile pour vérifier la nourriture et les breuvages dans le frigo, sans avoir à ouvrir la porte. Cela permet aussi d’éviter de perdre la température froide et de l’électricité.

La compagnie LG fait encore preuve d’innovation et selon eux, ils ne sont pas près de s’arrêter pour continuer de nous surprendre.

Réfrigérateur MoodUp En savoir plus

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.