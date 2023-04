Ce moniteur pour ordinateur permet de travailler sans fatiguer nos yeux

BenQ propose un moniteur 1080p pour ordinateur de bureau ou ordinateur portable qui réduit la fatigue oculaire. L’écran GW2485TC est muni de la technologie Eye-Care, d’un filtre de lumière bleue ainsi que des modes de lectures et de codages qui permettent de moins fatiguer nos yeux. On peut donc travailler ou étudier de longues heures devant l’écran.

Ceux qui travaillent de nombreuses heures devant l’ordinateur le savent, à la longue ça fatigue les yeux!

Il existe de nombreux moniteurs et écrans d’ordinateur avec des panneaux haute qualité avec des couleurs plus vives et nettes. Seulement, ces moniteurs sont souvent plus pensés pour les divertissements et non pas pour le travail!

Si on utilise principalement son ordinateur de bureau ou son ordinateur portable pour le travail et les études, on a davantage intérêt à opter pour un écran qui ne fatiguera pas nos yeux!

Un moniteur d’ordinateur pour protéger nos yeux

Le moniteur GW2485TC de BenQ est un écran d’ordinateur 1080p de 23,8po. Il se distingue par sa technologie Eye-Care qui est pensée pour protéger nos yeux et réduire la fatigue oculaire.

Le moniteur est notamment muni d’un capteur sous l’écran qui analyse la lumière ambiante de notre environnement de travail. Ceci permet ensuite à l’écran d’ajuster la luminosité de l’écran, mais aussi de détecter l’intensité des contenus qu’on regarde.

Le moniteur GW2485TC de BenQ peut automatiquement réduire la luminosité de l’écran selon la lumière ambiante.

Ceci évite la surexposition des lumières et d’améliorer les zones sombres, afin d’avoir une visibilité plus claire. Bref, l’écran est spécialement conçu pour réduire la luminosité et les saturations de couleurs qui peuvent fatiguer nos yeux.

C’est sans compter qu’il est également muni d’un filtre pour la lumière bleue. Cette lumière fatigue non seulement nos yeux, mais stimule également notre cerveau et peut engendrer des troubles de sommeil notamment.

Enfin, on retrouve deux modes particulièrement intéressants. Le premier est le mode lecteur qui va essentiellement simuler un écran de type E-Ink comme sur une liseuse. Le deuxième est le mode Coding qui intéressera les programmeurs, alors que les couleurs dans les lignes de codes sont plus facilement lisibles.

Le mode lecture et le mode codage du moniteur GW2485TC de BenQ permet de réduire la fatigue oculaire.

Un moniteur ergonomique et pensé pour les appels vidéo

En plus de ses options pour réduire la fatigue oculaire, le moniteur GW2485TC de BenQ est également pensé pour les appels et réunions vidéo. Que ce soit sur Teams, Google Meet, Webex ou la plateforme de notre choix.

Le moniteur est doté de micros qui, lorsque branchés via USB-C à notre ordinateur, permettent de capter les bruits ambiants et de les réduire. Ceci permet donc d’être mieux entendu par nos interlocuteurs.

Les micros du moniteur GW2485TC de BenQ peuvent réduire les bruits ambiants lors de nos appels vidéo.

Côté ergonomie, le moniteur GW2485TC de BenQ peut non seulement être utilisé à l’horizontale, mais aussi à la verticale. On peut également ajuster la hauteur et l’angle à même le pied de l’écran.

Ça demeure un moniteur à considérer pour tout ceux qui travaillent constamment devant l’ordinateur.

À 300$, c’est un bon investissement quand on sait combien ça peut coûter cher les soins oculaires et les nouvelles paires de lunettes!

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.