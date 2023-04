Cet ordinateur de qualité entreprise reconditionné vous coûtera moins que 250$

Grâce au partenariat entre Insertech et le Club Boomerang, c’est votre chance de faire un choix sensé et d’économiser sur votre prochain ordinateur portable. Le Toshiba Tecra Z40C est un portable reconditionné de qualité entreprise destiné à une utilisation quotidienne de base. Offert au prix net et sans taxe de 350$, achetez-le depuis votre compte du Club Boomerang et recevez tout de suite après une remise en argent de 30%, soit l’équivalent de 105$.

Le Toshiba Tecra Z40C, c’est définitivement un ordinateur que vous voulez avoir, surtout considérant qu’après la réception de votre remise en argent, il vous sera revenu à moins de 250$.

Comment c’est possible? Grâce au partenariat entre deux compagnies que je vous parle souvent: l’organisme à but non lucratif Insertech et le Club Boomerang. On vous explique tout.

Un ordinateur portable reconditionné de qualité entreprise

Pour ceux qui ne le savent pas déjà, Insertech est une entreprise d’insertion sociale québécoise qui récupère les ordinateurs usagés et qui les reconditionne afin de rendre la technologie accessible à moindres coûts.

Ces ordinateurs proviennent des grandes entreprises, et si on le mentionne, c’est parce que ce sont des machines de « qualité entreprise ».

Ce ne sont pas les ordinateurs que monsieur et madame tout le monde achètent dans les magasins à grande surface; la qualité de leur construction et des composantes sont meilleures et se réparent plus facilement.

Bref, la machine dont je veux vous parler, c’est le Toshiba Tecra Z40C. Pour les amateurs qui veulent savoir précisément ce qu’il a dans le ventre, on parle de

Windows 10;

Mémoire de 8 Go;

Disque SSD mSATA de 128 Go;

Processeur Intel Core i5 de 6e génération.

Pour ceux à qui ça ne dit absolument rien, dites-vous que ça fait amplement l’affaire de 80% des gens qui utilisent un ordinateur à la maison ou pour le travail.

Ça inclut travailler avec des logiciels de bureautique comme Word, Excel, PowerPoint, etc., faire des rencontres en Zoom avec la webcam, utiliser des outils infonuagiques, faire de la navigation web, courriels, réseaux sociaux, divertissements, etc.

Si ça vous correspond, bonne nouvelle: vous allez avoir beaucoup de plaisir avec cet ordinateur!

Bien qu’il soit reconditionné, quand on l’ouvre, on a vraiment l’impression d’être devant une machine neuve. Il possède un écran de 14 pouces, une webcam et d’un port HDMI.

Il est garanti 1 an, et ce qui est vraiment pratique, c’est que le soutien technique à distance est gratuit pour tous les problèmes couverts par la garantie Insertech pendant la durée de celle-ci.

En cas de besoin, on a toujours accès à de la réparation. Celle-ci se fait en atelier chez Insertech à Montréal, dans le quartier Angus.

L’ordinateur est vendu au prix de 350$ et la livraison est gratuite et disponible partout au Québec.

En plus, comme Insertech Angus est un organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du revenu du Canada, aucune taxe ne s’applique à leurs ordinateurs reconditionnés.

Bref, le portable est affiché à 350$ et c’est exactement ce qu’il nous en coûte sauf, bien entendu, si on passe par le Club Boomerang.

Dans ce cas-là, même si on paye le même prix à l’achat, on reçoit une remise en argent de 30%, ce qui correspond à un peu plus de 100$. On vous explique comment faire.

Comment obtenir la remise en argent de 30%

L’avantage du partenariat entre Insertech et le Club Boomerang, c’est que si vous faites votre achat en passant d’abord par le Club, vous obtenez une remise en argent de 30%.

Si on fait le calcul, ça veut dire que sur 350$, c’est 105$ qui revient directement dans vos poches, sous la forme d’un chèque à encaisser quand bon vous semble.

Voici les étapes à suivre pour que ça fonctionne:

Cliquer sur ce lien pour être redirigé vers la page du Club Boomerang. En entrant votre courriel vous devenez membre gratuitement du Club. Compléter votre achat sur la boutique en ligne d’Insertech. 105$ vous attendra dans votre compte du Club Boomerang.

Puis, puisque vous vous êtes abonné à Boomerang pour pouvoir bénéficier de la remise sur le Toshiba Tecra Z40C, vous avez ainsi désormais accès à tous les autres avantages du Club.

Ça inclut la section coupons et rabais qui regroupe les meilleures ventes, liquidations et codes promo du moment, ainsi qu’un accès aux remises en argent offertes par plusieurs centaines des marchands préférés des Québécois.

D’ailleurs, parlant de remises en argent, vous avez le choix de continuer à la faire augmenter en passant toujours par le Club avant de faire vos achats chez des partenaires, mais vous pouvez aussi tout de suite demander un paiement.

En effet, dès que vos remises en argent cumulées atteignent 50$, vous pouvez demander un paiement et Boomerang vous postera un chèque à l’adresse indiqué dans votre compte.

Puisque la remise associée à l’achat du Toshiba Tecra Z40C dépasse les 100$, libre à vous d’encaisser votre chèque ou de continuer à l’augmenter.

