Comment transférez facilement sans fil ses fichiers entre Android et ordinateur PC

Google propose l’application Nearby Share, le compétiteur direct à la technologie de Apple AirDrop. C’est une manière simplifiée de transférer ses fichiers vidéo, photo, audio, ses documents et des liens sur les plateformes entre un cellulaire ou une tablette Android et un ordinateur PC Windows. Les partages de données se font sans-fil grâce à une connexion Bluetooth.

Transférer des fichiers audio, vidéo, photo, des documents et des liens sur les plateformes Android et Windows n’est pas toujours simple.

Plusieurs méthodes sont possibles: par courriel, WeTransfer ou des applications qui ne fonctionnent pas toujours bien.

Les utilisateurs de PC Windows ont longtemps envié les fanatiques d’Apple avec la technologie AirDrop, qui rend la tâche plus facile pour envoyer des fichiers.

Google offre enfin avec une méthode beaucoup plus simplifiée pour partager nos données via l’application Nearby Share.

Quels fichiers peut-on transférer avec Nearby Share?

Avec Nearby Share, c’est possible de téléverser des images, vidéos, de l’audio, des dossiers et des liens, et ce, même si l’un de nos écrans est fermé.

Grâce à la connexion sans-fil Bluetooth, l’envoie de notre contenu ce fait sans câble. Sur ce point, il est important de savoir que notre ordinateur doit impérativement avoir le Bluetooth.

Dans un cas où notre ordinateur n’a pas de clé Bluetooth d’intégré par défaut, il faut se procurrer une clé Bluetooth externe.

Nearby Share nous permet de transférer plusieurs types de fichiers entre nos appareils Android et notre PC.

Quels appareils sont compatibles avec Nearby Share ?

Pour pouvoir utiliser Nearby Share sur son téléphone ou sa tablette Android, il nous faut au minimum avoir Android 6 dessus. On parle ici des téléphones et tablettes sorties depuis 2015.

Pour ce qui est de notre ordinateur, on doit avoir un PC qui roule sur Windows 10 ou Windows 11.

Comment utiliser Nearby Share ?

Vous souhaitez utiliser Nearby Share pour transférer des fichiers entre vos appareils Android et votre ordinateur?

Nous vous avons rédigé une chronique spécifiquement dédiée pour vous expliquer comment faire.

Comment utiliser Google Nearby Share

Nearby Share est en mode Beta

Il est important de savoir que, pour le moment, Google Nearby Share est au stade de Beta.

Ce qui veut dire qu’il peut y avoir des bogues et que certaines fonctionnalités ne soient pas encore activées. Également, l’application sur ordinateur est uniquement en anglais.

On peut néanmoins tester dès maintenant l’application pour se faciliter la vie.

Avec Share Nearby, c’est fini de se casser la tête pour envoyer des fichiers d’un téléphone cellulaire Android et un ordinateur PC Windows.