Cette valve intelligente contrôlée à distance arrose notre jardin et économise beaucoup d’eau

Connectée à une sortie d’eau extérieure, la valve intelligente Rachio sert à contrôler à distance l’arrosage des arbres, des plantes et des fleurs. Elle est connectée via un HUB par Wi-Fi, qui peut être relié à 8 valves différentes. Elles sont connectées avec les services météo, ce qui permet de ne pas arroser durant les jours de pluie. Pour économiser beaucoup d’eau en étant écoresponsable.

L’été, nous avons à arroser le jardin, le gazon, les plantes et les arbres qu’on vient peut-être de planter. Cette nature a besoin d’eau à certains moments.

Les vieux systèmes d’irrigation et de minuterie de l’époque sont plutôt imbéciles de nos jours.

Ils envoyaient de l’eau un peu n’importe quand, gaspillant de l’eau potable.

Rachio nous suggère un système qui rendra notre jardin intelligent.

Un minuteur intelligent pour notre jardin

Le système de valve intelligent Rachio doit être raccordé à notre ou nos boyaux d’arrosage.

C’est un minuteur en communication avec un HUB branché dans une prise de courant, qui peut être contrôlé à distance.

Il est possible de jumeler jusqu’à 8 valves sur un seul HUB. Celui-ci va se brancher avec le Wi-Fi, donc à internet, pour communiquer avec les interrupteurs Rachio.

La première fois, on achète la version de la valve avec le Hub. Si nous avons besoin de valve supplémentaire, il suffit de les acheter séparément.

L’appareil intelligent Rachio fonctionne avec des batteries 2 AA. Elles sont bonnes pour une saison.

Avec le froid que nous avons au Québec, on l’installe le gadget à notre sortie d’eau et on les remise l’hiver.

Une app pour entretenir notre cour

L’application compatible pour cellulaire et tablette (Android, iPhone et iPad) est reliée avec les services météo. Ce qui évite d’arroser inutilement durant les jours de pluie.

Même si on avait prévu de démarrer l’arrosage à une date et heure précise.

Pour ce qui est de la programmation des arrosages, c’est le même principe que mettre un rendez-vous dans l’agenda de son appareil intelligent.

L’application offre des statistiques à propos de nos habitudes d’arrosage et l’eau utilisée.

Chaque valve/interrupteur peut être synchronisée à des horaires différents pour combler les besoins de chaque fleur, plante et arbre de notre cour.

Le combo du HUB et une valve coûtent 99,99$ (US). Actuellement la compagnie est à l’étape de la précommande.

Le concept est intéressant et ce n’est pas dispendieux comme produit. Avec les valves intelligente Rachio, transformer son jardin en étant plus intelligent et écoresponsable est accessible.

