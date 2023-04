Pour quelques dollars, cette solution PDF propose licence perpétuelle et stockage gratuit

UPDF, le logiciel d’outils PDF qui intègre plus d’une dizaine d’outils de modification et d’édition, propose une offre absolument intéressante. Pour moins de 70$, on obtient une licence à vie du logiciel compatible avec toutes nos plateformes incluant Windows et Mac, iOS, iPadOS et Android, mais également l’outil aJoysoft PDF Password Remover ainsi que 10 Go de stockage nuagique gratuit.

Ça fait plusieurs fois que je vous parle de la suite d’outils de UPDF parce que c’est une solution vraiment complète offerte à un prix vraiment compétitif.

Cette fois-ci, leur équipe s’est dépassée et propose non seulement une licence perpétuelle de leur solution UPDF, mais aussi d’autres outils intéressants, le tout pour moins que 70$.

Économies et cadeaux

À la base, avec UPDF, on peut toujours choisir entre trois types de forfait, un gratuit, et deux qui sont payants.

D’abord, il y a la version gratuite, mais celle-ci nous donne seulement accès à l’outil de lecture et à la conversion de 5 fichiers, dans lesquels un filigrane sera ajouté lors de l’enregistrement du document.

Puis, il y a également deux versions payantes: celle à payer annuellement ou un achat à vie de 100€. En dollars canadiens, ça équivaut environ à 145$ pour la licence perpétuelle.

Pour un compte premium qui peut être utilisé sur 2 ordinateurs de bureau et 2 mobiles peu importe leur système d’exploitation, c’est déjà raisonnable, mais la compagnie propose très souvent des réductions intéressantes de plusieurs dizaines de %.

C’est le cas de la promotion actuelle: on peut en effet profiter d’un rabais de 54% en utilisant le lien promo juste ici, mais ce n’est pas tout, puisque l’on reçoit même des cadeaux!

Ceux-ci incluent aJoysoft PDF Password Remover, un outil assez pratique qui nous permet de déverrouiller et de supprimer toutes les restrictions relatives à la copie, à la modification et à l’impression d’un document sur lequel on doit travailler.

À noter que bien que ce type d’outil nous permette d’accroître notre productivité dans les moments où on se bute par exemple à un PDF crypté, ça veut aussi dire que ce n’est pas un moyen de protection sécuritaire. J’ai d’ailleurs un texte qui explore le sujet à lire par ici.

Puis, l’offre de UPDF vient également avec 10 Go de stockage en nuage. Ça permet grosso modo d’y organiser tous nos documents pour qu’on y aille accès en tout temps, de partout.

Pourquoi choisir UPDF comme outil?

Bien que son prix compétitif soit très alléchant, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que UPDF est un bon allié au quotidien.

Parmi ses fonctionnalités phares, on apprécie beaucoup:

L’outil d’annotation polyvalent;

Les possibilités d’organisation des pages;

La possibilité de signer et remplir des formulaires efficacement;

La fonction OCR dotée de l’intelligence artificielle qui convertit les fichiers scannés en PDF éditables;

La facilité d’utilisation des fonctions d’édition et de synchronisation, notamment avec l’espace de stockage supplémentaire inclus;

Le convertisseur dans presque tous les formats, incluant Word, Excel, PPT, Texte, RTF, HTML, XML, et PNG, JPEG, TIFF, CSV, GIF, BMP et PDF/A.

Bref, non seulement l’interface est facile à utiliser même pour les débutants, mais la prise en charge de l’édition et de la synchronisation des fichiers PDF sur différents appareils et plateformes est vraiment efficace pour le prix puisque l’on peut non seulement éditer des PDF sur PC et Mac mais aussi éditer le texte existant des fichiers PDF sur Android.

En plus, comme je le mentionnais, la compagnie propose très souvent des réductions intéressantes de plusieurs dizaines de %. En ce moment, vous pouvez d’ailleurs profiter d’un rabais de 54% en utilisant le lien promo juste ici.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.