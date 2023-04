Cette intelligence artificielle déchiffre les mots de passe en quelques secondes

PassGAN, c’est le nom de l’intelligence artificielle qui a été mise au point par la firme de cybersécurité Home Security Heroes. Son unique but est de déchiffrer et trouver des mots de passe le plus rapidement possible, et elle le fait très bien alors qu’elle a réussi à en pirater 51% en moins d’une minute. Puisque ces intelligences artificielles seront de plus en plus présentes sur le web, on vous explique comment ne pas être vulnérable à leurs attaques.

Depuis ChatGPT, tout plein d’outils à base d’intelligence artificielle, aussi appelée IA, ont été développés pour nous divertir et nous aider dans notre quotidien.

Malheureusement, ce ne sont pas tous les dérivés de l’IA qui sont là pour faire le bien, au contraire.

Si la firme de cybersécurité Home Security Heroes a créé PassGAN pour nous sensibiliser à l’utilisation de mots de passe forts, ça veut dire que des personnes beaucoup moins bien intentionnées pourraient faire de même.

On vous explique comment vous assurer d’avoir un mot de passe assez fort pour qu’il ne soit pas compromis en cas d’attaque effectuée à l’aide de l’intelligence artificielle.

Quelques secondes pour trouver un mot de passe simple

Puisque Home Security Heroes cherchait à mettre au point une intelligence artificielle qui pourrait trouver des mots de passe le plus rapidement possible, la firme s’est servie d’une base de données composée de plus de 15 millions de mots de passe trouvée sur le dark web.

Malheureusement, la façon dont les pirates informatiques s’y prennent pour vendre nos données en ligne est une réalité beaucoup plus simple et répandue qu’on ne le pense.

Bref, grâce à cette banque bien fournie, Home Security Heroes affirme que son IA PassGAN prend moins d’une minute pour pirater 51% des mots de passe les plus communs, alors que 65% d’entre eux ne lui ont pas résisté plus de 24h.

Pour se pratiquer, PassGAN s’appuie sur un générateur et un testeur. En gros, le générateur crée des suites de caractères, et le testeur tente de les trouver.

La réalité, c’est que PassGAN déchiffre et met la main sur un mot de passe de 7 caractères en moins de 6 minutes.

Ce n’est pas très difficile d’imaginer ce qui arriverait si une telle intelligence artificielle se retrouvait entre de mauvaises mains, d’où l’importance de se doter de mots de passe forts.

Quoi faire pour créer des mots de passe considérés forts

La faiblesse d’une intelligence artificielle comme PassGAN, ce sont les mots de passe longs – on parle d’au moins caractères – et complexes qui utilisent une combinaison de lettres minuscules, majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.

Dans ces cas-là, ça prend carrément plus d’une dizaine de milliards d’années pour les déchiffrer, plus précisément dans le cas des tests conduits avec l’IA développée par Home Security Heroes.

On a tendance à croire que c’est vraiment difficile de créer et de se rappeler d’autant de mots de passe aussi longs et complexes, mais c’est exactement pour ça qu’existent les gestionnaires de mots de passe.

Pour à peine quelques dizaines de dollars par année, c’est notre gestionnaire de mot de passe qui s’occupe de créer et de stocker tous nos mots de passe.

On n’a qu’à entrer certains barèmes, comme la longueur et le type de combinaison souhaitée, et c’est lui qui les génère automatiquement.

Puis, au moment de nous connecter à nos comptes, nos mots de passe sont automatiquement inscrits par le gestionnaire et sa fonction de remplissage.

Bref, on n’a ni besoin de se creuser la tête ni raison de s’inquiéter pour la sécurité de nos comptes.

Je vous invite à consulter le dossier qui réunit nos comparatifs et suggestions des meilleurs gestionnaires de mot de passe sans plus attendre histoire d’être bien protégé.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.