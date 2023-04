Meilleurs choix d’achat 2023: Haut-parleur Bluetooth

Quel haut-parleur sans fil Bluetooth acheter? Retrouvez ici nos recommandations des tops haut-parleurs afin que vous puissiez pleinement profiter de votre musique, vos podcasts, vos films et jeux vidéo. Sonos, Sony, Bose, Ultimate Ears, Ankers, JBL, voyez quelles sont les meilleures marques et meilleurs modèles.

Vous voulez faire l’achat d’un nouveau haut-parleur Bluetooth pour profiter de votre musique et vos divertissements?

Ces petits haut-parleurs s’avèrent pratiques à la maison pour le jumeler à notre téléphone, tablette ou ordinateur et en amplifier le son. Mais c’est surtout à l’extérieur qu’ils tirent leur épingle du jeu! Qu’on soit dans notre cours, en pique-nique, en randonnée ou en camping, on peut faire plaisir à nos oreilles et écouter notre musique n’importe où.

Nous vous proposons ici nos recommandations des meilleurs choix d’haut-parleurs portatifs à considérer avec les points forts et points faibles de chacun d’entre eux.

Ces choix de haut-parleurs sont évidemment subjectifs et basés sur un mélange de nos propres impressions, celles d’autres utilisateurs ainsi que d’autres sites spécialisés. Bref, on a fait tout le travail de recherche pour vous!

Sonos Roam

Sonos fait partie de nos compagnies coup de cœur en audio et le haut-parleur Sonos Roam encapsule tout le savoir-faire de l’entreprise.

Le produit est beau, comme tous les produits Sonos. Son format compact fait en sorte qu’il est facile à transporter partout avec nous. Surtout qu’il pèse moins d’une livre!

Mais bon c’est du côté du son qu’on retrouve l’expertise de Sonos. Il est muni de deux amplificateurs de classe H, un mid-woofer pour les basses ainsi qu’un tweeter pour les hautes fréquences. En bref, ça sonne vraiment, vraiment bien! Certains pourraient cependant reprocher une basse un peu trop pesante, mais rares sont les haut-parleurs portatifs avec une bonne basse, donc c’est une question de préférences.

Après, si on a déjà d’autres haut-parleurs Sonos à la maison, on peut jumeler le Roam pour amplifier notre système de son existant.

Enfin, on peut par ailleurs connecter notre téléphone, tablette ou ordinateur au Sonos Roam non seulement par Bluetooth, mais aussi par Wi-Fi. Avec le Wi-Fi ceci nous permet de directement lancer des commandes vocales aux assistants Google et Alexa. Si cette fonction ne nous intéresse pas, alors on peut opter pour le Sonos Roam SL qui est un peu moins cher et est démuni de micros.

Points forts du Sonos Roam

Beau design portable

Excellente qualité sonore

Basse puissante pour son format…

Se jumèle à nos haut-parleurs Sonos

Résistant à l’eau et la poussière (IP67)

Points faibles du Sonos Roam

Dispendieux

Autonomie de batterie (10h)

… qui peut parfois prendre beaucoup le dessus.

Acheter en ligne le Sonos Roam

Sonos Move

On est dans une tout autre catégorie de produit avec le Sonos Move qui est davantage un haut-parleur extérieur de luxe pour la maison. Pourquoi? Parce qu’il est imposant et lourd à plus de 6 livres… Bref, on ne transporte pas ça dans notre randonnée!

Mais bon, s’il est aussi lourd, ce n’est pas pour rien. C’est qu’il bénéficie de puissants haut-parleurs qui permettent d’avoir un son franchement très riche lorsqu’on est à l’extérieur. Ceci demeure une petite prouesse, alors que le son n’a pas de murs pour rebondir comme à l’intérieur.

N’empêche qu’à cause de son format, ça demeure un haut-parleur dédié à être utilisé dans sa cour pour un souper d’été à l’extérieur ou au bord de sa piscine. Reste qu’on peut aussi l’utiliser à l’intérieur forcément et même le jumelé à notre système Sonos si nous en avons un.

Enfin, lui aussi offre le Wi-Fi en plus du Bluetooth et permet également de lancer des commandes vocales à nos assistants vocaux (Google et Alexa).

Points forts du Sonos Move

Beau design

Qualité du son supérieure

EQ personnalisable…

Se jumèle à nos haut-parleurs Sonos

Résistant aux éclaboussures d’eau (IP57)

Points faibles du Sonos Move

Très dispendieux

Pesant et pas très portatif

Autonomie de batterie (11h)

… mais n’est pas disponible en mode Bluetooth

Acheter en ligne le Sonos Move

Ultimate Ears Boom 3

Il y a une raison pour laquelle le Ultimate Ears Boom 3 est toujours sur le marché depuis sa sortie en 2018. C’est parce qu’il demeure un excellent choix!

D’abord de par son design compact, robuste et résistant aux intempéries. On peut même le submergé dans l’eau si jamais on l’échappe au bord de la piscine!

Côté qualité sonore, ce n’est peut-être pas le son le plus riche, mais le son demeure bien balancé.

Avis pour ceux qui aiment ça fort, il s’avère particulièrement puissant pour sa taille.

Points forts du Ultimate Ears Boom 3

Puissant pour sa taille

Design robuste et léger

Autonomie de batterie (15h)

Résistant à l’eau et la poussière (IP67)

Points faibles du Ultimate Ears Boom 3

Port microUSB pour le charger

Son moins riche que ses rivaux

Acheter en ligne le Ultimate Ears Boom 3

Ultimate Ears Wonderboom 3

Un autre haut-parleur de la compagnie Ultimate Ears mérite notre attention avec son Wonderboom 3.

Il s’agit d’un haut-parleur spécialement pensé pour être transporté à l’extérieur. Notamment grâce à son mousqueton pour l’accrocher à notre sac, mais aussi pour sa résistance à l’eau et le fait qu’il peut même flotter!

Côté son, on retrouve un bouton nommé: Outdoor Boost et qui fait ce que ça dit, soit de crinquer le volume pour l’extérieur. Dans ce mode, les sons sont plus nets et clairs notamment au niveau des aigus.

Ajoutez à cela le fait qu’on peut l’utiliser pendant près de 22h et nous avons là un compagnon idéal pour nos sorties!

Points forts du Ultimate Ears Wonderboom 3

Peut flotter

Mode dédié à l’extérieur

Autonomie de batterie(22h)

Étonnement puissant pour sa taille

Mousqueton pratique pour le transport

Résistant à l’eau et la poussière (IP67)

Points faibles du Ultimate Ears Wonderboom 3

Absence de EQ

Faible au niveau des graves

Port microUSB pour le charger

Acheter en ligne le Ultimate Ears Wonderboom 3

Tribit StormBox Micro 2

Si vous cherchez l’option la plus compacte et portative possible, alors vous devez considérer le Tribit StormBox Micro 2.

Ne laissez-vous pas berner par sa taille, ce petit haut-parleur demeure fort impressionnant côté son. Forcément, nous ne sommes pas dans la haute fidélité des tonalités, mais il demeure franchement étonnant dans l’ensemble et particulièrement au niveau des graves.

Muni d’une sangle sous sa base, on peut ainsi l’accrocher n’importe où comme sur notre sac ou notre guidon de vélo.

En plus, il peut agir comme petite batterie de recharge pour notre téléphone!

Points forts du Tribit StormBox Micro 2

Pas cher

Ultra léger (0,69L)

Autonomie de batterie (12h)

Permets de charger notre téléphone

Sangle pour le transporter facilement

Points faibles du Tribit StormBox Micro 2

Qualité du son ordinaire

Pas le plus puissant haut-parleur

Acheter en ligne le Tribit StormBox Micro 2

Bose SoundLink Flex

Bose propose quelques haut-parleurs Bleutooth, mais l’option rapport qualité-prix la plus intéressante est sûrement du côté du SoundLinkFLex.

Il s’agit d’un petit haut-parleur compact, léger et donc facile à transporter avec nous.

On profite de la qualité sonore de Bose qui lui est caractéristique, soit, un son riche pour la taille du haut-parleur. Étonnement, la basse est bonne pour ce format. Il est cependant surprenant que Bose y soit allé pour un son mono et non stéréo.

Enfin, il est également muni d’une technologie lui permettant d’ajuster la projection du son selon si on le couche ou on le place à la verticale.

Points forts du Bose SoundLink Flex

Peut flotter

Léger et robuste

Autonomie de batterie (12h)

Résistant à l’eau et la poussière (IP67)

Points faibles du Bose SoundLink Flex

Bluetooth 4.2

Absence de EQ

Son mono et non stéréo

Acheter en ligne le Bose SoundLink Flex

JBL Flip 6

Le JBL 6 est une autre belle option pour ceux qui veulent avoir un haut-parleur polyvalent et pouvant être transporté dans toutes leurs escapades.

Le son n’est peut-être pas le plus riche à nos oreilles, mais il demeure bien balancé. Pourvu qu’on ne décide pas de crinquer le volume au maximum, puisque les aigus deviennent un peu désagréables.

Ce qui est agréable cependant, c’est qu’on peut créer un système stéréo en le jumelant à n’importe quel haut-parleur de JBL. Si un de nos amis en a un aussi, on peut monter le party d’un cran!

Points forts du JBL Flip 6

Robuste

Autonomie de batterie (12h)

EQ avec 3 options de personnalisation

Résistant à l’eau et la poussière (IP67)

Peut être jumelé à n’importe quels autres haut-parleurs JBL

Points faibles du JBL Flip 6

Pas le son le plus riche

Les aigus en arrachent à un volume fort

Acheter en ligne le JBL Flip 6

Anker Soundcore 2

L’option la moins chère de tout le lot, le haut-parleur Anker Soundcore 2 demeure intéressant pour ceux qui se servent très occasionnellement d’un haut-parleur Bluetooth.

Forcément il ne faut pas s’attendre à la qualité sonore des haut-parleurs mentionnés précédemment, mais pour le prix, franchement la qualité sonore n’est pas piquée des vers.

Sa longue autonomie de batterie représente en soi une force aussi à ce prix.

Après, il ne faut pas nécessairement approcher ce haut-parleur de la piscine ou d’un lac, puisqu’il ne peut pas être submergé dans l’eau.

Points forts du Anker Soundcore 2

Vraiment pas cher

Autonomie de batterie (15h)

Points faibles du Anker Soundcore 2

Absence de EQ

Faible au niveau des graves

Résistance aux éclaboussures d’eau (IPX7)

Acheter en ligne le Anker Soundcore 2