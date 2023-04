Ce bidet et toilette intelligente assure notre hygiène avec une app

Voici la toilette intelligente du futur, la Numi 2.0 de Kohler. C’est une toilette de style japonais, c’est-à-dire qu’elle a un bidet avec un siège chauffant. Nous pouvons contrôler les paramètres du jet d’eau avec notre cellulaire ou tablette via une application Android ou iOS. Il est aussi possible d’utiliser la manette tactile incluse. Ce bidet est équipé de haut-parleurs pour écouter sa musique ou ses podcasts sur Spotify.

Nous sommes souvent habitués par les modèles de toilette ordinaire, pas nécessairement confortable ni pratique.

La technologie intelligente et la domotique pour nos maisons et nos condos sont plus populaires que jamais.

La compagnie Kohler propose la toilette/bidet intelligent du futur, la Numi 2.0.

Une toilette intelligente contrôlée avec une app

La toilette intelligente Numi 2.0 est une toilette de type japonaise, c’est-à-dire qu’elle a un bidet.

Connectée par technologie Bluetooth, il est possible de la contrôler avec l’application Kohler Konnect compatible Android et iOS.

Le fait d’utiliser une app est logique, puisque beaucoup de personnes utilisent un cellulaire ou une tablette lorsqu’ils vont aux toilettes.

Avec Kohler Konnect, on peut choisir plusieurs options pour personnaliser son expérience. Comme la température ainsi que la pression du jet d’eau du bidet et le mode séchage.

Aux personnes que ne sont pas intéressées d’utiliser l’app, une manette tactile peut être installée au mur.

Le fait d’avoir un bidet permet d’économiser ou de ne plus utiliser du tout de papier de toilette.

Un couvercle qui se ferme automatiquement

Lorsqu’on ne l’utilise pas, la toilette intelligente Numi 2.0 est conçue pour que le couvercle soit toujours baissé.

Lorsqu’on est à coter ou que nous sommes placés en avant et qu’on arrive prêt de la toilette, elle s’ouvre.

Si on ne la referme pas via l’application, une minute après avoir quitté la zone devant la toilette, le couvercle se ferme.

Le bidet se contrôle avec une petite télécommande tactile qu’on installe au mur.

Des lumières LED contrôlables se retrouvent sur les côtés et en dessous de la toilette. C’est digne des autos modifiées dans les films Rapide et Dangereux.

Il faut avouer que son design est impressionnant pour un bidet!

Une toilette avec des haut-parleurs

La Numi 2.0 de Kohler est équipée de haut-parleurs. Une fois que notre cellulaire ou tablette est connecté par Bluetooth, nous pouvons écouter de la musique ou des podcasts sur Spotify.

Imaginez écouter notre podcast La Mise à Jour, pendant que vous êtes assis sur le siège chauffant de cette toilette intelligente. Le rêve!

Pour se procurer la Numi 2.0, il faudra peut-être gagner à la loterie. Parce que son prix est d’approximativement 18 000$.

Deux couleurs de la toilette sont disponibles : en blanc ou en noir. Il est important de noter que le prix augmente de 2000$ pour la version noire.

Avec l’installation et le plombier, nous sommes rendus à un prix de plus de 21 000$. C’est le prix d’un char presque neuf!

En savoir plus sur la Numi 2.0

