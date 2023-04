Ce séchoir similaire au Dyson Airwrap coûte pourtant presque 2x moins cher

Vous cherchez une vraie alternative au dispendieux Dyson Airwrap? Deux mots: Shark FlexStyle. Pour un peu moins de la moitié du prix, on obtient un séchoir léger, mais puissant, à la température et au débit d’air réglable, ainsi que 5 embouts de coiffure différents.

Toutes les personnes qui prennent le temps de se coiffer à la maison ont entendu parler du Dyson Airwrap, mais au prix qu’il coûte, plusieurs recherchent une alternative plus abordable.

Vogue, Insider, Cosmopolitan, on a qu’à faire une petite recherche sur le web pour tomber sur une multitude d’articles de beauté qui conseillent divers gadgets.

Tant qu’à jeter de l’argent par les fenêtres pour essayer n’importe quelle compagnie inconnue, je vous invite à essayer le séchoir de Shark, une marque bien établie dont je vous ai d’ailleurs déjà parlé.

Plusieurs embouts, un seul outil

La base du Shark FlexStyle, c’est un séchoir rapide et puissant qui est conçu pour ne pas causer de dommages dus à la chaleur à nos cheveux.

Pour se faire, il mesure et régule sa température 1000 fois par seconde, ce qui nous garantit une température constante de l’air.

D’ailleurs à nous de choisir parmi ses 4 réglages de chaleur qui vont de froid à chaud, ainsi que ses 3 puissances de débit d’air.

On peut même carrément « plier » le séchoir grâce à sa base rotative, ce qui est pratique quand on veut juste vite se sécher sans nécessairement se coiffer.

Le bout du séchoir FlexStyle se plie carrément pour faciliter le séchage de cheveux.

Bien que le bruit soit un peu fort à l’oreille, le Shark FlexStyle sèche rapidement et efficacement nos cheveux même s’il minimise notre exposition à la chaleur.

Le FlexStyle vient également avec 5 embouts différents qui se fixent directement au bout du séchoir pour qu’on puisse se coiffer de différentes manières. Ça inclut:

Brosse ovale qui sert à ajouter du volume;

Brosse coiffante qui lisse et adoucit les cheveux;

Concentrateur qui offre un meilleur contrôle de l’angle de séchage;

2 « bigoudis » qui bouclent automatiquement les cheveux dans différentes directions.

L’outil de bigoudis automatique est vraiment un incontournable pour ce genre de séchoir.

Le séchoir de Shark est vraiment léger et ne pèse que 1,5 livre, ce qui le rend facile à transporter. Bien qu’il ne soit pas sans fil, on aime que le cordon se tourne à 360 degrés, donc on n’est jamais coincé quand on utilise les embouts pour se coiffer.

Par contre, petit hic pour son rangement à la maison: avec ses brosses, c’est certain que c’est un ensemble qui prend de la place!

D’ailleurs, le cordon à lui seul mesure 8 pieds, donc même si c’est pratique au moment de se sécher les cheveux, au moment du rangement, il faut y penser.

Au niveau du prix, on parle de 350$ pour l’ensemble qui inclut le séchoir et tous les embouts. Disons qu’on est loin des 750$ demandés par Dyson, et pourtant, le Shark FlexStyle n’a pas grand chose à lui envier!

En savoir plus et acheter le Shark FlexStyle en ligne

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.