Ce casque d’écoute abordable a été conçu spécialement pour le travail et la vie de bureau

Découvrez le casque d’écoute H3000 de Kensington, des écouteurs circum-aural confortables conçus pour le travail et la vie de bureau. Au menu, compatibilité avec toutes les applications de communication et systèmes d’exploitation, micro à suppression de bruit environnant et incroyable autonomie de batterie, le tout pour moins de 200$.

Ce ne sont pas les choix d’écouteurs qui manquent sur le marché. Que ce soit les casques d’écoute, les écouteurs boutons ou à conduction osseuse, il y en a pour tous les goûts.

Cependant, quand on en cherche une paire pour le travail, c’est normal qu’on soit un plus exigeant et pointilleux puisqu’on va s’en servir pendant plusieurs heures consécutives, tous les jours de la semaine.

C’est certain qu’à ce moment-là c’est tout à notre avantage de se tourner vers une entreprise comme Kensington sachant que celle-ci se spécialise dans les produits destinés aux professionnels depuis plus de 40 ans.

Confort et compatibilité universelle

Quand on magasine une paire d’écouteurs pour le travail, on veut majoritairement deux choses: qu’elle soit confortable et facile à utiliser.

Le casque H3000 de Kensington remplit haut la main ces deux critères.

Déjà, on parle d’une conception circum-aural, ce qui signifie que les écouteurs englobent les oreilles et leurs coussins touchent directement notre tête.

Ceux-ci sont en mousse remplis de gel refroidissant et recouverts d’un tissu qui ne retient pas la chaleur, ce qui les rend agréables à porter, même si c’est pendant plusieurs heures.

Le serre-tête en similicuir n’exerce pas trop de pression sur le dessus de la tête, et il est de toute façon réglable pour qu’on obtienne un confort optimal.

Finalement, le micro peut pivoter jusqu’à 270° et peut être disposé à gauche ou à droite. Quand on n’en a pas besoin, on le tourne de l’autre côté et il n’est absolument pas encombrant.

Les coussins et le micro qui pivote rend le casque H3000 confortable à porter.

Puis, en ce qui concerne la facilité d’utilisation, on aime beaucoup que le casque H3000 soit doté de ce qu’on appelle la compatibilité universelle.

En gros, ça signifie qu’on peut utiliser les écouteurs avec n’importe quelle application d’appels comme Microsoft Teams, Zoom, etc., avec les principaux systèmes d’exploitation, Windows, macOS et Chrome OS, et avec iOS, Android et leur assistant vocal respectif.

En plus, grâce à la technologie multipoint Bluetooth 5.2, on peut jumeler le casque avec un total de 8 appareils différents, dont deux qui fonctionnent en simultané.

C’est vraiment pratique si on reçoit des appels téléphoniques et qu’on a des conférences vidéos à faire à l’ordinateur parce qu’on n’a pas besoin de constamment déconnecter/connecter nos écouteurs d’un appareil à l’autre pour y répondre.

Doté de la technologie de compatibilité universelle, on se sert des H3000 avec n’importe quelle app de communication.

Microphone sur tige et commandes intégrées à l’oreille

Au niveau des fonctionnalités intéressantes du casque d’écoute H3000 de Kensington, on retrouve le microphone et sa technologie de suppression du bruit environnant.

En gros, grâce à l’intelligence artificielle, 90% des sons dérangeants typiques d’un bureau sont éliminés. Ça peut autant être les touches frappées par nos collègues, les imprimantes ou les voix à proximité.

Ça fait en sorte que notre voix est transmise clairement à notre destinataire pour qu’il nous entende bien, peu importe notre environnement.

Petit bémol alors que les écouteurs sont toutefois uniquement dotés de la réduction de bruit passive, mais pas active.

Si ça permet d’éviter les distractions en réduisant les bruits ambiants, on est loin d’un casque qui les supprime carrément comme le Sony WH-1000XM4 ou le Bose 700.

Le micro du H3000 est doté de la technologie de suppression du bruit environnant pour être entendu même en public.

L’autre aspect pratique du casque H3000, c’est que toutes les commandes principales ont un accès facile directement sur l’oreillette droite.

On retrouve des boutons de volume de lecture/pause, de mise en sourdine et de non-disponibilité dans le but de maximiser notre productivité.

En plus, les deux oreilles sont dotées de témoins lumineux qui deviennent rouges quand on est en appel ou qu’on a activé la non-disponibilité.

À la base, ça sert à avertir nos collègues qu’on est occupé et qu’on ne peut pas être dérangé pour le moment… En espérant qu’ils comprennent le message!

Toutes les commandes principales des H3000 se retrouvent sur le côté de l’oreillette droite.

Au niveau de l’autonomie de la pile du casque H3000, on est vraiment dans quelque chose d’impressionnant: 60 heures de musique et plus de 40 heures d’appels.

C’est certain que ça aide qu’il n’y ait pas la réduction de bruit active qui gruge habituellement beaucoup de jus, mais ça demeure quand même toute une batterie!

En plus, le casque est doté de la technologie de recharge rapide qui offre 8 heures d’utilisation après seulement 15 minutes de recharge. Comme ça, aucune perte de temps!

On se procure le casque en ligne pour moins de 200$, un prix qui se veut à mon avis vraiment raisonnable par rapport au marché.

En plus d’acheter un produit qui respecte l’excellente réputation de Kensington, le casque vient aussi avec un adaptateur USB-C vers USB-A, un câble de recharge USB-C et un étui rigide de protection, pratique si on a besoin de voyager.

