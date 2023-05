Montrez à maman à quel point vous l’aimez avec ces cadeaux technos!

Votre maman aime la techno ou un certain produit pourrait lui simplifier la vie au quotidien? Retrouvez ici des suggestions de cadeaux technologiques de Best Buy pour la fête des Mères selon des budgets de 50$, 100$, 200$ et 400$.

Il n’est pas toujours évident de trouver une idée de cadeaux pour la fête des Mères.

La techno peut alors venir à notre rescousse puisqu’on y retrouve plusieurs produits pour nous distraire ou nous rendre la vie plus simple au quotidien.

Nos amis de chez Best Buy nous ont partagé leurs suggestions de cadeaux adaptées à tous les budgets. On y retrouve donc des suggestions à moins de 50$, 100$, 200$ et 400$.

Ce n’est pas le choix qui manque!

Suggestions de cadeaux à 50$ et moins

Vous avez un budget un peu plus limité pour la fête des Mères cette année? On a sélectionné tout plein de produit en bas de 50$ qui vont faire plaisir à une maman que vous aimez, et qui seront loin de la décevoir.

Balance de cuisine de Beurer à 40$

Gaufrier rotatif belge de Hamilton Beach à 50$

Chromecast de Google avec Google TV à 40$

Haut-parleur intelligent Google Nest Mini à 50$

Brosse à dents à piles Philips One de Sonicare à 35$

Housse Carry Zip d’Incase pour portable de 15po à 30$

Appareil de massage portatif vibrant de HoMedics à 20$

Écouteurs boutons 100% sans fil GO Air POP de JLab à 35$

Étui pour AirTag avec porte-clés de kate spade new york à 20$

Humidificateur ultrasonique portatif TotalComfort de HoMedics à 30$

Coussin chauffant avec technologie Moist Heat de BIOS Living à 33$

Dispositif de repérage Bluetooth Galaxy SmartTag de Samsung à 40$

Ensemble avec clavier et souris optique sans fil MK345 de Logitech à 50$

Bracelet d’activité avec moniteur de fréquence cardiaque Band 5 d’Amazfit à 46$

Suggestions de cadeaux à 100$ et moins

Pour 100$ et moins, on retrouve une belle liste de cadeau qui saura certainement faire plaisir à maman. Écouteurs, cafetières, sèche-cheveux, et plus encore sont complètement accessibles à votre budget.

Chromecast de Google avec Google TV 4K à 55$

Mousseur à lait Aeroccino 3 de Nespresso à 100$

Cafetière pour une tasse K-Express de Keurig à 85$

Pèse-personne Bluetooth intelligent Aria de Fitbit à 70$

Écouteurs boutons 100% sans fil Elite 3 de Jabra à 80$

Écouteurs boutons 100% sans fil Vibe 100TWS de JBL à 70$

Machine à boissons pétillantes Fizzi de SodaStream à 65$

Appareil photo instantané Instax Mini 12 de Fujifilm à 100$

Souris ergonomique sans fil verticale Lift de Logitech à 100$

Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche Clip 4 de JBL à 100$

Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche Flip 4 de JBL à 140$

Appareil de massage pour les yeux Bluetooth de Renpho à 90$

Sèche-cheveu et volumisateur tout-en-un Salon de Revlon à 67$

Bande lumineuse DEL Smart Illuminessence Neon de Monster à 80$

Ensemble clavier et souris sans fil Slim Combo MK470 de Logitech à 70$

Suggestions de cadeaux à 200$ et moins

Sous la barre des 200$ on retrouve un large éventail de suggestions. On peut opter pour des produits domotiques, des écouteurs, des petits électroménagers pour la cuisine ainsi que des liseuses!

Autocuiseur d’Insignia à 149$

Sèche-cheveux Nanoe de Panasonic à 149$

Friteuse à air chaud Ninja XL – 5,2 l/5,5 pte à 196$

Thermostat intelligent Wi-Fi Nest de Google à 139$

Liseuse numérique de 6 po Clara 2E de Kobo à 160$

Mini-imprimante photo IVY 2 de Canon sans fil à 160$

Écouteurs boutons 100 % sans fil sport de Bose à 196$

Cadre photo numérique Wi-Fi de 8 po d’Aluratek à 140$

Four friteuse à air chaud Vortex Plus d’Instant Pot à 159$

Pèse-personne intelligent Wi-Fi Body+ de Withings à 129$

Moniteur de mise en forme vivosmart 5 de Garmin à 200$

Machine à espresso à pompe Café Roma de Breville à 199$

Cadre photo numérique Wi-Fi de 10,1 po Carver d’Aura à 200$

Écouteurs boutons à isolation sonore WF-C500 de Sony à 130$

Souris de jeu optique sans fil G Pro X Superlight de Logitech à 183$

Appareil de massage à percussion Hypervolt GO 2 d’Hyperice à 199$

Liseuse numérique 6,8 po 16 Go Kindle Paperwhite d’Amazon à 160$

Écouteurs boutons à isolation sonore Galaxy Buds2 de Samsung à 190$

Caméra de tableau de bord HD 1080p Mini 2 de Garmin avec Wi-Fi à 182$

Écran intelligent Nest Hub de Google (2e gén.) avec Assistant Google à 100$

Mélangeur de 0,71 L de 1000 W Personal Nutri-Blender Pro de Ninja à 159$

Haut-parleur Bluetooth étanche WONDERBOOM 3 d’Ultimate Ears à 130$

Machine à café Nespresso Vertuo Next Premium par Breville avec Aeroccino à 199$

Suggestions de cadeaux à 400$ et moins

Là on est dans la catégorie des gros cadeaux avec des suggestions sous les 400$. On peut opter pour une montre intelligente, un robot aspirateur ou notamment des écouteurs de qualité supérieure!

Montre intelligente Versa 4 de Fitbit à 260$

Echo Show 10 d’Amazon avec Alexa à 330$

Machine à espresso Bambino de Breville à 359$

Fer à lisser Flexstyle Multi-Styler de Shark à 349$

Haut-parleur Bluetooth sans fil Acton II de Marshall à 380$

Aspirateur robot connecté Wi-Fi Roomba 694 d’iRobot à 369$

Aspirateur-balai sans sac Slim Ball Multi Floor de Dyson à 399$

Appareil de massage à percussion Hypervolt 2 d’Hyperice à 299$

Montre intelligente de 40 mm Galaxy Watch4 de Samsung à 280$

Haut-parleur sans fil Bluetooth étanche SRS-XE300 de Sony à 270$

Jardin d’intérieur intelligent Smart Garden 9 de Click & Grow à 219$

Écouteurs boutons à suppression du bruit WF-1000XM4 de Sony à 300$

Écouteurs boutons à suppression du bruit Pixel Buds Pro de Google à 260$

Écouteurs boutons à suppression du bruit QuietComfort Earbuds II de Bose à 380$

Caméra de tableau de bord Wi-Fi 1080p F200 Pro avec caméra de recul et GPS de Thinkware à 302$

