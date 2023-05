Cette batterie grande capacité alimente nos appareils en plein air

La compagnie Jackery propose une batterie de 3000 watts, la Explorer 3000 Pro. Elle est portable, intelligente et assez puissante pour alimenter un campeur de camping durant environ 16 heures. Une application compatible Android et iOS permet d’avoir plus d’options de contrôle et d’informations sur la consommation.

Pour nos activités extérieures, c’est frustrant de manquer d’énergie pour nos appareils.

Ce n’est pas nécessairement toujours évident d’avoir de l’électricité en plein air et en camping.

Jackery nous propose un modèle de batterie qui permettra de ne plus manquer d’énergie durant nos activités à l’extérieur.

Une batterie pour les grands besoins

La compagnie Jackery se spécialise dans l’énergie solaire et les batteries pour le plein air.

La Jackery Explorer 3000 Pro peut littéralement alimenter un petit »camper » pendant une durée d’approximativement de 16 heures. Tout dépend des habitudes de consommations des utilisateurs.

La batterie portable Jackery Explorer 3000 Pro peut alimenter un grille-pain, un réfrigérateur, un téléviseur, des lumières, du chauffage, un micro-ondes et plus.

Elle est munie de prise électrique et branchement USB Type-C pour recharger nos appareils intelligents, tablette et cellulaire Android et iOS.

Trois méthodes de rechargement

La batterie Jackery Explorer 3000 Pro peut être rechargée à la maison avant de partir en voyage, en camping ou en excursion.

En la branchant directement dans une prise électrique. Avec cette méthode, pour la recharger de 0% à 100%, la durée est d’environ 2.4 heures.

L’option de se procurer des panneaux solaires de la compagnie Jackery est possible. Avec ce type d’énergie, il faut environ 3-4 heures pour une pleine charge.

Ce qui va nous permettre de régénérer la batterie. Un point intéressant des panneaux solaires, c’est qu’on retrouve les informations d’alimentation directement sur l’écran de la batterie.

On peut connaitre l’énergie qui est utilisée et combien de watts sont consommés. Afin de savoir si on génère plus d’énergie avec les panneaux solaires que l’on en consomme.

La troisième méthode pour recharger la Explorer 3000 Pro, c’est de la brancher sur la batterie d’une voiture ou d’un camion. Ce qui prend environ 35 heures.

Durant son rechargement, la batterie est très silencieuse. On parle de moins de 30 décibels.

Une app pour un contrôle intelligent

Une application permet de contrôler la centrale électrique portable avec la technologie Wi-Fi ou Bluetooth.

C’est une autre excellente manière d’aller chercher plus d’informations et de gérer plus facilement la consommation d’énergie de nos appareils.

Pour prolonger la durée d’utilisation de la batterie, plusieurs modes sont accessibles via l’application intelligente.

Une batterie qui endure le froid

Cette batterie est idéale pour les activités extérieures durant l’été.

Cependant, elle peut également endurer les températures froides de l’hiver au Québec… ou ailleurs.

Sa puissance s’ajuste automatiquement en fonction du niveau d’énergie à des températures de -10°C et -20°C.

C’est-à-dire qu’à un niveau de batterie de 60 à 100 %, la Jackery 3000 Pro s’ajustera à une puissance de sortie de 3 000 W. Avec 30 à 60 % restants, elle s’ajustera à 2 000 W, et lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 30 %, la puissance de sortie est réduite à 800 W.)

Son prix est d’approximativement 4000$ (US). On s’entend que ce n’est pas donné.

Cependant, c’est un achat qui peut devenir fort utile pour les campeurs et les amateurs de plein air.

Avec la batterie Jackery Explorer 3000 Pro, c’est terminé de chercher de l’énergie ou d’en manquer lors de nos prochaines sorties.

