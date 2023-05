5 trucs et astuces pour économiser et payer moins cher sur Amazon

Comment magasiner et économiser de l’argent sur Amazon? Voilà une question que plusieurs se posent lorsqu’ils font du »shopping » sur le plus gros détaillant en ligne. Il existe quelques trucs pour épargner et payer moins cher pour nos achats sur Amazon.

Amazon n’est pas le plus grand détaillant en ligne au monde pour rien. On y retrouve tellement de produits divers. On peut autant magasiner de l’électronique, des produits pour la santé et soin personnels qu’y faire notre épicerie en ligne!

Plusieurs entrepreneurs québécois y prospèrent notamment grâce à la vitrine locale pour PME québécoises.

Reste qu’on va se le dire, quand on magasine sur Amazon, c’est qu’on veut économiser. Qu’on le veuille ou non, le géant du web offre des prix hyper concurrentiels et des promotions qui frisent le ridicule parfois.

C’est dans cette optique qu’on vous propose quelques trucs et conseils pour économiser davantage sur Amazon.

Trouvez et utilisez les coupons de réduction Amazon

Les habitués d’Amazon ont certainement déjà vu des produits sur lesquels on peut appliquer des coupons ou des codes de réduction.

Quand on tombe sur un produit qu’on voulait et qu’un tel coupon est offert, on est doublement content!

Seulement, on ne veut pas nécessairement commencer à ouvrir toutes les pages de produits à la recherche de ces fameux coupons…

Pour faire ça plus simple, on a qu’à se rendre sur la section des coupons de réduction d’Amazon.

Dans cette page on retrouve tous les produits sur lesquels on peut appliquer un coupon de réduction et voir les montants que l’on peut économiser.

Les produits y sont divisés en grandes catégories d’achats, ce qui fait en sorte qu’on peut rapidement faire le tri selon nos besoins ou intérêts.

Visiter la page des coupons de réduction d’Amazon

Consultez la section des offres du jour

Chaque semaine, l’équipe de francoischarron.com met à jour sa mythique chronique des rabais de la semaine afin de vous aider à économiser sur l’électronique.

Et chaque semaine, on passe inévitablement par la section des offres du jour d’Amazon.

C’est là qu’on peut rapidement voir les nombreux produits en rabais et en promotions sur Amazon.

Comme le nom de la section le sous-entend, chaque jour de nouvelles offres y sont ajoutées.

C’est un incontournable que l’on veuille des vêtements, des jouets, des articles de cuisines ou évidemment des produits technos!

Visiter la section des offres du jour d’Amazon

Profitez des avantages d’Amazon Warehouse pour payer moins cher

Amazon a beau être un détaillant en ligne, il reste que comme tout autre grand magasin de commerce eux aussi peuvent se retrouver avec un surplus d’inventaires.

Leurs entrepôts peuvent être en surstocks et ils peuvent avoir besoin de libérer de l’espace pour des produits populaires ou de nouveaux articles.

C’est dans cette optique que la page du centre de liquidation d’Amazon est fort intéressante!

Via l’Amazon Warehouse, on retrouve encore une fois une panoplie de produits en rabais et en liquidation! Appareils photo, jeux vidéo, robots de cuisine, tout y passe!

Visiter le centre de liquidation d’Amazon

Achetez des produits reconditionnés

Ceux qui me suivent depuis de nombreuses années savent que je suis un fervent amateur des produits reconditionnés!

Non seulement c’est une bonne idée, car c’est écologique, mais aussi parce que c’est économique!

On peut souvent acheter un produit à une fraction du prix et celui-ci fonctionne souvent aussi bien qu’un neuf!

Plusieurs l’ignorent, mais on retrouve une section d’articles reconditionnés sur Amazon.

De superbes aubaines y sont cachées sur une tonne de bonnes options qu’on peut trouver en un coup d’œil.

Visiter la section d’Amazon des articles reconditionnés

S’abonner à la livraison automatique

Quand on parle de livraison de colis Amazon, la première chose qui nous vient en tête ce sont les livraisons gratuites que nous procure un abonnement à Amazon Prime.

Certes, ne pas payer pour des frais d’expédition est un bon truc pour économiser, mais un autre est de s’abonner aux livraisons automatiques.

Ça s’adresse particulièrement aux produits de la vie de tous les jours. Papiers mouchoirs, détergeant, grignotines, café, bref des articles que l’on achète de façon récurrente à l’épicerie ou à la pharmacie.

Via notre compte Amazon, on détermine à quel produit on s’abonne, la quantité que l’on veut et à quelle fréquence on souhaite en recevoir.

Ça peut paraître niaiseux, mais on peut économiser jusqu’à 15% de cette façon!

Visiter la page des abonnements automatiques d’Amazon

Comment utiliser Camelcamelcamel pour économiser sur Amazon

Voici un autre truc en bonus qui n’est toutefois pas présent à même le site d’Amazon. Il s’agit plutôt d’un autre site du nom de camelcamelcamel.

J’ai déjà écrit une chronique sur camelcamelcamel, alors que le principe est simple.

Ce site permet de suivre et traquer les produits qui nous intéressent sur Amazon.

Une fois inscrit, on y ajoute les produits dont on veut suivre le prix, puis camelcamelcamel nous envoie un courriel lorsque celui-ci est en rabais.

On peut également voir un graphique de l’historique des prix pour ces produits sur Amazon afin de savoir si on achète vraiment au moins cher possible.

Tirez profit de l’assistant Amazon pour épargner

Parce qu’on est généreux, on vous propose un autre truc bonus, soit l’assistant Amazon. Il s’agit d’une extension pour les navigateurs web Chrome, Edge et Firefox.

On expliquait en détail le fonctionnement dans notre chronique dédiée à l’assistant Amazon, mais encore le concept est facile.

Une fois l’extension sur notre ordinateur, celle-ci va regarder les pages de produits des sites concurrents que l’on regarde et nous aviser si Amazon ne l’offre pas à un meilleur prix.

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.