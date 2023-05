Offrez la sécurité et la paix d’esprit avec les cartes-cadeaux de 1Password

Vous vous êtes finalement décidé à utiliser le gestionnaire de mots de passe de 1Password et vous voulez le faire découvrir à un proche? Ça tombe bien, puisqu’ils offrent des cartes-cadeaux numériques qu’on peut acheter pour gâter notre famille ou nos amis. Comment justifier que vous leur offrez un tel cadeau? Et pourquoi 1Password plutôt qu’un autre? On vous explique tout ça!

Depuis le temps que je vous parle de l’importance d’utiliser un gestionnaire de mot de passe, vous êtes probablement déjà vendu à sa nécessité.

Étonnamment, certains sont encore réticents à en utiliser un. Heureusement, si vous êtes comme moi, une fois que vous êtes convaincu, vous êtes déterminé à en faire profiter tous vos proches.

La meilleure manière pour réussir? Leur offrir une carte-cadeau 1Password! De cette manière, ils n’auront pas d’autre choix que de l’essayer, et bien vite, ils se demanderont pourquoi ils ne s’étaient pas abonnés avant.

Pourquoi est-ce important d’utiliser un gestionnaire de mot de passe?

Vous offrez la carte-cadeau 1Password à un proche et il vous regarde de travers, pas trop certain de l’utilité qu’il tirera d’un abonnement forcé? Voici ce que vous devez lui dire pour le convaincre qu’il ne devrait pas s’en passer.

On n’a pas besoin d’être un expert en informatique pour savoir que les pirates font tout ce qu’ils peuvent pour mettre la main nos différents mots de passe.

On n’a qu’à regarder la section Fraude & alerte de mon site web ou le nombre de tentatives d’hameçonnage dans notre boîte d’indésirables pour avoir une petite idée.

Même les études le prouvent, comme celle de la firme de cybersécurité Home Security Heroes qui nous affirme que son intelligence artificielle déchiffre les mots de passe en quelques secondes à peine.

Pour mettre des bâtons dans les roues des pirates, on se choisit des mots de passe uniques pour chacun de nos comptes, et on les crée pour qu’ils soient les plus longs possibles, entre 15 et 40 caractères de toutes sortes.

Puisque ça serait impossible de se souvenir de tout ça, c’est là qu’on se sert du gestionnaire de mot de passe comme celui de 1Password. Non seulement c’est lui qui s’occupe de les créer, mais il les stocke en sécurité et il les inscrit même à notre place au moment des connexions.

En gros, ça nous permet d’avoir l’esprit tranquille, sans avoir à nous rappeler quoi que ce soit. Je pense que tout le monde serait d’accord pour dire que c’est vraiment pratique!

Créer des mots de passe forts et aléatoires n’aura jamais été aussi simple pour vos proches.

S’abonner à 1Password

Les avantages à utiliser 1Password comme gestionnaire de mots de passe

Tant qu’à offrir un gestionnaire de mots de passe en cadeau, je vous suggère d’y aller pour celui de 1Password.

C’est celui qu’on utilise personnellement au bureau et on aime vraiment le fait que ça soit une entreprise canadienne fondée et basée au Canada, disponible en français.

Au niveau de ses fonctionnalités, on parle d’un gestionnaire crypté qui protège l’ensemble de nos comptes, de nos identifiants et de nos documents où on peut y stocker numéros de cartes, informations d’identité, documents, permis, etc.

Évidemment, on s’en sert principalement pour ses outils de création de mots de passe forts et complexes. En fait, on le laisse carrément nous suggérer intelligemment des mots de passe qui répondent aux exigences des sites pour lesquels on se crée des comptes.

Si on utilise des mots de passe de notre cru, il identifie si ceux-ci sont jugés faibles et nous envoie des alertes si jamais l’un de nos comptes est compromis.

1Password est disponibles sur les appareils mobiles Android et iOS ainsi que sur Windows, Mac et Linux, puis sur les navigateurs web comme Safari, Chrome, Firefox, Edge, Opera et Brave.

Quels sont les forfaits 1Password disponibles?

Plusieurs types de forfaits 1Password sont disponibles, dépendamment si on veut le partager avec d’autres personnes ou non.

Pour les particuliers, on opte pour le forfait individuel à 36$ US par année, qui revient à 3$ US par mois, ou pour le forfait famille pour 5 personnes à 60$ US par année, l’équivalent de 5$ US par mois.

Pour offrir un abonnement à quelqu’un, on se rend sur la section des cartes-cadeaux numériques du site web de 1Password. C’est à cet endroit qu’on a le choix entre des cartes-cadeaux de 25$, 50$ ou 100$ US.

Elles sont vraiment faciles à utiliser: une fois achetée, la carte-cadeau vient avec un code que l’on remet à la personne à qui on veut l’offrir.

Celle-ci n’aura qu’à s’inscrire normalement, et plutôt que d’inscrire son numéro de carte de crédit, elle sera invitée à écrire le code de sa carte-cadeau.

À noter que les cartes-cadeaux ne peuvent pas être appliquées aux comptes sur 1Password.ca, donc au moment de s’inscrire, c’est bien important de passer par le site de 1Password.com. Rien à craindre, le tout sera tout de même disponible en français au bout de la ligne.

En savoir plus sur les cartes-cadeaux 1Password

Lire ma chronique complète sur 1Password