Ce test d’urine connecté vous en dira plus sur votre santé en quelques secondes

Découvrez les tests d’urine de Vivoo qui permettent de faire le suivi de notre bien-être via l’analyse de 9 paramètres incluant vitamine C, magnésium, calcium, stress oxydatif, hydratation, et plus encore. Le tour fonctionne facilement, en 90 secondes à peine, et tous nos résultats sont compilés sur une application mobile compatible avec iOS et Android. Le plus beau dans tout ça, c’est que comparativement à plusieurs autres gadgets du genre, celui-ci est abordable.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

Les tests d’urine étaient au rendez-vous lors de notre passage au CES. Si certains, comme la pastille de Withings, avaient plus la forme d’un gadget futuriste connecté, les prix étaient rapidement très élevés.

C’est là que la compagnie Vivoo s’est démarqué à nos yeux, moins tape-à-l’œil, leur technologie est pourtant très complète, facile à utiliser et ultraabordable.

Se préparer, uriner, analyser

Ce que la compagnie Vivoo nous propose, c’est un test d’urine qui nous permet de surveiller notre santé et de recevoir des conseils en fonction des résultats obtenus.

Il y a beaucoup d’éléments qui se retrouvent dans notre urine et qui en disent long sur nous. Du côté de Vivoo, leu test nous permet d’obtenir des informations sur :

Notre pH ;

Notre taux de calcium ;

De cétone ;

De vitamine C ;

Notre niveau d’eau ;

Nos radicaux libres ;

Notre taux de sodium ;

Notre taux de protéine ;

Notre quantité de magnésium.

En seulement 90 secondes, Vivoo nous propose de faire le suivi de 9 paramètres de bien-être.

Les tests de Vivoo se démarquent parce qu’ils sont vraiment faciles à utiliser. On télécharge préalablement l’application compatible sur le Play Store ou l’App Store, on se prépare, puis on urine sur une bande.

D’ailleurs, à noter que l’on peut utiliser l’urine de n’importe quel moment de la journée. Puisque Vivoo n’est pas un outil de diagnostic d’une maladie ou d’un état de santé, il n’y a pas d’exigence temporelle pour faire un test.

C’est certain que si on veut faire un suivi sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, c’est recommandé de toujours passer le test à peu près à la même heure de la journée pour obtenir un meilleur aperçu, mais c’est vraiment à la discrétion de chacun.

Bref, une fois que c’est fait, on attend 90 secondes, on scanne le code QR sur la bande avec notre téléphone, et on obtient tout de suite notre score sur l’app ainsi que des conseils personnalisés, autant généraux que nutritionnels, tout dépendamment de nos résultats.

En seulement 5 étapes, on obtient nos résultats bien-être sur notre téléphone Android ou Apple.

L’application nous donne aussi accès à des conseils et des articles scientifiques en fonction des informations que l’on a fournies lors de l’inscription. Tous sont préparés par des diététiciens et des nutritionnistes, donc c’est vraiment intéressant.

On peut même associer Vivoo à Google Fit et Apple Health pour y centraliser nos statistiques sur notre fréquence cardiaque, notre sommeil, nos activités, etc.

Outre sa facilité d’utilisation, l’autre gros point positif des tests d’urine de Vivoo, c’est qu’ils sont vraiment abordables comparativement à plusieurs autres de leurs compétiteurs.

On parle de 40$ pour un test qui inclut 4 bandes, 180$ pour 24 bandes, et 240$ pour 48 bandes. Si on compare ça à certains gadgets de plus de 500$, c’est vraiment intéressant.

Acheter un test d’urine Vivoo en ligne

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.