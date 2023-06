Ce bouton connecté vous permet de contrôler presque tous vos appareils intelligents

Les boutons intelligents Flic lancent leur modèle Twist, qui permettent non seulement de contrôler plusieurs objets connectés, mais également de lancer diverses scènes lumineuses et musicales de diverses intensités. Ils remplacent nos assistants vocaux et plusieurs applications domotiques, et fonctionnent grâce au Bluetooth sans besoin d’être connectés à l’électricité.

Ce n’est pas la première fois que je vous parle des boutons intelligents Flic alors que je les avais couvert lors d’un CES précédent où ils présentaient leur bouton Flic 2.

C’est à cet endroit que nos chemins se sont encore une fois croisés, mais cette fois-ci, leur équipe présentait le bouton Flic Twist.

Au menu, jusqu’à 4 actions différentes pour contrôler et ajuster les différents objets de notre maison intelligente, des lumières à la musique qui sort des haut-parleurs.

Qu’est-ce que les boutons Flic?

Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler des boutons Flic, ceux-ci sont connectés et nous permettent de contrôler presque n’importe quel élément intelligent de notre maison.

Ça va vraiment se connecter à tout, de nos lumières à nos rideaux, notre thermostat, voire à une voiture Tesla.

Bref, l’écosystème que l’on peut contrôler à l’aide des boutons Flic est large et varié et remplace un peu notre assistant vocal.

Par exemple, plutôt que de demander à celui-ci d’ouvrir nos lumières et de risquer qu’il ne nous comprenne pas, on peut s’installer un bouton Flic directement à côté de notre porte d’entrée, le connecter à nos ampoules intelligentes, et toujours l’avoir à la portée de la main pour quand on rentre tard le soir et qu’il fait noir.

Quelles sont les nouveautés des boutons Flic Twist?

La particularité du nouveau Flic Twist, c’est que l’on peut configurer jusqu’à 4 actions différentes sur le même bouton.

Ça nous permet d’alterner en douceur entre les préréglages de scènes musicales et lumineuses différentes, et par exemple passer des fortes lumières qu’on utilise pour cuisiner aux lumières plus douces et tamisées quand on écoute un film.

Le Flic Twist est aussi muni d’un sélecteur qui nous permet de sélectionner jusqu’à 12 déclencheurs personnalisés à activer ou à régler.

Chaque position fonctionne dans l’application comme une horloge dans l’application, donc tourner le bouton à 3h peut activer une routine Alexa, le mettre à 4h peut faire jouer une liste de lecture, le mettre à 5h pour ouvrir les stores, etc.

Puisque le bouton tourne sur lui-même, il peut aussi servir à régler simultanément la luminosité, la couleur ou la saturation pour que tous les ajustements soient faits rapidement et facilement.

Puisque le Flic Twist se tourne sur lui-même, on peut aussi s’en servir pour ajuster l’intensité de la musique et de la lumière.

Bref, les possibilités sont vraiment nombreuses alors qu’un seul bouton peut contrôler nos ampoules, notre musique, nos rideaux, mais aussi remplacer les commandes vocales, déclencher des routines, mélanger différentes scènes, etc.

Le Flic Twist n’a pas besoin d’être branché à l’électricité, et fonctionne plutôt via une connexion Bluetooth allant jusqu’à 50 mètres. Très pratique quand on n’a pas beaucoup de prises à la maison.

Chaque bouton a une autonomie de 2 ans et roule à l’aide d’une pile AAA que l’on peut aisément remplacer.

Malheureusement, les bémols observés pour leurs boutons « classiques » Flic 2 sont aussi applicables aux Flic Twist.

D’abord, l’application mobile est toujours uniquement disponible en anglais, ce qui peut poser problème pour certains. Puis, c’est malheureusement encore le cas, mais ce ne sont pas des gadgets qui sont donnés.

On parle de 90$ US par bouton plus des frais de livraison de 15$ US ce qui en fait rapidement un petit luxe. Par contre, contrairement aux boutons classiques, puisqu’un seul Flic Twist peut contrôler plusieurs appareils, on n’a pas besoin de s’en procurer plusieurs.

À noter qu’au moment d’écrire ces lignes, les Flic Twist sont en précommande. Leur livraison est prévue aux alentours de juin 2023.

