Ces écouteurs intelligents lisent des histoires et divertissent les enfants sans écran

Découvrez les StoryPhones, une paire d’écouteurs pour les enfants de la compagnie Onanoff qu’on connaît déjà bien pour ses paramètres de limite de volume. La particularité de ce casque, c’est qu’on peut y ajouter de petits disques d’histoire aimantés pour qu’ils soient lus à l’enfant. C’est vraiment le gadget parfait pour les parents qui cherchent à divertir leur jeune, stimuler sa créativité, tout en réduisant son temps passé devant les écrans.

Que ce soit les Buddyphones pour les touts petits, ceux pour préadolescents ou encore le modèle destiné aux adolescents, ce n’est pas la première fois que je vous parle des écouteurs pour les jeunes de Onanoff.

Si on a toujours apprécié qu’ils soient dotés d’une limite de volume pour protéger l’ouïe de nos jeunes, ils ont présenté au CES un tout nouveau concept: des écouteurs qui racontent des histoires.

Un casque qui se démarque des autres modèles

Si vous avez déjà lu les chroniques que j’ai faites sur les divers écouteurs pour enfants de la marque Onanoff, sachez que les écouteurs Storyphones sont dotés des mêmes fonctionnalités qu’on aime tant de la compagnie :

Charge USB-C ;

Partage de l’audio ;

Microphone interne ;

Batterie de 600mAH ;

Wi-Fi et Bluetooth 5.2 ;

Entrée/sortie audio sur jack 3.5 mm ;

Paramètres de limite de volume 75/85/94dB.

Là où la paire se démarque complètement, c’est par son caractère ludique. En effet, on installe à l’extérieur d’une oreillette de petits disques appelés StoryShield dans lequel se trouvent des histoires qui seront racontées à l’enfant.

En plus des histoires de Disney, on peut se procurer un disque qui fait jouer des sons relaxants ou enregistrer sa voix.

Il existe deux types d’ensemble que l’on peut acheter, celui StoryPhones qui inclut les écouteurs, 1 disque ZenShield et 1 disque PlayShield et l’ensemble StoryPhones Disney qui inclut plutôt 2 disques StoryShields.

Après, évidemment, rien ne nous empêche d’acheter plusieurs autres disques puisque tout peut être acheté séparément.

On retrouve 3 options de disque que l’on peut acheter pour jumeler aux écouteurs Storyphones:

Le ZensShield, des sons relaxants qui favorisent le sommeil et la relaxation.

Le PlayShield, qui permet d’enregistrer des histoires ou des chansons avec votre propre voix.

Les StoryShields, des histoires de 25 minutes ou plus de Disney, Disney Junior, Pixar, Princesses, etc.

Grâce à un partenariat avec Disney, on est certain de trouver des histoires qui plairont aux enfants.

À noter que tous les disques peuvent être achetés séparément des écouteurs sauf pour le PlayShield, qui vient uniquement dans l’ensemble StoryPhones.

La compagnie sort de nouvelles histoires ponctuellement pour qu’on puisse agrandir notre collection, comme le disque de Toy Story et contes d’Halloween et Noël, par exemple.

Le tout est vraiment facile à configurer via l’application du même nom qui est compatible avec Android et iOS.

Au niveau des prix, c’est assez raisonnable. L’ensemble de départ qui inclut les écouteurs et les disques coûte environ 100$ et les disques se vendent à l’unité entre 8$ et 15$, tout dépendamment de l’histoire que l’on choisit.

