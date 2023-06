Ce moniteur LG de 240 hertz rend nos jeux vidéo extrêmement fluide

LG propose un moniteur incurvé 4K haute performance spécialement conçu pour les jeux vidéo. Le moniteur LG de 45 pouces OLED Ultragear avec un taux de rafraichissement de 240 hz est fait seulement pour les ordinateurs PC Windows . Actuellement, c’est l’un des meilleurs écrans pour le »gaming ».

Pour les amateurs de jeux vidéo sur ordinateur, avoir un écran avec un taux de rafraichissement élevé est primordial.

En plus d’offrir plus de fluidité et de réalisme à notre expérience de jeu, être équipé d’un moniteur avec nombre élevé d’images par seconde donne un net avantage aux joueurs en ligne. Puisqu’ils peuvent voir les autres joueurs plus rapidement.

La compagnie LG nous propose le premier écran 4K d’ordinateur avec le plus haut taux de rafraichissement, 240 Hz.

Quel type d’écran est idéal pour les jeux vidéo ?

Pour la meilleure performance possible avec les jeux vidéo, le type d’écran idéal est celui avec un taux de rafraichissement très élevé et un temps de réponse rapide afin d’obtenir une grande fluidité et un temps de réponse rapide.

Quel écran pour jeux vidéo à le plus de Hz ?

Le monstrueux moniteur de LG de 45po Ultragear OLED est le tout premier écran incurvé qui offre un taux de rafraichissement impressionnant de 240 hz et un temps de réponse de 0,03 milliseconde. C’est celui qui a le plus de hertz pour les jeux vidéo.

Ce qui fait en sorte que les séances de »gaming » seront de qualité supérieure.

Plus le taux de rafraichissement est élevé et plus les images par seconde le seront. Ce qui fait la cote auprès des amateurs du style de jeux solos de tir à la première personne tel que Call of Duty.

Le moniteur LG 45 pouces Ultragear OLED, conçus pour ordinateurs

Cependant, il est important de mentionner que ce moniteur LG Ultragear OLED est spécialement conçu pour être utilisé avec un ordinateur performant.

Il est équipé de deux ports HDMI et d’une prise Display qui offre encore plus de rendement pour les images par secondes.

C’est dommage pour les détenteurs de consoles de jeux de nouvelle génération comme la Xbox Série X ou la PlayStation 5.

Donc cet écran de résolution 4K à 240 hz aux dimensions imposantes n’est pas fait pour tous les types de consommateurs de divertissements.

Un écran OLED antireflet et à faible lumière bleue

Les autres caractéristiques intéressantes de ce moniteur de LG c’est qu’il est muni d’un panneau OLED mat antiflet et certifié à faible lumière bleue.

Ce que veut dire que nos yeux seront moins fatigués lors de nos prochaines séances de jeux.

Aussi si nous jouons en soirée, la lumière bleue nuit grandement aux heures de sommeil puisqu’elle excite les neurones de notre cerveau.

Son prix est d’environ 1 700$ (US), ce qui implique que nous devrons creuser profond dans nos poches.

Il reste que le moniteur 45 pouces LG OLED Ultragear est la pièce d’équipement idéal pour plonger à fond dans notre expérience de jeux vidéo!

Comment choisir un moniteur de jeu?

Pour choisir un bon moniteur de jeu, il faut tout d’abord avoir des pièces d’équipements dans notre tour d’ordinateur qui seront capable de rouler en symbiose avec la résolution de l’écran choisi pour avoir des images de qualitées.

Si nous optons pour un écran 4K, la carte graphique et le processeur doivent être assez performants pour opérer les jeux pour avoir la meilleur performance.

Plus la résolution est élevée, plus c’est demandant pour la carte graphique. Donc avant de se procurer le meilleur moniteur sur le marché, il faut s’assurer que notre PC soit capable de rouler les jeux en 4K sans trop d’effort.

Quels moniteurs sont idéals pour le travail?

Les écrans pour ordinateurs de jeux et pour le travail sont deux produits avec des caractéristiques complètement différentes.

Aux personnes qui désirent un écran pour travailler, nous avons testé ce moniteur pour ordinateur qui permet de ne pas se fatiguer nos yeux.

Afin augmenter notre productivité, nous avons également essayé cet écran portatif pour ordinateur portable PC ou Mac

