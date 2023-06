Notre test du Google Pixel 7a: de meilleurs appareils photo au même prix accessible

Avec son téléphone Pixel 7a, Google offre une fois de plus un appareil de milieu de gamme plus intelligents que ses concurrents. Disponibles en 4 couleurs dont orange corail, une exclusivité de la boutique Google Store, quelles sont les nouveautés du nouveau téléphone de milieu de gamme de Google? Le géant nous propose notamment de nouvelles caméras et des ajouts intéressants qui font en sorte que le Pixel 7a se démarque considérablement de la mouture précédente, tout en étant offert au même prix raisonnable.

Fidèle à ses habitudes des dernières années, Google a lancé son téléphone de milieu de gamme, le Pixel 7a.

Selon les rumeurs, il pourrait s’agir de la dernière mouture de téléphone dit « abordables » de Google qui est de toute façon presque doté de la même intelligence que ses modèles haut de gamme, les Pixel 7 et 7 Pro.

Bien que la gamme a de Google soit annoncée pour plusieurs centaines de dollars de moins que le modèle de base, au moment d’écrire ces lignes, les deux sont disponibles exactement au même prix.

Bref, le Google Pixel 7a demeure un téléphone intelligent performant, plus rapide qu’avant et toujours aussi sécuritaire

Quels changements offre le Pixel 7a au niveau de la photo?

Depuis le Pixel 3, Google gardait le même capteur 12 Mpx pour ses modèles de milieu de gamme puisque c’est le logiciel de traitement de photos qui faisait presque tout le travail.

Si ce dernier fait encore des merveilles, Google a tout de même décidé de doter son Pixel 7a de meilleurs capteurs que les modèles précédents.

Au niveau des lentilles, on retrouve maintenant:

Un appareil photo grand-angle Quad PD Quad Bayer de 64 Mpx;

Un appareil avant de 13 Mpx au champ de vision ultra grand-angle de 95°;

Un appareil photo ultra grand-angle de 13 Mpx au champ de vision de 120°.

Puis, on ajoute à ces lentilles toutes les fonctionnalités reconnues, voire exclusives aux téléphones Google Pixel qui sont tant appréciées:

La fonctionnalité Photo nette qui corrige nos photos, même celles plus vieilles;

qui corrige nos photos, même celles plus vieilles; Le réglage Teint naturel qui différencie les teints avec authenticité sur chaque cliché;

qui différencie les teints avec authenticité sur chaque cliché; La fonctionnalité Efface magique qui nous permet de retirer des éléments de l’arrière-plan;

qui nous permet de retirer des éléments de l’arrière-plan; Le mode Vision de nuit qui nous permet de prendre de beaux clichés même dans l’obscurité;

qui nous permet de prendre de beaux clichés même dans l’obscurité; La fonctionnalité Zoom haute résolution pour se rapprocher vous rapprocher sans objectif de plus;

pour se rapprocher vous rapprocher sans objectif de plus; La fonctionnalité Longue exposition qui ajoute du mouvement, de la texture et du flou artistique aux clichés.

Comment reconnaître un bon téléphone de Google?

Outre les appareils photo et l’excellent logiciel de traitement d’image qui a aidé à bâtir la réputation des téléphones Pixel, plusieurs aspects comme le système de Google et les fonctionnalités exclusives aux Pixel les différencie de ses concurrents.

Impossible de ne pas parler de la puce Google Tensor G2, qui est en fait la même puce que celle qui se trouve dans les Pixel 7 Pro.

Elle travaille au niveau de ce qu’on appelle le « machine learning », soit l’intelligence artificielle qui se bonifie à force d’utilisation.

C’est entre autres celle-ci qui améliore la qualité et la vitesse de traitement des photos que l’on prend, qui donne son rendu en temps réel plus fluide au téléphone et qui fait en sorte que la reconnaissance vocale de l’assistant est aussi avancée qu’elle ne l’est.

C’est également la puce qui alimente et améliore la fonction Traduction instantanée, qui nous permet de clavarder en temps réel et traduire des menus avec votre appareil photo dans 48 langues.

Le Google Pixel 7a profite aussi de la fonction vraiment pratique qui répond au téléphone à notre place. Avec le nombre d’appels frauduleux que l’on reçoit malheureusement, c’est rassurant de laisser Google chercher à savoir qui appelle et pourquoi.

Des petits ajouts à ne pas négliger

Bonne nouvelle pour ceux qui n’aimaient pas que les Pixel de milieu de gamme soient plus lents et condamnés à un taux de rafraîchissement de l’image à 60Hz puisque ce n’est finalement plus le cas.

Le Pixel 7a offre plutôt un écran HD+ intégrale DELO de 6,1po avec un taux de rafraîchissement de l’image à 90Hz qu’il faut cependant penser à activer via les paramètres.

Autres bonifications qui font plaisir: l’ajout de la recharge sans fil par induction et le déverrouillage par reconnaissance faciale qui n’étaient pas disponibles sur le Pixel 6a.

Parmi les nouveautés du Pixel 7a, on retrouve l’ajout de la recharge sans fil et le déverouillage par reconnaissance faciale.

La mémoire est également passée de 6Go de RAM à 8, mais pour le reste, on ne parle encore que d’un espace de stockage de 128 Go où il n’est pas possible d’ajouter une carte SD.

La recharge rapide est encore disponible, mais pas avec la recharge sans fil Qi. Celle-ci va jusqu’à 18 W, toujours à condition d’utiliser un chargeur de Google qui est vendu séparément.

Le design signature de Google est toujours présent à cause de son système de caméra sous la forme d’une visière rectangulaire. Cette mouture d’appareil est disponible en 4 couleurs, neige, charbon océan et corail, une exclusivité au Google Store.

Petite déception au niveau de la batterie

Si Google a doté son Pixel 7a de nouveaux appareils photos et de fonctionnalités comme la recharge sans fil, du côté de l’autonomie de la batterie, celle-ci a légèrement diminuée.

On parle de 4385 mAh contrairement aux 4410 mAh du Pixel 6a. Bien que ça dure grosso modo toute la journée quand on en fait une utilisation normale, on remarque la différence de performance quand on passe d’un modèle à l’autre.

L’autonomie de la batterie a diminué et est passée de 4410 mAh pour le Pixel 6a à 4385 mAh pour le 7a.

Heureusement, on retrouve toujours le gestionnaire de pile adaptatif de Google, qui nous donne la possibilité de mémoriser nos applications préférées pour économiser de l’énergie sur celles qu’on utilise moins.

Comme c’était le cas avec le Pixel 6a, on peut encore activer l’économiseur de pile extrême en cas d’urgence pour qu’il désactive toutes les applications sauf celles que l’on a choisi d’exécuter histoire de rallonger considérablement la vie de la batterie.

Quel est le meilleur modèle de Pixel à choisir, 7a ou 7?

Est-ce que le Pixel 7a est un bon téléphone de milieu de gamme? Sans hésitation, la réponse est oui.

Pour 599$, les amateurs de photographie seront comblés des nouveautés proposées par Google au niveau des appareils photo tout en étant assurés de se fier sur le logiciel de traitement des images toujours aussi performant.

En plus, à ce prix, on s’assure d’avoir les mises à jour d’Android pendant 3 ans et les mises à jour de sécurité pendant 5 ans, ce qui n’est pas négligeable.

Si vous hésitez entre le Pixel 7 et le Pixel 7a, c’est là que ça devient un peu moins clair. En gros, ça dépend de votre situation.

Si vous accordez de l’importance aux différences entre les deux modèles, notamment la qualité du boitier de l’appareil, la possibilité d’effectuer la recharge sans fil rapide, la présence du son spatial, etc., difficile de vous conseiller l’achat du Pixel 7a.

Le Pixel 7 est souvent en spécial sur le site de Google ou chez des partenaires et peut facilement être acheté au même prix que le Pixel 7a si vous magasinez avec attention.

