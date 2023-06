Comment protéger son cellulaire, tablette et ordinateur en vacances

Vous partez voyager à l’étranger pendant vos vacances? On vous explique comment bien protéger vos téléphones et tablette Android, iOS et votre ordinateur gratuitement, mais aussi de quels abonnements payants vous doter pour être en sécurité et cacher vos données à la ville comme sur la plage.

Quand on voyage à l’étranger, la première chose à laquelle on pense, c’est de pouvoir utiliser nos appareils électroniques comme notre téléphone, notre tablette ou notre ordinateur et payer le moins cher possible.

J’ai d’ailleurs abordé le sujet à quelques reprises en partageant mes trucs pour éviter de payer une fortune pour votre téléphone lorsque vous partez en voyage.

Évidemment, le budget est quelque chose de très important pour plusieurs quand ils partent en vacances ou en voyage, mais il y a une autre chose très importante à ne pas négliger: la sécurité.

Sécurité et mises à jour de nos appareils

Ce n’est pas parce qu’on est en vacances que nos appareils doivent l’être aussi!

Malheureusement, les pirates informatiques et leurs logiciels malveillants ne prennent pas de pause et rôdent toujours dans l’espoir d’extirper nos données sensibles, comme nos mots de passe par exemple.

La première étape pour avoir des appareils en santé et pouvoir s’en servir avec sécurité, c’est de se doter d’un antivirus efficace.

Contrairement à ce que certains pourraient penser, si c’est nécessaire sur un ordinateur, c’est également recommandé d’en installer un sur son téléphone ainsi que sur sa tablette.

D’ailleurs, avec le temps, les téléphones intelligents sont devenus la cible de prédilection des pirates informatiques.

Bonne nouvelle, alors que plusieurs antivirus offrent la protection de plusieurs appareils à la fois. En gros, on n’a besoin que d’une seule licence, et on peut faire d’une pierre deux coups et installer la protection sur tous les appareils qu’on planifie apporter en voyage.

Puisque ce ne sont pas les offres qui manquent, on vous a rassemblé nos suggestions des meilleurs antivirus et suites de protection pour ordinateur ainsi que les meilleurs antivirus pour téléphone et tablette Android et iOS d’Apple dans deux dossiers complets. N’hésitez surtout pas à les consulter.

Puis, avant de partir, on doit également s’assurer de faire toutes nos mises à jour, autant celles de nos logiciels de sécurité que celles de nos appareils.

Non seulement ça nous assure d’être bien protégé contre toutes les menaces, même les nouvelles, mais ça nous évite d’être victimes d’une attaque qui serait basée sur une faille ou une vulnérabilité.

Imaginez être victime d’une attaque parce que votre antivirus, votre téléphone ou votre navigateur web n’était pas mis à jour… C’est tellement facile à faire que vous vous en voudriez sûrement.

Assurez-vous également d’avoir activé l’authentification à doubles facteurs sur tous vos comptes. C’est une couche de sécurité supplémentaire qui fait en sorte que l’on doit entrer un code unique en plus de notre mot de passe.

Si pour une raison ou une autre l’un de vos mots de passe tombait entre de mauvaises mains, le pirate ne pourrait pas se connecter à votre compte sans ce code supplémentaire que vous seul recevez.

Finalement, puisqu’on ne sait jamais ce qu’il peut arriver quand on voyage, c’est suggéré de faire une sauvegarde complète de vos appareils avant de partir en vacances.

Comme ça, peu importe s’ils tombent entre de mauvaises mains, si vous les perdez, ou s’ils sont abîmés, vous aurez un backup qui vous attend à la maison et tout ne sera pas perdu.

Que ce soit sur une carte SD, un disque dur externe ou encore sur une solution infonuagique, ce ne sont pas les supports et les solutions simples et abordables pour faire vos sauvegardes qu’il manque.

Câbles, fils, outils de recharge et condom USB

Certains l’ignorent peut-être, mais il ne vaut jamais connecter un appareil inconnu à notre tablette, notre téléphone ou notre ordinateur.

Si ça inclut certaines « évidences », comme les CD et les clés USB inconnues, ça nous demande aussi d’éviter tout ce qui est câbles tiers de marque inconnue, voire les câbles et bornes USB publiques.

Puisqu’on a déjà vu passer la nouvelle que des câbles pour pirater les ordis se font passer pour des chargeurs Apple et Android, mieux vaut ne pas prendre de risque et toujours apporter ceux qu’on utilise à la maison.

Vous vous demandez peut-être pourquoi on ne devrait jamais recharger nos appareils sur des bornes USB publiques?

En gros, les bornes très fréquentées comme celles dans les aéroports et les cafés internet abritent carrément parfois des logiciels malveillants.

Si vous ne voulez pas amener les câbles que vous utilisez à la maison pour éviter de les perdre dans le voyagement, vous pouvez, pour quelques dollars, vous doter d’un « condom USB », un tout petit gadget de protection qui s’insère entre le port USB et l’appareil qui charge.

On en trouve facilement sur le web pour moins d’une vingtaine de dollars, notamment comme le modèle StarTech.com.

Puis, puisqu’on n’est jamais trop prudent, profitez-en pour vous doter d’un protecteur d’écran qui est conçu pour bloquer les regards indiscrets. On ne sait jamais, parfois, ça peut nous sauver!

Wi-Fi, Bluetooth et ordinateurs partagés

Maintenant qu’on a couvert ce qui concerne la sécurité physique de nos appareils qu’on amène en voyage, il reste un aspect très important: les risques de la connectivité.

D’abord, à noter que les réseaux Wi-Fi publics sont hautement non sécurisés. Non seulement nos informations ne sont pas chiffrées quand on y navigue, mais en plus, ce n’est pas rare que des gens qui cherchent à effectuer un vol d’identité et de renseignements personnels créent des points d’accès gratuits au web,

On s’y connecte en pensant faire une bonne affaire et en ayant trouvé du Wi-Fi, mais eux, de l’autre côté, ont accès à toutes nos informations.

Vous me voyez peut-être venir, mais la solution pour être en sécurité, c’est de se doter d’un bon VPN.

Pour faire votre choix, je vous invite à consulter nos avis et comparatifs des meilleurs VPN histoire de ne pas vous retrouver avec un VPN gratuit qui vole les données personnelles de ses utilisateurs.

Puis, bien que ça soit plus rare, c’est important de parler des connexions Bluetooth alors que celles-ci peuvent mener à du vol de données.

En effet, le Bluetooth permet à deux appareils de se transmettre des données librement, donc il faut faire attention.

Par exemple, si on loue une voiture pendant un séjour à l’étranger et que l’on associe notre téléphone à l’auto, nos renseignements personnels peuvent y être stockés sans qu’on ne puisse rien y faire… À éviter!

Puis, on peut carrément désactiver notre Bluetooth pendant nos déplacements, comme ça, on empêche toute tentative de communication non désirée.

Finalement, un petit mot sur les ordinateurs partagés, puisque ce n’est pas tout le monde qui voyage avec son portable.

Le truc, c’est de toujours présumer que l’information que l’on saisit sur ces ordis pourrait être vue par un tiers, même si ce n’est pas le cas.

En fait, c’est que les ordinateurs partagés peuvent être dotés d’enregistreurs de frappes, dont tout ce qu’on tape – nos noms d’utilisateurs, nos mots de passe, nos informations de crédit, etc. – pourrait être enregistré.

Enfin, il ne faut jamais utiliser la fonction « Se souvenir de moi » quand on utilise un ordinateur public, et on doit toujours se déconnecter après une session. Bien que ça puisse sembler logique pour plusieurs, on est mieux de toujours vérifier à plusieurs reprises pour ne pas avoir de mauvaise surprise.

Respecter les lois et règlements d’autres pays

On n’y pense pas nécessairement, mais c’est toujours plus prudent d’aller vérifier les lois et coutumes d’un pays où on s’en va passer des vacances.

Le site Voyage et tourisme du gouvernement du Canada l’incluent dans la section Conseils aux voyageurs et avertissements par destination, donc c’est vraiment facile d’accès.

C’est que parfois, ce qui est considéré comme légal au Canada ne l’est pas nécessairement ailleurs, et ça peut nous poser de mauvaises surprises que l’on aurait facilement pu éviter.

Parmi les exemples les plus flagrants, si on retrouve la présence d’un roman osé sauvegardé sur l’un de nos appareils, celui-ci pourrait être considéré comme du matériel pornographique dans un autre pays.

Sinon, la musique ou les films que nous avons téléchargés sur nos appareils pour écouter dans l’avion ou à l’hôtel pourraient nous poser des problèmes par rapport aux lois locales en matière de propriété intellectuelle ou de ressources numériques.

Bref, comme on dit, un voyageur bien informé en vaut deux!

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.