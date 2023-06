Ce panneau intelligent en bois contrôle nos appareils de maison domotique

La barre en bois Mui est un système de contrôle pour les maisons résidentielles connectées. Cet appareil minimaliste sans écran est compatible avec le système de commande vocale Alexa d’Amazon. Grâce à des lumières LED et des touches tactiles, nous pouvons avoir accès à la météo, notre agenda, des notes et contrôler notre musique favorite.

Merci à Surfshark d’avoir permis la création de ce contenu et d’avoir protégé nos connexions internet lors du CES 2023. Protégez-vous aussi vos données lorsque vous partez à l’étranger grâce au VPN de Surfshark.

On va se le dire, généralement ce qu’on va vouloir utiliser pour nos appareils intelligents domotiques c’est notre assistant vocal. Cependant, des fois Google et Alexa ne nous comprennent pas nécessairement.

On aimerait que les options soient activées plus rapidement. Bref, que les commandes vocales réagissent plus vite.

Dans la situation que l’on veut, allumer ou éteindre nos lumières, monter le chauffage, les systèmes de commandes vocales ne nous rend pas toujours la vie facile.

Contrôler nos appareils pour maison intelligente grâce à cette barre en bois Mui.

La barre intelligente Mui sert à quoi?

Le panneau de Mui sert principalement à utiliser nos appareils de domotique résidentielle ou de bureau, sans avoir besoin d’accéder à notre cellulaire intelligent ou notre tablette à écrans tactiles. Tout en ayant du style.

À travers l’interface simplifiée du panneau connecté Mui et grâce à des lumières LED, on peut soit même choisir les appareils et la pièce que l’on veut afin de contrôler nos gadgets qui y sont associés.

Grâce à ses innovations, le Mui à plusieurs fonctionnalités et options. Il peut contrôler l’éclairage et les thermostats intelligents. Ce qui permet une économie d’énergie et de réduire l’empreinte écologique.

Une foule de possibilités intéressante comme programmer des minuteries, ajouter et voir nos événements dans son calendrier sont disponibles

Nous pouvons aussi contrôler notre musique pour mettre de l’ambiance durant la préparation de notre repas ou notre séance de Yoga. Ou même écouter notre podcast préférer comme notre balado La Mise à Jour!

Une barre de contrôle domotique qui nous déconnecte de la technologie

L’objectif de la barre Mui est Plutôt que sortir son téléphone cellulaire intelligent, devoir ouvrir une application pour contrôler chacun de nos appareils domotiques. Mui est un produit intelligent qui évite d’être ébloui par un écran, sans être bombardé par des pubs et des sons distrayants.

Comment équiper sa maison en domotique sans faire de travaux?

Le net avantage de la barre intelligente Mui c’est qu’elle ne nécessite aucune installation complexe. Il suffit simplement de l’accrocher au mur de notre porte d’entrée, notre cuisine, notre salon ou notre chambre.

L’autre aspect intéressant de la barre intelligente Mui c’est qu’elle est subtile avec son look naturel en bois. Les lumières LED apparaissent seulement lorsqu’on le demande.

Elle peut donc facilement se camoufler à travers les designs de tous les styles de domicile.

Quel est le prix du panneau intelligent Mui?

Au moment d’écrire cette chronique, le Mui de la 2e génération est en précommande. Il est possible de remplir un formulaire avec nos informations pour les personnes intéressées.

Son prix est d’approximativement 599$ (US).

Le panneau Mui est une belle solution pour l’ensemble de nos appareils domotique. C’est surtout intéressant d’avoir un gadget intelligent qui créer un effet wow dans notre maison, appartement ou condo.

Pour savoir comment économiser et rendre notre maison intelligente à plus petit prix, voici les rabais et promotions sur les appareils domotiques, montres intelligentes et produits lifestyle.

Panneau Mui En savoir plus

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.