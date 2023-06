ESET: un antivirus efficace pour éliminer les dangers sur ordinateur PC ou Mac

Virus, cheval de Troie, rançongiciel, logiciel espion, hameçonnage, les dangers en ligne sont nombreux. C’est pourquoi il est toujours important de protéger son ordinateur avec un antivirus. On a ainsi fait l’essai de l’antivirus ESET Smart Security Premium pour PC et Mac. Rassurez-vous tout de suite, il est disponible en français!

On le sait, il existe d’innombrables arnaques et virus qui se promènent sur le web. Ce phénomène est loin de s’estomper, alors que de plus en plus de gens se connectent sur le web, ce qui a pour effet d’élargir le bassin de proie potentiel pour des pirates informatiques.

Forcément, il existe de nombreuses solutions de protection et d’antivirus et l’une des compagnies dont on entend souvent parler est ESET.

Il s’agit d’une entreprise de cybersécurité fondée en 1992 et qui est basée à Bratislava en Slovaquie.

Elle propose trois solutions offrant des niveaux de protections rehaussées à chaque échelon, soit son antivirus ESET Nod32, ESET Internet Security et ESET Smart Security.

C’est cette dernière solution que nous avons essayée sur PC, puisqu’elle englobe toutes les fonctionnalités de protection de l’entreprise.

Est-ce que ESET Nod32 est un bon antivirus?

Forcément, si on décide de parler d’ESET et qu’on a installé leur antivirus, c’est que leur solution de protection est réputée pour être excellente.

ESET obtient régulièrement d’excellents scores auprès d’études indépendantes comme AV-Comparatives et AV-Test. Il s’illustre particulièrement au niveau de la détection des menaces avancées et la détection de faux positif.

C’est pour cette raison et après nos propres tests que nous l’avons placé dans nos suggestions des meilleurs antivirus pour ordinateur.

Pourquoi choisir ESET Premium Security?

Trois raisons principales peuvent nous pousser à opter pour une des solutions de protection d’ESET. D’abord, parce qu’elle est justement hautement reconnue. Ensuite, parce qu’elle offre plusieurs fonctionnalités de protection. Et enfin, le tout est disponible en français!

La solution ESET Premium Security regroupe l’ensemble des fonctionnalités de sécurité de l’entreprise.

Protection de l’ordinateur

D’abord, on y retrouve tout ce qui est lié à la protection de notre ordinateur même. Bref, l’antivirus en soi via des analyses en temps réels du système en plus des scans rapides et avancées que l’on peut faire.

Le tout se fait sans affecter les performances de notre ordinateur. Lors de nos tests, l’analyse d’ESET n’accaparait au maximum que 0,5% des ressources du processeur et utilise très peu la mémoire vive de la machine.

Utiliser le navigateur Chrome est largement plus énergivore qu’ESET juste pour donner une idée… Pas pour rien qu’ESET se classe régulièrement dans les antivirus qui impactent le moins la vitesse des ordinateurs.

Lors de nos analyses avec ESET, l’antivirus utilisait à peine le processeur et la mémoire vive de l’ordinateur.

En plus des analyses on retrouve plusieurs outils de protection comme le contrôle de périphériques pour analyser les clés USB ou disque dur externes qu’on y branche par exemple.

On a la protection de la webcam également, ainsi qu’une série de protection proactive pour détecter les nouvelles menaces.

Analyse des menaces sur le web

Parlant de menaces, comme celles-ci résident sur le web, ESET nous aider à en scruter le contenu!

Il va donc nous aider à identifier et bloquer les sites malveillants ainsi que les sites qui cherchent à installer un fichier corrompu sur notre machine. On a été intrépide, on s’est aventuré là où on ne devrait pas, et ça marche!

Pas d’inquiétudes, ESET veille au grain pour scruter les sites web dangereux!

On retrouve également des protections contre l’hameçonnage et les pourriels.

C’est sans compter tout ce qui est en lien avec la protection de notre réseau internet à l’aide d’un pare-feu, la protection contre les attaques de réseau IDS et les botnets.

Une offre complète de sécurité

ESET Premium Security offre également plusieurs autres outils de protection.

On a d’une part accès à un contrôle parental pour limiter le type de contenu sur lequel notre enfant pourrait tomber. Pornographie, sites violents, bref tous les ordinateurs couverts par ESET peuvent être contrôlés de la sorte.

ESET offre aussi la protection des paiements bancaires et des portefeuilles de cryptomonnaies en chiffrant la connexion internet lorsqu’on se rend sur ce type de site transactionnel et en masquant les informations que l’on tape.

Enfin, on retrouve un gestionnaire de mots de passe dans lequel on peut y placer nos mots de passe de façon sécuriser, alors que nos informations y sont chiffrées et donc illisibles par des pirates informatiques.

Comment avoir ESET gratuitement?

En somme, les solutions de protections d’ESET méritent d’être hautement considérées quand vient le temps de protéger notre ordinateur.

Si on souhaite se familiariser avec l’antivirus virus d’ESET, il est possible d’en faire l’essai gratuit.

On peut autant tester ESET Smart Security Premium, ESET Internet Security ou ESET Nord32 Antivirus pendant une période de 30 jours.

Au bout de la période d’essai, on pourra alors déterminer si l’une des solutions d’ESET est faite pour nous et notre ordinateur!

Les prix vont ensuite varier selon la solution de protection que l’on choisit et le nombre d’appareils que l’on veut protéger.

On parle ici de prix allant de 40 à 60$ par années pour une machine. Il en coûte ensuite 5$/an supplémentaire si on veut couvrir plus d’un appareil.

Acheter en ligne l’antivirus d’ESET

Comment installer ESET sur PC?

Une fois qu’on décide de se procurer l’une des solutions de protection d’ESET, on reçoit une clé d’activation par courriel ainsi qu’un lien pour télécharger le logiciel.

Il suffit de suivre les quelques étapes, puis d’entrer notre clé d’activation et le tour est joué!

Ce contenu vous a plu?

Cette chronique contient des liens d’affiliations. Apprenez-en plus.