La liste des vraies adresses courriels des grandes compagnies pour éviter l’hameçonnage

Les noms et images de marque des grandes entreprises sont souvent utilisés dans des tentatives d’hameçonnage et arnaques par courriel. Facebook, Google, Amazon, Microsoft, les banques, les compagnies de livraison ou de télécommunications ne sont que quelques exemples populaires. Comment faire pour reconnaître les vrais courriels des faux courriels de ces compagnies? On vous dresse la liste des adresses courriel utilisées par les plus grandes entreprises.

Il n’y a pratiquement pas une semaine où on ne reçoit pas un courriel à l’effigie d’une compagnie comme Apple, Google, Visa, PayPal ou bien d’un transfert Interac qui nous fait douter.

On reçoit tellement de faux courriels qui ont pour but de nous frauder qu’on n’ose plus rien ouvrir! On ne veut pas tomber dans un piège d’hameçonnage et donner nos informations personnelles et bancaires à des pirates informatiques.

Comment savoir si un mail est vrai ou faux?

Un des trucs pour reconnaître les tentatives d’hameçonnage c’est de regarder l’adresse courriel de l’expéditeur dudit courriel.

Le hic, c’est qu’on peut parfois douter si c’est la vraie adresse courriel ou non de l’entreprise qui nous écrit.

Pour simplifier la vie des internautes, on a recensé ici les adresses courriel des grandes entreprises dans différentes sphères.

On peut rapidement savoir si l’expéditeur du courriel qu’on a reçu provient véritablement de la compagnie ou non.

Les vraies adresses courriel des plateformes web

Quelle est la vraie adresse courriel de Facebook?

Un courriel envoyé par Facebook va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par @facebookmail.com.

Ainsi, si on reçoit par exemple un courriel en provenance de security@facebookmail.com, c’est un vrai courriel de la part de la sécurité de Facebook.

En cas de doute, il est possible de vérifier à même son compte Facebook si le réseau nous a envoyé ou non un courriel.

Courriel d’hameçonnage ou vrai courriel de Facebook? Comment en être sûr?

Quelle est la vraie adresse courriel de Microsoft?

Un courriel envoyé par Microsoft, que ce soit pour notre compte Microsoft, Hotmail ou Outlook, va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @accountprotection.microsoft.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de Google?

Un courriel envoyé par Google, que ce soit pour notre compte Google ou Gmail, va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @accounts.google.com.

Quelle est la vraie adresse courriel d’Apple?

Un courriel envoyé par Apple pour son identifiant Apple va toujours être envoyé par l’adresse courriel: appleid@id.apple.com.

Pour ce qui est d’un courriel concernant un achat fait sur un service d’Apple, ça va être envoyé par l’adresse courriel: no_reply@email.apple.com.

Quelle est la vraie adresse courriel d’Amazon?

Un courriel envoyé par Amazon Canada va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @amazon.ca.

Quand on fait un achat, c’est l’adresse courriel: auto-confirm@amazon.ca qui nous envoie un courriel de confirmation.

Quand notre colis est expédié, c’est l’adresse courriel: shipment-tracking@amazon.ca qui nous écrit.

Les vraies adresses courriel des agences gouvernementales

Quelle est la vraie adresse courriel de l’Agence du Revenu du Canada?

Un courriel envoyé par l’Agence du Revenu du Canada (ARC) va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @cra-arc.gc.ca.

Quelle est la vraie adresse courriel de Revenu Québec?

Un courriel envoyé par l’Agence du Revenu du Canada (ARC) va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @revenuquebec.ca.

Quelle est la vraie adresse courriel d’Hydro-Québec?

Un courriel envoyé par Hydro-Québec va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @communications.hydro.qc.ca ou @communication.hydroquebec.com.

Les vraies adresses courriel des compagnies de télécommunication

Quelle est la vraie adresse courriel de Rogers?

Un courriel envoyé par Rogers va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @rogers.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de Fido?

Un courriel envoyé par Rogers va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @fidomobile.ca.

Quelle est la vraie adresse courriel de Bell?

Un courriel envoyé par Bell Canada va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @bell.ca.

Quelle est la vraie adresse courriel de Virgin Mobile?

Un courriel envoyé par Virgin va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @info.vpc.ca ou @virginplus.ca.

Quelle est la vraie adresse courriel de Vidéotron?

Un courriel envoyé par Vidéotron va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @videotron.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de Fizz?

Un courriel envoyé par Fizz va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @fizz.ca.

Quelle est la vraie adresse courriel de Telus?

Un courriel envoyé par Telus va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @telus.com ou @telus.net.

Quelle est la vraie adresse courriel de Koodo?

Un courriel envoyé par Koodo va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @koodomobile.com .

Les vraies adresses courriel des compagnies de livraison

Quelle est la vraie adresse courriel de Poste Canada?

Un courriel envoyé par Poste Canada va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @canadapost.ca.

Quelle est la vraie adresse courriel de Fedex?

Un courriel envoyé par Fedex va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @fedex.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de UPS?

Un courriel envoyé par UPS va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @ups.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de Purolator?

Un courriel envoyé par Purolator va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @purolator.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de DHL?

Un courriel envoyé par DHL va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @dhl.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de Intelcom?

Un courriel envoyé par Intelcom va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @intelcomexpress.com.

Les vraies adresses courriel des institutions financières

Quelle est la vraie adresse courriel de PayPal?

Un courriel envoyé par PayPal va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @paypal.com ou @intl.paypal.com.

Quelle est la vraie adresse courriel d’un transfert Interac?

Un courriel de transfert Interac va toujours être envoyé par l’adresse courriel: notify@payments.interac.ca.

Quelle est la vraie adresse courriel d’Equifax?

Un courriel envoyé par Equifax va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @equifax.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de TransUnion?

Un courriel envoyé par TransUnion va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @transunion.ca.

Quelle est la vraie adresse courriel de Desjardins?

Un courriel envoyé par Desjardins va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @desjardins.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de la Banque de Montréal (BMO)?

Un courriel envoyé par la Banque de Montréal (BMO) va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @bmo.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de RBC?

Un courriel envoyé par la Banque Royale du Canada (RBC) va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @rbc.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de TD?

Un courriel envoyé par la Banque TD va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @td.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de CIBC?

Un courriel envoyé par la CIBC va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @cibc.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de la Banque Scotia?

Un courriel envoyé par la Banque Scotia va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @scotiabank.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de Banque Nationale?

Un courriel envoyé par la Banque Nationale va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @bnc.ca ou @nationalbank.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de Visa?

Un courriel envoyé par Visa va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @visa.com

Quelle est la vraie adresse courriel de Mastercard?

Un courriel envoyé par Mastercard va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @mastercard.com.

Quelle est la vraie adresse courriel de American Express?

Un courriel envoyé par American Express va toujours être envoyé par une adresse courriel se terminant par: @aexp.com.

Comment se protéger des courriels d’hameçonnages?

En plus de regarder l’adresse courriel de l’expéditeur, il existe des trucs pour se protéger des courriels d’hameçonnages.

Quoi faire avec les courriels d’hameçonnage?

Centre antifraude du Canada

Lorsqu’on reçoit un courriel d’hameçonnage, on peut tout simplement le supprimer ou bien le transférer au Centre Antifraude du Canada.