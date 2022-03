Info-Séparation: de l’aide juridique gratuite pour les couples brisés

Les couples qui se séparent peuvent maintenant obtenir de l’aide juridique gratuitement grâce à la ligne Info-Séparation lancée par les Centres de justice de proximité (CJP).

Inaugurée en mars partout dans la province, elle permet aux gens vivant une rupture de parler à des juristes par téléphone (1 844 522-6900). On peut alors mieux connaître les démarches et les options envisageables selon sa situation.

En outre, les techniques d’intervention sont personnalisées et basées sur l’écoute. Pas d’inquiétudes si on se sent un peu émotif.ive au bout du fil.

«Avec Info-Séparation, nous sommes fiers d’offrir un service de première ligne entièrement adapté aux différentes réalités juridiques vécues par les personnes qui se séparent et de les aider à mieux connaître et utiliser la médiation, un moyen concret d’accès à la justice», explique la juriste Marie Allard, coordonnatrice par intérim du Centre de justice de proximité de la Mauricie.

Le service est cofinancé par le ministère de la Justice et fait partie des programmes de médiation offerts depuis 2021 par les CJP.

Élément important: les centres n’offrent pas d’avis ou d’opinions juridiques comme un.e avocat.e. Toutefois, connaître ses droits est primordial, surtout avant de prendre des décisions délicates.

Les CJP sont des organismes à but non lucratif promouvant l’accès à la justice au sein de la population. Le réseau compte onze points de services partout au Québec.

– Plus de détails sur Info-Séparation.