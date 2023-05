Plaidoyer pour la diversité capacitaire dans le milieu culturel

L’artiste Edon Descollines et Maude Brunet, chargée de programme au CALQ, dans le cadre de l'atelier Explorations de mouvements le 6 octobre 2022 à la BAnQ.

Pour souligner la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui a lieu du 1er au 7 juin, une campagne intitulée La diversité capacitaire fait vibrer la culture est lancée ce mercredi.

Chapeautée par la Chaire de recherche du Canada sur la citoyenneté culturelle des personnes sourdes et les pratiques d’équité culturelle, cette campagne vise à sensibiliser les acteur.trice.s du milieu culturel dans le but de développer l’équité culturelle à l’égard des personnes de la diversité capacitaire.

Selon cette chaire dirigée par Véro Leduc, professeure au Département de communication sociale et publique de l’UQAM, l’expression « diversité capacitaire » désigne les personnes sourdes, handicapées et neurodivergentes, permettant, à l’instar des expressions « diversité sexuelle » et « diversité culturelle », d’englober un ensemble de personnes aux identités différentes sans devoir toutes les nommer.

Les différents objectifs de cette campagne:

Diffuser les pratiques artistiques des personnes de la diversité capacitaire;

Augmenter l’embauche des personnes de la diversité capacitaire dans les milieux culturels;

Encourager les collaborations;

Déployer l’accessibilité culturelle;

Faire connaître des pratiques exemplaires et des outils.

En plus du lancement d’un « microsite » et de la promotion de la campagne sur les réseaux sociaux, un événement a lieu ce soir en formule 5 à 7 dans le Pôle Cinéma de l’UQAM.