Patinage artistique: Fournier Beaudry emballée de pouvoir représenter le Canada

Après cinq saisons de compétitions internationales pour le Danemark, les danseurs sur glace Nikolaj Sorensen et Laurence Fournier Beaudry représenteront le Canada aux championnats des Quatre continents à Anaheim, de jeudi à dimanche.

«Je sais que Laurence est vraiment emballée par ce changement», a dit Sorensen.

Fournier Beaudry est une Montréalaise, tandis que Sorensen est Danois. Ils ont représenté le Danemark à quatre championnats du monde, terminant deux fois au 13e rang.

Mais comme Fournier Beaudry n’a pas pu obtenir la nationalité danoise, ils n’ont pas pu participer aux Jeux olympiques de Pyeongchang, même s’ils s’étaient classés assez bien pour se qualifier.

Le duo (qui forme aussi un couple hors de la glace) a dû rater les compétitions internationales la saison dernière, puis ils ont eu le feu vert pour représenter le Canada. Ils ont été soulagés de voir qu’ils n’auraient pas besoin de tout recommencer.

«Le Canada nous a grandement aidés et la fédération nous a vraiment bien accueillis, a dit Sorensen. Nous avons rapidement intégré l’équipe. Ils ont vraiment pris en compte nos résultats du passé, ce qui nous a ravis.»

Les danseurs sur glace ont participé au camp d’équipe du Canada à l’automne. Ils ont obtenu le bronze aux championnats nationaux à Saint John, méritant ainsi leur place aux championnats Four Continents et aux championnats du monde.

Fournier Beaudry et Sorensen s’entraînent ensemble à Montréal depuis 2012 avec Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon, dans un groupe de danse sur glace où ont figuré Tessa Virtue et Scott Moir.

Comme on prévoit le départ à la retraite de Virtue et Moir – rien n’est officiel encore – Fournier Beaudry et Sorensen se glissent dans l’élite du pays dans leur discipline, avec Kaitlyn Weaver et Andrew Poje, ainsi que Piper Gilles et Paul Poirier. Weaver et Poje ont battu Gilles et Poirier pour l’or à Saint John.

Les championnats des quatre continents rassembleront des patineurs des Amériques, d’Asie, d’Australie et d’Afrique.

Nam Nguyen, qui a remporté son deuxième titre national, est la figure de proue du côté masculin. Keegan Messing et Nicolas Nadeau y seront aussi.

La championne canadienne Alaine Chartrand sera à l’oeuvre, tout comme Veronik Mallet et Larkyn Austman.

En couple, les champions nationaux Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro seront en vedette, aux côtés d’Evelyn Walsh et Trennt Michaud, ainsi que Camille Ruest et Drew Wolfe.

Lori Ewing, La Presse canadienne