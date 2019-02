Le Canada obtient l’argent au sprint par équipes féminin aux Mondiaux d’Inzell

INZELL, Allemagne — Le Canada a décroché la médaille d’argent au sprint par équipes féminin, jeudi, en patinage de vitesse longue piste aux Championnats du monde des distances individuelles d’Inzell, en Allemagne.

Heather McLean, de Winnipeg, Kaylin Irvine, de Calgary, et Kali Christ, de Regina, en Saskatchewan, ont complété l’épreuve en une minute et 27,215 secondes. Elles ont concédé 0,92 seconde aux éventuelles championnes, les Hollandaises. Le podium a été complété par la Russie, à cinq centièmes de seconde plus loin.

Il s’agissait de la première médaille canadienne à ces Mondiaux des distances individuelles.

«Je suis fière de la façon dont l’équipe a bien appliqué le plan de course, a affirmé McLean. Il y a encore beaucoup de place à amélioration, mais un podium aux Championnats du monde, c’est une belle façon d’entreprendre la compétition cette fin de semaine.»

«Kaylin et Heather ont fait en sorte qu’atteindre notre vitesse de pointe m’a semblé facile, donc j’ai pu me concentrer d’abord et avant tout sur le dernier tour, a déclaré Christ. Je suis super contente qu’on m’ait donnée la chance de disputer la course aujourd’hui, et de fouler le podium aux côtés de ces filles-là.»

Du côté masculin, les Pays-Bas ont remporté le sprint par équipes en 1:19,053. Ils ont devancé la Corée du Sud et la Russie, dans l’ordre. Le Canada n’a pas pris part à cette épreuve.

Par ailleurs, la Tchèque Martina Sablikova a établi un nouveau record de piste au 3000 m en signant un chrono de 3:58,911. Sablikova fut la championne olympique sur cette distance à Vancouver en 2010, et elle avait abouti au pied du podium dans cette même épreuve l’hiver dernier aux Jeux de Pyeongchang.

Sablikova, qui est âgée de 31 ans, a retranché 0,50 seconde au temps de la Hollandaise Antoinette De Jong, et 1,08 à celui de la médaillée de bronze russe Natalia Voronina.

Isabelle Weidemann, d’Ottawa, fut la meilleure patineuse canadienne en vertu de sa septième place, à 4,58 secondes. La Québécoise Valérie Maltais, de La Baie, a fini 12e, tandis qu’Ivanie Blondin, d’Ottawa, a été disqualifiée.

«À mes premiers Mondiaux, je peux être fière. C’est un début respectable», a confié Maltais à Sportcom.

En fin de journée, le Norvégien Sverre Lunde Pedersen a établi un record personnel — et un record de piste — en route vers la victoire au 5000 m masculin.

Pedersen, qui fut médaillé de bronze sur la distance aux Jeux de Pyeongchang, a enregistré un chrono de 6:07,167. Les Hollandais Patrick Roest et Sven Kramer ont complété le podium, dans l’ordre, tout juste devant le Russe Alexander Rumyantsev.

Ted-Jan Bloemen, de Calgary, a suivi en cinquième position, après avoir accusé un déficit de 6,62 secondes sur Pedersen. Jordan Belchos, de Toronto, a abouti au neuvième échelon, et son coéquipier Graeme Fish, de Moose Jaw, en Saskatchewan, a fini 14e, après avoir établi un record personnel de 6:23,379.

«Au cours des deux derniers mois, nous avons travaillé extrêmement fort pour que j’atteigne un meilleur niveau qu’en première moitié de saison. C’est bien de voir que ça porte ses fruits!», s’est exclamé Bloemen.

La compétition se poursuivra vendredi avec le 500 m masculin et féminin, ainsi que les poursuites par équipes.

Les 1000 m masculin et féminin, de même que le 5000 m féminin et le 10 000 m masculin auront lieu samedi, suivis des 1500 m masculin et féminin et des départs de groupe dimanche.

