Emiliano Sala laissera le souvenir d’un joueur talentueux et combatif

PARIS — Emiliano Sala attendait dans la surface de réparation, anticipant la trajectoire du ballon. Puis soudainement, il s’est avancé rapidement et a frappé une tête puissante le ballon dans le coin inférieur du filet.

C’est le dernier but que Sala a marqué.

L’attaquant argentin, qui a marqué ce but pour Nantes le 5 décembre lors d’une victoire de 3-2 aux dépens de Marseille, a perdu la vie lors d’un accident d’avion dans la Manche le mois dernier et son corps a été retrouvé dans les décombres de l’appareil au fond de la mer cette semaine.

Sala se rendait de Nantes à Cardiff, où il prévoyait amorcer une nouvelle carrière en Premier League anglaise. Il avait 28 ans, l’âge d’or pour un attaquant au soccer.

«Emiliano figurera toujours parmi les légendes qui ont écrit la grande histoire de Nantes, a déclaré vendredi le club français. Nous avons perdu un ami, un joueur talentueux, un coéquipier exemplaire.»

Les amateurs ont beaucoup apprécié ce que Sala a fait pour leur équipe.

Après avoir marqué ce dernier but, son 12e de la saison, Sala s’est précipité vers les partisans enthousiastes de Nantes installés derrière le but et avec les chandails et écharpes jaunes. Il a facilement sauté par-dessus les panneaux publicitaires et s’est bombé fièrement le torse tandis que les amateurs s’avançaient vers lui les bras ouverts.

Quelques partisans sont même descendus des gradins pour le serrer dans leurs bras, et l’homme portant le chandail no 9 les a accueillis chaleureusement.

En l’honneur de Sala, Nantes retirera le maillot no 9 et une minute d’applaudissements à sa mémoire aura lieu dans les stades en France ce week-end. Nantes jouera son prochain match contre Nîmes à domicile, dimanche.

Grand, fort et bon attaquant, Sala avait les qualités nécessaires pour réussir en Premier League, exigeante sur le plan physique.

Il était également un homme de loyauté et c’est la raison pour laquelle il est revenu en France pour dire au revoir à ses coéquipiers. Beaucoup d’entre eux étaient ses amis.

Son cœur, aussi grand soit-il, lui a également dit de remercier le sélectionneur nantais Vahid Halilhodzic.

Même si leur association a été brève, soit une demi-saison, le respect mutuel s’est rapidement développé. Lui-même un attaquant central acharné et combatif pendant une période prospère de Nantes au début des années 1980, Halilhodzic appréciait l’éthique de travail, le travail d’équipe et la détermination de Sala.

«Même quand je l’ai remplacé à la fin des matchs, il n’a jamais dit un mot, a déclaré Halilhodzic, qui a marqué plus de 100 buts avec Nantes et a remporté le titre de champion en 1983. Il m’a fait confiance. Nous avons eu des discussions approfondies et de solides relations se sont établies entre nous.»

Alors que le but de Sala contre Marseille a démontré ses prouesses en tant qu’attaquant central — et a incité Cardiff à payer un montant record de club de 17 millions d’euros (19,3 millions $ US) pour le mettre sous contrat — ce qu’il a ensuite fait lors de ce match le caractérise vraiment.

Alors que Marseille avait repris l’avance 2-1, Nantes a créé l’égalité sur un jeu avant la mi-temps — et Sala en a été le chef d’orchestre. Le défenseur Nicolas Pallois, qui fait maintenant le deuil de son ami, a envoyé un ballon en hauteur dans la surface de réparation.

Sala avait un défenseur dans le dos, mais il a réceptionné le ballon habilement avec son pied droit, se montrant étonnamment doué pour un joueur de grande taille. Ensuite, deux autres défenseurs l’ont entouré alors qu’il tentait de contrôler le ballon du pied gauche, les tenant toujours dans son dos. Sala a momentanément perdu le contrôle du ballon, ce qu’il ne pouvait accepter compte tenu de son esprit combatif. Alors qu’il glissait, il s’est étiré pour récupérer le ballon avec son pied droit et l’a dirigé vers son coéquipier Abdoulaye Touré, qui l’a enroulé depuis le bord de la surface.

C’était la dernière passe décisive de Sala, un jeu parfait pour le définir comme joueur: fort, tenace, habile et, peut-être plus que tout, altruiste.

Les amateurs de Nantes feront beaucoup pour se souvenir de lui ce week-end, comme ils l’avaient fait récemment lorsqu’ils ont scandé son nom pendant 90 minutes lors d’un match à domicile contre Saint-Étienne. L’arbitre a interrompu le match après neuf minutes pour que le public puisse l’applaudir. Sala était alors toujours présumée disparu, les amateurs et la famille s’accrochant à une lueur d’espoir.

Ce n’est plus le cas, mais le nom et le numéro de Sala seront toujours présents.