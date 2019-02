Ryan Pulock tranche en prolongation et les Islanders battent l’Avalanche 4-3

NEW YORK — Ryan Pulock a inscrit son deuxième but du match à 2:23 de la prolongation et les Islanders de New York ont eu raison de l’Avalanche du Colorado 4-3, samedi après-midi.

Lors de la période supplémentaire, Pulock a accepté une passe de Casey Cizikas et il a décoché un tir sur réception en provenance du cercle gauche pour dénouer l’impasse.

Jordan Eberle a obtenu un but et une mention d’assistance, Josh Bailey a ajouté un but et Brock Nelson a amassé deux aides pour les Islanders, qui ont gagné huit de leurs 11 derniers matchs (8-1-2).

Robin Lehner a bloqué 25 rondelles pour la formation new-yorkaise, qui a amorcé la journée deux points devant les Capitals de Washington au sommet de la section Métropolitaine.

Carl Soderberg a récolté un but et deux assistances, Erik Johnson a inscrit un but et une aide alors que J.T. Compher a fait scintiller la lumière rouge à une reprise. Semyon Varlamov a réalisé 37 arrêts pour l’Avalanche, qui a perdu une sixième partie de suite.

Vin A. Cherwoo, The Associated Press