Justin Blanchette réalise 30 arrêts et les Cataractes battent les Remparts 5-1

SAINT-TITE, Qc — Justin Blanchette a réalisé 30 arrêts et les Cataractes de Shawinigan ont facilement vaincu les Remparts de Québec 5-1, samedi, lors du deuxième match en autant de jours disputé aux Grandes estrades de St-Tite.

Dans le cadre de la Classique hivernale de la LHJMQ, les Cataractes ont eu l’occasion de venger leur échec de 4-0 encaissé la veille, contre l’Océanic de Rimouski.

Blanchette s’est notamment signalé lors des deux premières périodes, bloquant 24 des 25 tirs dirigés vers lui, et il a remporté un troisième départ consécutif.

Jérémy Martin et Marc-Antoine Pépin ont tous les deux récolté un but et une mention d’assistance alors que Mikael Robidoux, Anthony Imbeault et Charles Beaudoin ont touché la cible une fois chacun pour les Cataractes. La formation de Shawinigan a mis fin à une courte série de deux revers.

Samuel Dickner a été le seul joueur des Remparts à tromper la vigilance de Blanchette, au deuxième engagement. La troupe de Patrick Roy a subi une troisième défaite de suite.

Carmine-Anthony Pagliarulo a alloué quatre buts en 17 lancers devant la cage des Remparts.

Martin a ouvert le pointage à 9:01 de la période initiale, faisant dévier un tir du défenseur Pierre-Olivier Bourgeois. Pépin a doublé l’avance des Cataractes seulement 42 secondes plus tard, faufilant la rondelle entre les jambières de Pagliarulo.

Au second tiers, Robidoux a accepté une passe de Martin et il a surpris le gardien des Remparts, qui n’a pas eu le temps de réagir.

Dickner a redonné espoir aux visiteurs en voyant la rondelle passer à travers la circulation devant Blanchette, mais Imbeault a mis le match hors de portée en avantage numérique, en troisième période.

Mooseheads 2 – Screaming Eagles 4

Derek Gentile et Mitchell Balmas ont récolté un but et une mention d’aide pour aider les Screaming Eagles du Cap-Breton à battre les Mooseheads d’Halifax.

Tirant de l’arrière 1-0, les Screaming Eagles ont inscrit trois buts sans riposte pour se donner un coussin de deux buts, tôt dans la rencontre.

Avec son 34e filet de la saison, Balmas s’est hissé au cinquième rang des marqueurs du circuit Courteau. Shawn Boudrias et Leon Gawanke, dans un filet désert, ont également fait mouche du côté des locaux, qui ont ajouté une sixième victoire à leur fiche lors de leurs 10 derniers matchs. Mathias Laferrière a pour sa part amassé deux mentions d’aide.

Kevin Mandolese a repoussé 33 tirs dans la victoire.

Antoine Morand et Jared McIsaac ont répliqué pour les Mooseheads, qui ont encaissé une première défaite en cinq matchs.

Alexis Gravel a pour sa part accordé trois buts en 19 tirs, du côté des visiteurs.

Voltigeurs 4 – Titan 3 (Prolongation)

Joseph Veleno a joué les héros en enfilant l’aiguille à 2:43 de la prolongation pour mener les Voltigeurs de Drummondville vers un gain de 4-3 devant le Titan d’Acadie-Bathurst.

Veleno a d’abord enfilé son 34e but de la saison pour niveler la marque en début de troisième période. Il a par la suite donné la victoire aux siens en prolongation.

Marc-Olivier Duquette a amorcé la remontée des Voltigeurs au deuxième engagement, alors que l’équipe tirait de l’arrière par deux buts. Pavel Koltygin a fait mouche en première période, en plus de se faire complice du second but des visiteurs.

Les Voltigeurs ont profité de deux des trois occasions en avantage numérique.

Alexandre David a récolté un but et une aide et Nicolas Kingsbury-Fournier et Jesse Sutton ont complété la marque pour le Titan.

Anthony Morrone a réalisé 12 arrêts pour les Voltigeurs, tandis que son vis-à-vis, Mark Grametbauer, a repoussé 35 rondelles.

Huskies 4 – Olympiques 2

Jakub Lauko a enfilé ses 20e et 21e buts de la saison en plus de récolter une mention d’aide et les Huskies de Rouyn-Noranda ont enchaîné une 17e victoire d’affilée en vertu d’un gain de 4-2 face aux Olympiques de Gatineau.

Joël Teasdale a amassé un but et deux mentions d’assistance, tandis que Peter Abbandonato a fait bouger les cordages en plus de se faire complice d’un autre but du côté des Huskies.

Samuel Harvey a repoussé 19 des 21 rondelles dirigées vers lui.

Gabriel Bilodeau, un but et une aide, et William Basque ont sonné la charge pour les Olympiques, qui ont encaissé une septième défaite en 10 matchs.

Creed Jones a réalisé 26 arrêts dans une cause perdante.

Drakkar 8 – Armada 2

Le Drakkar de Baie-Comeau a marqué quatre buts en première période et n’a plus regardé derrière pour écraser l’Armada de Blainville-Boisbriand 8-2.

Xavier Bouchard, Samuel L’Italien, Jordan Martel et Gabriel Fortier ont propulsé le Drakkar en avant 4-0 après seulement 14:20 de jeu et la défensive a ensuite limité les occasions.

Fortier, avec son deuxième but du match, Keenan MacIsaac, Pascal Corbeil et Nathan Légaré ont complété le pointage pour le Drakkar, qui a retrouvé le chemin de la victoire.

Benjamin Corbeil a inscrit les deux buts de l’Armada, qui a perdu un deuxième match de suite.

Lucas Fitzpatrick n’a pas vraiment été testé et il s’est laissé transporter par son attaque, cédant deux fois en 22 tirs. À l’autre bout de la patinoire, pour l’Armada, Samuel Boileau a alloué huit buts en 44 lancers.

Islanders 5 – Sea Dogs 6 (Prol.)

Filip Prikryl a couronné une remontée des siens en marquant en prolongation et les Sea Dogs de Saint-Jean ont eu raison des Islanders de Charlottetown 6-5.

Prikryl s’est échappé devant le gardien recrue Isaak Pelletier et il a glissé la rondelle entre ses jambières pour aider les Sea Dogs à mettre fin à une séquence de huit défaites.

Les Sea Dogs perdaient 5-3 tard en troisième période, mais Nicholas Deakin-Poot a fait bouger les cordages deux fois en 2:28, complétant ainsi son premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ. Jérémie Poirier, qui a ajouté deux aides, et Maxim Cajkovic, qui a aussi obtenu une assistance, ont également marqué.

Hunter Drew a amassé deux buts et une mention d’aide pour les Islanders, qui ont encaissé une quatrième défaite consécutive. Thomas Casey, Jordan Maher et Liam Peyton ont également trouvé le fond du filet.

Zachary Bouthillier a connu un bon départ entre les poteaux des Sea Dogs et il a réalisé 35 arrêts. Pelletier a terminé le match avec 19 arrêts pour les Islanders.

