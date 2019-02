Le défenseur Xavier Ouellet devient le capitaine du Rocket de Laval

LAVAL, Qc — Le Rocket de Laval a annoncé que le défenseur Xavier Ouellet a été nommé capitaine de l’équipe. Choisi par le groupe d’entraîneurs du Rocket et par la direction du Canadien de Montréal, Ouellet devient le deuxième joueur de la jeune histoire du club à assumer ce rôle, succédant à Byron Froese.

Depuis qu’il a été cédé au Rocket le 8 décembre dernier, après avoir été soumis au ballottage, Ouellet a amassé 17 points, dont trois buts, en 21 rencontres. Il avait auparavant récolté trois aides en 19 parties avec le Tricolore.

Âgé de 25 ans et originaire de Bayonne, en France, Ouellet en est à sa sixième saison au hockey professionnel et sa première avec le Canadien. Choix de deuxième tour (48e au total) des Red Wings de Détroit lors du repêchage de 2011, le gaucher de six pieds un pouce et 185 livres a disputé 160 matchs dans la LNH en carrière avec les Red Wings et le Canadien. Il a amassé 26 points, dont cinq buts.

En carrière dans la Ligue américaine, Ouellet a marqué 12 buts et ajouté 67 aides pour 79 points en 204 rencontres de saison régulière, avec les Griffins de Grand Rapids et le Rocket. Il a ajouté trois buts et sept passes en 33 rencontres éliminatoires dans le circuit Andrews, en plus d’être invité au match des étoiles de la Ligue américaine à deux reprises, en 2015 et en 2016.

Ouellet a réalisé son stage chez les juniors avec le Junior de Montréal et avec l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, de 2009-2010 à 2012-2013. Sous la gouverne de l’entraîneur-chef Joël Bouchard, Ouellet a été le capitaine de l’Armada durant deux saisons.

En 223 rencontres de saison régulière dans le circuit Courteau, il a amassé 160 points (41 buts, 119 aides) en plus de purger 177 minutes de pénalité et d’afficher un différentiel de +61. Il a accumulé 10 buts et 27 mentions d’aide en 43 matchs éliminatoires dans la LHJMQ.

La Presse canadienne