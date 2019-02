Trevor Bauer estime que les Indians ont sali sa réputaiton en arbitrage

GOODYEAR, Ariz. — Le lanceur étoile Trevor Bauer estime que pendant les 10 dernières minutes de son audience en arbitrage salarial, les Indians de Cleveland se sont affairés à salir sa réputation.

Bauer a gagné sa cause en arbitrage pour la deuxième année d’affilée et touchera 13 millions $ US pour la prochaine campagne. Les Indians lui offraient 11 millions $.

Au lendemain de la décision, Bauer a tout de même déclaré qu’il voyait ce processus comme étant très intellectuel et n’en ressent pas d’émotion particulièrement. Il dit aussi ne pas éprouver de ressentiment à l’endroit des Indians. Mais il ajoute du même souffle qu’il compte ne plus signer de contrat de plus d’un an pour le reste de sa carrière et d’établir de nouveaux records en arbitrage pour le salaire octroyé à un lanceur partant.

Le droitier de 28 ans a terminé sixième dans la course au Cy-Young de l’Américaine après avoir compilé une fiche de 12-6 et une moyenne de points mérités de 2,21. Il a raté six semaines d’activités après avoir été atteint à la jambe droite par une flèche en fin de campagne.

Bauer devrait normalement profiter de l’autonomie complète après la saison 2020.

Stephen Hawkins, The Associated Press